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Micron'un 18 yıllık CEO'su Steve Appleton, uçak kazasında hayatını kaybetti!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Daha çok bellek yongalarıyla tanıdığımız sektörün önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri olan Micron'un 18 yıldır CEO'luk görevini yürüten Steve Appleton, Idaho'nun Boise şehrinde geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti.

 Sektördeki en seçkin yöneticiler arasında gösterilen Steve Appleton,  henüz 51 yaşındaydı. Micron'daki kariyerine 1983 yılında üretim bölümünde başlayan Steve Appleton, Wafer üretim şefi, üretim şefi, üretim müdürü ve yardımcı başkan görevleri ardından 1994 yılında CEO koltuğuna oturmuştu.


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Farwynd 7 yıl en beğenilen
Allah rahmet eylesin ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim Steve APPLEton yahu. Adam Apple CEO'su olmak için yaratılmış.
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 7 yıl
Microsoftun ceosu steve ballmer dkye okudum bir an icim gitri
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FreeRun 7 yıl
onlar zaten hep havada ucuyor, CEO iş yapmayanların en iş yapmayanı muhahah....
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senel2002 7 yıl
sırada steve wozniak mıydı neydi o var sanki :D
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Excision 7 yıl
bu adam'ın ne yaptığını bilmiyorum ama allah rahmet eylesin.teknoloji adına çalışan adamların ölüm haberini duymak üzücü cidden.
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xLmNt13 7 yıl
geçmiş olsun... İyi adamdı...
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alpa07 7 yıl
toprağı bol olsun.
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cengizhan77 7 yıl
Adamın sadece ismine bakmayın, başarısına bakın, üretimden girmiş ceo luktan çıkmış Allah rahmet eylesin...
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1ses1 7 yıl
Peki micron un borsadaki durumu ne oldu şimdi. Biliyorsunuz DH hep borsayı takip ediyorda.
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-gg- 7 yıl
Yinede en güvenli yolculuk uçak.
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E_Aydin35 7 yıl
18 yıl ha Allah rahmet etsin :/
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DigitalWorld 7 yıl
Stiv Bir Ton Elma.


Cidden ya adan resmen Apple CEO su olmak için doğmuş.
Ne diyelim sonu gelmiş hayrola.
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tolgacem 7 yıl
Allah rahmet eylesin. Gencecik başarılı adama yazık olmuş. Hayatın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.
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LegoLaSH 7 yıl
Toprağı bol olsun
İsmi çok dikkatimi çekti
Steve AppleTon enteresan..Haber sebebide tahmin bu olabilir.
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