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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Rights Management Sharing uygulamasını iOS 7 desteğiyle güncelledi

5 yıl
393
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Rights Management Sharing uygulamasını iOS 7 desteğiyle güncelledi
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Microsoft'un App Store'daki önemli uygulamalarından Rights Management Sharing uygulaması iOS 7 desteğiyle güncellendi

Son güncelleme ile birlikte çeşitli hata gidermelerine de kavuşan Rights Management Sharing uygulaması, kullanıcılara güvenli bir şekilde diğer kullanıcılarla iş birliği yapabilmelerini sağlıyor. Diğer kullanıcılarla paylaşılan dosyaların görüntülenebildiği ve yönetildiği uygulama, iPhone'daki fotoğrafların diğer kullanıcılarla paylaşanını da imkan sunuyor.

Office 365 aboneleri tarafından kullanılabilen Rights Management Sharing uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Rights Management sharing - Microsoft Corporation
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