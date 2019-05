2016 yılında Steam’de en çok satan 100 oyun belli oldu

2016'nın geride kalmasıyla birlikte teknoloji ve internet dünyasından yıl sonu değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam ise sene boyunca en çok satılan 100 oyunun yer aldığı listeyi yayınladı. Toplam hasılata göre sırasıyla platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört farklı kategori altında toplanan yapımların net satış adetleri ve elde edilen kazançlar açıklanmadı.

Listeleri altüst eden oyunların yer aldığı platin kategorisinde Counter Strike: Global Offensive, Grand Theft Auto V, Fallout 4, Sid Meier’s Civilization VI, Tom Clancy’s The Division, Rocket League, XCOM 2, No Man’s Sky, DOTA 2, Dark Souls III, Total War: WARHAMMER ve The Witcher 3: Wild Hunt olmak üzere toplam 12 oyun mevcut.



Altın sınıfında ise DOOM, Call of Duty Black Ops, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 ve Rise of The Tomb Raider gibi popüler yapımlar yer alıyor. Dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip Steam’de 2016 yılı boyunca en çok satan oyunların tam listesine dilerseniz buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz.