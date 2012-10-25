Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Mac için Skype 6'yı yayınladı

6 yıl
6,6b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yazılım dünyasının öncü isimlerinden Microsoft, Mac için Skype 6'yı tüketicilerin hizmetine sundu. Yeni sürüm, Microsoft ile Facebook hesaplarıyla entegrasyon ve Retina ekran desteğiyle öne çıkıyor.

Skype 6'nın öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Microsoft ya da Facebook hesabı ile Skype kullanmaya başlayabilme (Skype hesabına ihtiyaç duyulmaksızın)
  • Windows Live Messenger, Hotmail ve Outlook.com üzerindeki kontaktlar ile anlık mesajlaşabilme
  • Windows Live Messenger kontaktları ile sesli ve videolu görüşebilme (Yakında)
  • Anlık mesajlaşmada çoklu pencere desteği
  • Retina Ekran desteği

Mac için Skype 6'yı buradan yükleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zenci Forvet 6 yıl
Kaç yıllık Skype daha yeni moda olmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
açtınmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Skype gerçekten uzakta sevdiği olan insanlar için vvazgeçilmez bir program. Ancak son zamanlarda akıllı telefonların yayılması ve yurtdışında wi fi ye ulaşmaknın kolay olması amacıyla microsoft un alımıyla iyice hantallaşan programa ilgi oldukça azaldı. Ancak son zamanlardaki güncellemeler ve yeniliklerle eski gücüne kavuşacak gibi duruyor. Tek kötü yanı microsft un açık kaynak kodlu linux çekirdekli distrolardan çok korkmasından dolayı linux sürümünün hala beta olmasıdır. Sene olmuş neredeyse 2013 ama microsoft hala bir ilerleme kaydedemedi bu konuda bu da microsoftun alnındaki en büyük kara lekedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 6 yıl
Retina destegi disimda bir avantaji yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Amedra
Skype Candır ya.

Gizli mesaj vermişsin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Windows 8 lansmanı yapılıyor şuan,
Chip Online Canlı yayın yaparken DH hala telefon, ios android atari haberi yayınlıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leopard10 6 yıl ama=neden
ama=neden

Windows 8 lansmanı yapılıyor şuan,
Chip Online Canlı yayın yaparken DH hala telefon, ios android atari haberi yayınlıyor.

heyecan vermezki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
retina ekran desteği nedir acaba?komikhaber.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Retina ekran desteğinin düşünülmesi ve üyelik için bir Facebook hesabının yeterli olması gerçekten kullanıcı saysını ve memnuniyeti arttırmak için iyi olmuş.. Skype kullanım oranı gün geçtikçe artıyor ancak karşılığınıda veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Skype Can'dır ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratal 6 yıl
yine gayet iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mulsanne 6 yıl
Adam gibi bir microsoft live messenger çıkarsınlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 6 yıl
KONUYLA ALAKASI OLMASADA BURDAN YAZICAM HER YIL BAŞINDA TEBRİK MESAJINI VAKIT KAYBETMEDEN YAYINLAYAN DH EKİBİ DİNİ BİR BAYRAM İÇİN NEDEN BİR MSJ YAYINLAMADIGINI ANLAMIŞ DEĞİLİM.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6630 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, microsoft ve
5 etiket daha mac uygulama haber Apple macbook pro skype
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim