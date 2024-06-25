Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Teams uygulaması nedeniyle AB tarafından suçlu bulundu

    Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Teams'i Office ile birleştirerek rakipleri karşısında haksız avantaj elde ettiğini düşünüyor. Komisyon, Microsoft’u bu tutum nedeniyle suçluyor.
    Microsoft, Teams uygulaması nedeniyle AB tarafından suçlu bulundu Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin düzenleyici otoriteleri büyük teknoloji şirketlerine nefes aldırmıyor. Avrupa Komisyonu, Microsoft'u Teams sohbet uygulamasını Office 365 ve Microsoft 365 bir paket olarak sunarak rakipleri karşısında haksız avantaj elde etmekle suçladı. Microsoft, 15 yıldır AB'de ilk kez rekabet ihlalleriyle suçlanırken AB kuralları gereği dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar cezaya çarptırılabilir.

    Microsoft'a büyük ceza gelebilir

    Avrupa Komisyonu, Microsoft'u Teams uygulaması için soruşturmayı neredeyse bir yıl önce başlatmıştı ve şimdi soruşturmanın ön bulguları paylaşıldı. Avrupa Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Microsoft'un Teams'i Office 365 ve Microsoft 365 ile paketleyerek AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Komisyon aynı zamanda ilgili görüşünü Microsoft’a da bildirdi.

    Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında Teams'i Office'ten ayırmış ve ardından uygulamayı Office 365'ten ayrı bir uygulama olarak küresel çapta kullanıma sunmuştu. Görünüşe göre yazılım devinin bu önlemleri yeterli bulunmadı. Avrupa Rekabet Politikası Başkanı Margrethe Vestager, "Microsoft'un kendi iletişim ürünü Teams'i işletmelere yönelik popüler üretkenlik paketlerine bağlayarak rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlıyor olabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

    Henüz Microsoft’a herhangi bir ceza kesilmedi. AB'nin ön bulguları teyit etmesi halinde ise Microsoft, dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'una eşit bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunun farkında olan Microsoft Başkanı Brad Smith, "Teams'i ayrıştırdıktan ve birlikte çalışabilirlik konusunda ilk adımları attıktan sonra, bugün sağlanan ek netliği takdir ediyoruz ve Komisyon'un kalan endişelerini gidermek için çözümler bulmak için çalışacağız" dedi.

    Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3446 https://www.engadget.com/eu-finds-microsoft-violated-antirust-laws-by-bundling-teams-121520916.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    s wallet instagram beğeni hilesi kiralık araç pert olursa ne olur kaskodan cam değişimi tramere yansır mı focus 1 kapı hoparlörü kaç cm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız