Micron'un 18 yıllık CEO'su Steve Appleton, uçak kazasında hayatını kaybetti!

Daha çok bellek yongalarıyla tanıdığımız sektörün önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri olan Micron'un 18 yıldır CEO'luk görevini yürüten Steve Appleton, Idaho'nun Boise şehrinde geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sektördeki en seçkin yöneticiler arasında gösterilen Steve Appleton, henüz 51 yaşındaydı. Micron'daki kariyerine 1983 yılında üretim bölümünde başlayan Steve Appleton, Wafer üretim şefi, üretim şefi, üretim müdürü ve yardımcı başkan görevleri ardından 1994 yılında CEO koltuğuna oturmuştu.



