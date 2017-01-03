Microsoft Edge sadece Google Chrome indirmek için kullanılıyor

Net Marketshare’in araştırması işletim sistemi pazarındaki son durumunu gözler öne seriyor. Elde edilen verilere göre geçtiğimiz eylül ayında 400 milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un artan ivmeli yükselişi hız kesmeden devam ediyor.

2016 yılının Aralık ayı itibariyle yüzde 24,5 kullanım oranına ulaşan Windows 10, geçtiğimiz senenin aynı dönemine nazaran yaklaşık yüzde 14,5 oranında bir artışa imza attı. Windows 10'un en büyük rakibi Windows 7 ise yüzde 55,68'den yüzde 48,34 seviyelerine düştü. Diğer taraftan Windows 8.1 yüzde 10,3'ten yüzde 6,9'a ve artık eskisi kadar popüler olmayan Windows XP ise yüzde 11'den yüzde 9'a geriledi.

Google Chrome pazarı domine etmeye devam ediyor

İnternet tarayıcılarına yönelik yayınlanan verilere bakıldığında büyük umutlarla piyasaya sürülen, Windows 10 ile birlikte gelen Microsoft Edge’in beklentileri karşılayamadığı görülüyor. Zira işletim sistemi içerisinde varsayılan tarayıcı olarak yer almasına rağmen Edge’in kullanım oranı yüzde 2,79'dan ancak yüzde 5.33'e yükselebildi. Internet Explorer ise yüzde 46,32'den yüzde 20,84'e düştü. Diğer taraftan pazarın tartışmasız lideri Google Chrome, 2015 yılının sonundaki yüzde 32,33'lük payını yüzde 56,43'e çıkartarak büyük bir sıçramaya imza attı.

Microsoft her ne kadar işletim sistemi alanında önemli bir güce sahip olsa da aynı şeyi tarayıcı cephesinde söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil. Zira Windows 10'daki artışa rağmen Microsoft Edge’in bir türlü beklenen performansı sergileyememesi buna en önemli kanıt. Kullanıcılar ise gerek uyumluluk gerek geniş eklenti desteği yüzünden tercihlerini Chrome’dan yana kullanıyor.

https://www.petri.com/windows-10-gains-14-desktop-market-share-2016-edge-continues-struggle