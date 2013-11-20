Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Remote Desktop, pinch-to-zoom desteğine kavuştu

5 yıl
300
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Remote Desktop, pinch-to-zoom desteğine kavuştu

Microsoft'un kısa bir süre önce yayınladığı, uzaktan erişim uygulaması Remote Desktop, sonunda pinch-to-zoom desteğine kavuştu

iOS kullanıcılarına Windows bilgisayarlarına iCihazları üzerinden erişebilme imkanı sunan Remote Desktop'un yeni sürümünde kazandığı iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:

  • Mouse Pointer modunda parmak hareketiyle yakınlaştırma / uzaklaştırma (pinch-to-zoom) yapabilme
  • Performans iyileştirmeleri
  • iPhone 5'de ekran çözünürlüğüyle ilgili sorun giderildi
  • Diğer hata gidermeleri

Microsoft Remote Desktop uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Microsoft Remote Desktop - Microsoft Corporation


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 5 yıl
Microsoft Remote Desktop 8.0.3 Android için

13 Aralık

play.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ve Instagram, Windows Phone'da: İlk izlenimlerimiz 5 yıl Casper Nirvana CSY Yüksek Performanslı Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim