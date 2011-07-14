MicroVision'dan HDMI girişli pico projektör; SHOWWX+ HDMI

MicroVision'ın geçtiğimiz sene tanıtımını gerçekleştirdiği SHOWWX+'ın, pico projektörlerde şimdilik sıkça rastlamadığımız HDMI girişine sahip yeni modeli SHOWWX+ HDMI'ı duyurdu.

60x118x14 mm fiziksel boyutlarında ve 2 saatlik pil ömrü sunan kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryası ile 117 gramf ağırlığında olan SHOWWX+ HDMI, ışık durumuna bağlı olarak maksimum 5 metre uzaklığındaki yüzeylere 2,5 metre boyutlarında, 848x480 piksel çözünürlüğünde görüntü yansıtabiliyor. Parlaklığı 15 lümen, kontrast oranı da 5000:1 olarak açıklanan projektörün HDMI girişi, HDCP desteği de sunarken;. HDMI girişinin yanı sıra komponent ve RGA girişleri sayesinde projektör, HDMI çıkışı olmayan bilgisayarlar ve medya oynatıcılarıyla sorunsuz olarak çalışıyor.

"Made for iPod, iPad, iPhone" lisansına da sahip olan SHOWWX+ HDMI'in satış fiyatı 370 dolar olarak belirlenirken; şimdilik sadece MicroVision'ın sitesinden ön satışa sunulmuş durumda.