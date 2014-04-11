Microlab'dan şık tasarımıyla dikkat çeken kablosuz 2.1 hoparlör sistemi: FC60BT









Mobil dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeni geliştirdiği 2.1 hoparlör sistemi FC60BT'yi tanıtan Microlab, aktif olarak kullandığı Bluetooth teknolojisiyle kablosuz müzik keyfi yaşatabiliyor.

Beyaz rengi ve şeffaf gövdeli uydularıyla tasarımsal olarak şık bir çizgide gelen Microlab FC60BT, 5-inç'lik iki adet uydusu (Tweeter 6 Ohm / Orta sürücü 8 Ohm) ve 8-inç'lik subwoofer (4 Ohm) birimiyle toplam 105 Watt RMS güç ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 0.5 %(1W 1KHz) harmonik bozulma, 40 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı, 80 dB sinyal gürültü oranı ve 55 dB ayırma gibi detayları bulunan hoparlör sistemi, bilgisayarlar, televizyonlar ya da diğer CD / DVD çalar ürünleri yanında Bluetooth 4.0 ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle mobil cihazlarla da kablosuz olarak kullanılabiliyor ve 360 derecelik RF kontrol ünitesiyle (2.4 Ghz kablosuz) her açıdan rahatlıkla yönetilebiliyor. Bünyesinde aynı zamanda 3.5mm girişini de taşıyan Microlab FC60BT, High Clarity Close Distance veya kısa adıyla HC2D teknolojisiyle de hem yakın hem de uzak mesafelerde üst seviye keskinliğe sahip ses oluşturabiliyor.

Microlab'ın kablosuz özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken yeni hoparlör sistemi FC60BT, 450$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor.

http://news.softpedia.com/news/Microlab-Unveils-Wireless-Speaker-System-Featuring-Bluetooth-437144.shtml