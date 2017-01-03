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Microsoft Edge sadece Google Chrome indirmek için kullanılıyor

Yapılan son araştırmaya göre Windows 10'un işletim sistemleri arasındaki yükselişi devam ediyor ancak görünüşe bakılırsa kullanıcılar Microsoft Edge’i halen Google Chrome indirmek için kullanıyor.
2 yıl
15,3b
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77
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Net Marketshare’in araştırması işletim sistemi pazarındaki son durumunu gözler öne seriyor. Elde edilen verilere göre geçtiğimiz eylül ayında 400 milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un artan ivmeli yükselişi hız kesmeden devam ediyor.
2016 yılının Aralık ayı itibariyle yüzde 24,5 kullanım oranına ulaşan Windows 10, geçtiğimiz senenin aynı dönemine nazaran yaklaşık yüzde 14,5 oranında bir artışa imza attı. Windows 10'un en büyük rakibi Windows 7 ise yüzde 55,68'den yüzde 48,34 seviyelerine düştü. Diğer taraftan Windows 8.1 yüzde 10,3'ten yüzde 6,9'a ve artık eskisi kadar popüler olmayan Windows XP ise yüzde 11'den yüzde 9'a geriledi.

Google Chrome pazarı domine etmeye devam ediyor

İnternet tarayıcılarına yönelik yayınlanan verilere bakıldığında büyük umutlarla piyasaya sürülen, Windows 10 ile birlikte gelen Microsoft Edge’in beklentileri karşılayamadığı görülüyor. Zira işletim sistemi içerisinde varsayılan tarayıcı olarak yer almasına rağmen Edge’in kullanım oranı yüzde 2,79'dan ancak yüzde 5.33'e yükselebildi. Internet Explorer ise yüzde 46,32'den yüzde 20,84'e düştü. Diğer taraftan pazarın tartışmasız lideri Google Chrome, 2015 yılının sonundaki yüzde 32,33'lük payını yüzde 56,43'e çıkartarak büyük bir sıçramaya imza attı.
Microsoft her ne kadar işletim sistemi alanında önemli bir güce sahip olsa da aynı şeyi tarayıcı cephesinde söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil. Zira Windows 10'daki artışa rağmen Microsoft Edge’in bir türlü beklenen performansı sergileyememesi buna en önemli kanıt. Kullanıcılar ise gerek uyumluluk gerek geniş eklenti desteği yüzünden tercihlerini Chrome’dan yana kullanıyor.

https://www.petri.com/windows-10-gains-14-desktop-market-share-2016-edge-continues-struggle Yorum Yaz
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viper17 2 yıl en beğenilen
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Kerim5100 2 yıl
Opera'da dahili VPN ve Adblock varken diğerlerinin yüzüne bakılmaz bile :))
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DH Misafiri 2 yıl
Düşük özellikli cihazlarda Windows 10 akıcılığı ve Edge'in akıcılığı gerçekten çok iyi. Chrome bazen sinir bozucu olabiliyor. Ancak düşük özellikli cihaz bir tablet değilse ve bir laptopsa genelde küçük ekranları oluyor ve dev gibi düğmeler görüş alanını çok ufaltıyor. Edge'in performans olarak Chrome'dan aşağı kalır bir yanını göremiyorum. Tamamen alışkanlık meselesi, nasıl Chrome, Firefox'u tahtından etti; gün gelir biri de Chrome'u tahtından edebilir.
Düşük özellikli cihazlarda Windows 10 akıcılığı ve Edge'in akıcılığı gerçekten çok iyi. Chrome bazen sinir bozucu olabiliyor. Ancak düşük özellikli cihaz bir ta...
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lawbreaker 2 yıl
operaya geçtim chromedan daha memnunum açıkçası
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Linux Penguin 2 yıl
ZAVALLI VİNDOWSÇULAR
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SysEdit 2 yıl Linux Penguin
Xpolierman
ZAVALLI VİNDOWSÇULAR

Sen necisin ezik linuxcu mu?
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Ejihov 2 yıl
Ben Firefox indirmiştim.
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Darthblast 2 yıl
Opera indirmek için kullanıyorum ben
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fuujitsu 2 yıl
Opera varken Chrome u anca onun yedeği olması için indiririm.
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SysEdit 2 yıl
Konudaki yazanların çoğu Opera demiş yani Edge Chrome indirmek için değil Opera indirmek için kullanılıyor... Konu başlığı düzeltilmeli bence...
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Paroksetin 2 yıl
Ben opera indirmek için kullanıyorum.
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esmerbuyucu 2 yıl
Edge'e uBlock Origin eklentisi gelince Firefox kullanmayı bıraktım.
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Erkansins 2 yıl
En iyi tarayıcı Chrome diyorsanız henüz opera yı denememişsinizdir.
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dobrasam 2 yıl
microsoft un varlığı artık gerekli mi o bile tartışmalı şirkette zorunlu kullanıyorum bazı program nedeniyle malum kurumsal birçok yazılım microsoft uyumlu çalışıyor iş dışında açıkçası ubuntu olmuş Mac olmuş fark etmiyor benim için yarın Mac Linux yaygınlaşsın yokluğu hissedilmez microsoftun
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windows 10, microsoft edge ve
8 etiket daha google chrome işletim sistemi internet tarayıcısı İşletim Sistemleri Yazılım Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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