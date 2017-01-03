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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2016 yılında Steam’de en çok satan 100 oyun belli oldu

PC oyuncularının vazgeçilmez adreslerinden Steam, 2016 yılında en çok satan 100 oyunu yayınladı. Toplam hasılata göre hazırlanan listede popüler yapımların yanı sıra bağımsız oyunlar da yer alıyor.
2 yıl
9,6b
1
21
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2016'nın geride kalmasıyla birlikte teknoloji ve internet dünyasından yıl sonu değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam ise sene boyunca en çok satılan 100 oyunun yer aldığı listeyi yayınladı. Toplam hasılata göre sırasıyla platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört farklı kategori altında toplanan yapımların net satış adetleri ve elde edilen kazançlar açıklanmadı.
Listeleri altüst eden oyunların yer aldığı platin kategorisinde Counter Strike: Global Offensive, Grand Theft Auto V, Fallout 4, Sid Meier’s Civilization VI, Tom Clancy’s The Division, Rocket League, XCOM 2, No Man’s Sky, DOTA 2, Dark Souls III, Total War: WARHAMMER ve The Witcher 3: Wild Hunt olmak üzere toplam 12 oyun mevcut.
Altın sınıfında ise DOOM, Call of Duty Black Ops, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Team Fortress 2 ve Rise of The Tomb Raider gibi popüler yapımlar yer alıyor. Dünya çapında 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip Steam’de 2016 yılı boyunca en çok satan oyunların tam listesine dilerseniz buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz.
 

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rakanishu 2 yıl en beğenilen senjido
berkay1122

burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni oyuna hype olursanız acısı bu :)


berkay1122

burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni oyuna hype olursanız acısı bu :)


hype olmak nedir ya, iyice dili bitirdiniz.
berkay1122burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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javaprof 2 yıl
no mans sky milleti iyi trolledi.
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V4LKyR 2 yıl
Herkes hype olmuş burda.
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pataron 2 yıl
Counter-Strike'ın bu kadar satmasının en büyük sebebi oyunda önünü alamadıkları hilecilik. Millet hile yapıyor, VAC ban yiyor; gidip ilk indirimde(bazen 6 liraya kadar düşüyor oyun) 2-3 hesaba daha oyun alıp hileyle devam ediyor. Valve'in keyfi yerinde zira aynı oyunu defalarca satıyor. Esas parayı oyun içinde sattığı skinlerden kazanmasına rağmen ve 3. parti serverlar hileyi engelleyebiliyorken valve neden hala hileciliğin önüne geçmiyor anlamak mümkün değil.
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apodur 2 yıl
Red Alert te olsaydı iyiydi unutmuşlar sanki :)
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SellYourSoul 2 yıl
Bu kadar cs ve gta yi kim aliyor merak ediyorum
indirim olsun olmasin 1. sirayi bolusemiyor ikisi
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kadirirdem 2 yıl
CS'nin eskiden beridir gelen bir sevdası var :)
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yimmasabi 2 yıl
Oyuncu adam önce oyunlarını bir şekilde izler, test eder, oynar, yılbaşına bir gün kala sevdiği oyunlarını %50-%75 indirimli alır, bir sonraki yıl bol bol oynar. Witcher 3, GTA V, ve Rocket League gerçekten güzel oyunlar. Witcher 3'ün Türkçe'leştirilmesinde emeği geçenlere de ayrıca teşekkürler.
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senjido 2 yıl
burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni oyuna hype olursanız acısı bu :)
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rakanishu 2 yıl senjido
berkay1122

burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni oyuna hype olursanız acısı bu :)


berkay1122

burda bazıları no man sky çıkmadan çok önce bu oyunda patlayacak diyordu. Millet artık yavaş yavaş uyanmaya başladı. Her yeni oyuna hype olursanız acısı bu :)


hype olmak nedir ya, iyice dili bitirdiniz.
1 Yanıt Yanıtla +12
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fatihhuu 2 yıl
Gta 5 ' in Hala bu denli satmasına çok şaşırıyorum . Neredeyse 3.5 yıl oldu ve oyun hala deli gibi oynanıyor :)
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halitozbasli 2 yıl
59 liraya fallout 4 aldım
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MustafaC53 2 yıl
Fiyatlara bak hepsi kol gibi.
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Biggest Star 2 yıl MustafaC53
MustafaC53
Fiyatlara bak hepsi kol gibi.

bunlar indirimsiz fiyatları. çoğu kişi büyük ihtimalle indirimdeyken almıştır.
mesela witcher 3 goty steam'de 45 liraydı yanlış hatırlamıyorsam... ps4 içinse fiyat 150 liraya yakın. hal böyleyken steam tercih ediliyor
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