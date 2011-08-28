Microsoft BUILD katılımcılarına ARM tabanlı Windows 8 tabletleri dağıtmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Microsoft için mobil alanda Windows Phone 7 işletim sistemi ne kadar önemliyse tablet pazarında da yeni işletim sistemi Wndows 8 o derece önem taşıyor. İlk kez CES 2011 tüketici elektroniği fuarında duyurulan ARM mimarisi taşıyan işlemcilerde de artık Windows 8'in çalışabilecek olması durumu bu alanda bir dönüm noktası sayılabilir.
Microsoft'un uzun süredir merak edilen işletim sistemi Windows 8 için gelecek ay düzenlenecek BUILD konferansında gösterişli bir tanıtım yapması bekleniyor. Katılımcıların Windows 8 işletim sistemi taşıyan masaüstü platformlar ve tabletleri yakından inceleme imkanı olacak. Ancak Microsoft'un daha farklı bir sürprizi olabilir.
Geçtiğimiz Perşembe günü Yeni Zelanda'da Tech-Ed konferansına katılan Microsoft mühensidleri Jeff Johnson ve Patrick Hevesi "En Son Windows Tabletleri" oturumunda adı bilinmeyen 4 çekirdekli bir Windows tableti katılımcılara yüzeysel olarak gösterdi.
Fazla ayrıntıya girilmeyen bu tablet hakkında diğer bir Microsoft çalışanı Alan Burchill blogunda bir yazı yayınladı ve bunun gelecek Microsoft etkinliğinde katılımcılara dağıtılacak 4 çekirdekli bir Windows 8 tableti olduğunu belirterek kafalardaki soru işaretini artırdı. Blog yazısı hemen yayından kaldırıldı ancak ZDNet sitesi ayrıntıyı hemen tespit etti.
Etkinlik katılımcılarına tablet hediye etme adetini ilk başlatan Google, 2011 I/O geliştirici konferansında 5000 katılımcıya Android Honeycomb yüklü özel üretim Samsung Galaxy 10.1 modelini hediye etmişti.
Microsoft'un da BUILD konferansında katılımcılara Windows 8'in tüm özelliklerinden faydalanan 4 çekirdekli bir tablet dağıtacağı ihtimali de böylece kesimleşmiş oldu.
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Halla halla nasil olduda atom islemcilerr phenm 2 seviyesinde performans vaadiyle duyuldu :) eli opulesi arm...
Intel, amd, nvidia firma farketmez. Her firma once kendini sonra musterisini dusunur. Buda dogaldir. Rekabet artinca yinekendini dusundugunden teknoloji gelisimi hizlanir. Ellerinde teknolojiyi bekletme olayi biter. Atak ustune ataklar olur. Ve rekabet bizim yuzumuzu guldurur.
Ama sunu unutmayin. Bunu hic bir firma bizim icin yapmaz. Bu firmalar kamu firmasi degil dimi :) ozel sirketlerrden bahsediyoruz.
Önemli olan 4 çekirdekli arm'da win8'in hızlı çalışması.
İzlediğim bir iki video'da tablette win8 çalışıyordu eğer arm sistemse onlar, ios'la honeycomb'un vay haline diyeyim ben şimdiden.
haa şu var uzun vadede işler değişebilir ama a15 le zor. intelde boş durmayacak 2015 gibi çıkan atomlar phenom2 den hızlı olacak diyo herifler. e yeni teknolojkiler geliştirmede adamların üstüne yok. yok 3d transistördü karbon nanotüpüydü optik işlemciydi falan derken giden enerjiyide iyice düşürecekler.
velhasıl intel gibi bir firmayı hafife almayın derim.
Belki giriş seviyesi için dediğiniz netbook hatta notebooklar için doğru olabilir fakat ARM söz konusuysa yine all-in-one yani hepsi bir arada sistemler söz konusu olacaktır, aynı çip üzerinde hem CPU hem GPU hem ses kartı vs. yani yongada sistem şeklinde çözümler olacaktır bu özellikleriyle belki Atom işlemciler hatta Fusion işlemciler geçilebilir fakat üst seviyede bir İntel yada AMD işlemcili üst seviyede bir AMD yada Nvidia ekran kartlı bir sistemi ARM işlemcilerle geçmek çok zor olacaktır kaldıki ARM paltformu için çıkacak olan Windows 8 x86(PC) ile aynı olmayacak yani x86 geri dönük uyumluluk sağlarken ARM versiyonu geriye dönük uyumluluk sağlamayacak yani bir Windows 8 tableti bir PC olarak kullanmak mümkün olmayacak örneğin tablete klavye fare bağlayıp COD serisini bu tabletler üzerinede oynayamayacaksınız çünkü bu Windows 8'in ARM paltformu için geliştirilen yeniden tasarlanmış bir sürümü olacak.Eğer geriye dönük uyumluluk sağlasaydı tabletler için Windows 8 büyük umut vaad ediyordu fakat şu haliyle Windows Phone 7'den farkı olmayacaktır...