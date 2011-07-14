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MicroVision'dan HDMI girişli pico projektör; SHOWWX+ HDMI

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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9
Projeksiyonlar
Shady
Haber Editörü
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MicroVision'ın geçtiğimiz sene tanıtımını gerçekleştirdiği SHOWWX+'ın, pico projektörlerde şimdilik sıkça rastlamadığımız HDMI girişine sahip yeni modeli SHOWWX+ HDMI'ı duyurdu.

60x118x14 mm fiziksel boyutlarında ve 2 saatlik pil ömrü sunan kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryası ile 117 gramf ağırlığında olan SHOWWX+ HDMI, ışık durumuna bağlı olarak maksimum 5 metre uzaklığındaki yüzeylere 2,5 metre boyutlarında, 848x480 piksel çözünürlüğünde görüntü yansıtabiliyor. Parlaklığı 15 lümen, kontrast oranı da 5000:1 olarak açıklanan projektörün HDMI girişi, HDCP desteği de sunarken;. HDMI girişinin yanı sıra komponent ve RGA girişleri sayesinde projektör, HDMI çıkışı olmayan bilgisayarlar ve medya oynatıcılarıyla sorunsuz olarak çalışıyor.

"Made for iPod, iPad, iPhone" lisansına da sahip olan SHOWWX+ HDMI'in satış fiyatı 370 dolar olarak belirlenirken; şimdilik sadece MicroVision'ın sitesinden ön satışa sunulmuş durumda.


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OverClocK1ng 8 yıl
Bu tip Projectörler çok hoşuma gidiyor. Yatağa uzanıp tavana verdin mi görüntüyü, film izlerken uyuyakalmak gibi hoş şey yoktur...
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samonite 6 yıl
Samsung çıkarmış şimdi sanırım adı galaxy projektör olacak 20 lümen ; teknoperest.net/...
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hardtracker 8 yıl
parlaklik cok dusuk, yeterli olmaz.
fiyati da pahali,esdeger daha guzel urunler var.
optoma PK301 ,AAXA M2 gibi
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kımyasal 8 yıl
donanimhaber.com/...
samsungda tam ıstedıgınız urun
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jibe 8 yıl
Acaba smartphone larada projektör özelliği eklenebilirmi? Belki boyut ve ağırlıkta değişimler olacaktır ama gelecekte daha da mobil ürünler yapılabilir.
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E.TAH 8 yıl jibe
jibe
Acaba smartphone larada projektör özelliği eklenebilirmi? Belki boyut ve ağırlıkta değişimler olacaktır ama gelecekte daha da mobil ürünler yapılabilir.

Apple bu isi iyi kivirir ilerde..
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kımyasal 8 yıl
ebat olarak taşınabılır bır urun
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Mobile Prof. 8 yıl
güzer bir ürüne benziyor.
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