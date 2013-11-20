Microsoft Remote Desktop, pinch-to-zoom desteğine kavuştu

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Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı, uzaktan erişim uygulaması Remote Desktop, sonunda pinch-to-zoom desteğine kavuştu
iOS kullanıcılarına Windows bilgisayarlarına iCihazları üzerinden erişebilme imkanı sunan Remote Desktop'un yeni sürümünde kazandığı iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:
- Mouse Pointer modunda parmak hareketiyle yakınlaştırma / uzaklaştırma (pinch-to-zoom) yapabilme
- Performans iyileştirmeleri
- iPhone 5'de ekran çözünürlüğüyle ilgili sorun giderildi
- Diğer hata gidermeleri
Microsoft Remote Desktop uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Microsoft Remote Desktop - Microsoft Corporation
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13 Aralık
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