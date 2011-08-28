Microsoft BUILD katılımcılarına ARM tabanlı Windows 8 tabletleri dağıtmaya hazırlanıyor

Microsoft için mobil alanda Windows Phone 7 işletim sistemi ne kadar önemliyse tablet pazarında da yeni işletim sistemi Wndows 8 o derece önem taşıyor. İlk kez CES 2011 tüketici elektroniği fuarında duyurulan ARM mimarisi taşıyan işlemcilerde de artık Windows 8'in çalışabilecek olması durumu bu alanda bir dönüm noktası sayılabilir.





Microsoft'un uzun süredir merak edilen işletim sistemi Windows 8 için gelecek ay düzenlenecek BUILD konferansında gösterişli bir tanıtım yapması bekleniyor. Katılımcıların Windows 8 işletim sistemi taşıyan masaüstü platformlar ve tabletleri yakından inceleme imkanı olacak. Ancak Microsoft'un daha farklı bir sürprizi olabilir.





Geçtiğimiz Perşembe günü Yeni Zelanda'da Tech-Ed konferansına katılan Microsoft mühensidleri Jeff Johnson ve Patrick Hevesi "En Son Windows Tabletleri" oturumunda adı bilinmeyen 4 çekirdekli bir Windows tableti katılımcılara yüzeysel olarak gösterdi.





Fazla ayrıntıya girilmeyen bu tablet hakkında diğer bir Microsoft çalışanı Alan Burchill blogunda bir yazı yayınladı ve bunun gelecek Microsoft etkinliğinde katılımcılara dağıtılacak 4 çekirdekli bir Windows 8 tableti olduğunu belirterek kafalardaki soru işaretini artırdı. Blog yazısı hemen yayından kaldırıldı ancak ZDNet sitesi ayrıntıyı hemen tespit etti.





Etkinlik katılımcılarına tablet hediye etme adetini ilk başlatan Google, 2011 I/O geliştirici konferansında 5000 katılımcıya Android Honeycomb yüklü özel üretim Samsung Galaxy 10.1 modelini hediye etmişti.





Microsoft'un da BUILD konferansında katılımcılara Windows 8'in tüm özelliklerinden faydalanan 4 çekirdekli bir tablet dağıtacağı ihtimali de böylece kesimleşmiş oldu.