Microsoft, Mac için Skype 6'yı yayınladı

Haber Editörü
Yazılım dünyasının öncü isimlerinden Microsoft, Mac için Skype 6'yı tüketicilerin hizmetine sundu. Yeni sürüm, Microsoft ile Facebook hesaplarıyla entegrasyon ve Retina ekran desteğiyle öne çıkıyor.
Skype 6'nın öne çıkan özellikleri şöyle:
- Microsoft ya da Facebook hesabı ile Skype kullanmaya başlayabilme (Skype hesabına ihtiyaç duyulmaksızın)
- Windows Live Messenger, Hotmail ve Outlook.com üzerindeki kontaktlar ile anlık mesajlaşabilme
- Windows Live Messenger kontaktları ile sesli ve videolu görüşebilme (Yakında)
- Anlık mesajlaşmada çoklu pencere desteği
- Retina Ekran desteği
Mac için Skype 6'yı buradan yükleyebilirsiniz.
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Gizli mesaj vermişsin :D
Chip Online Canlı yayın yaparken DH hala telefon, ios android atari haberi yayınlıyor.
heyecan vermezki