Microsoft, Teams uygulaması nedeniyle AB tarafından suçlu bulundu

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin düzenleyici otoriteleri büyük teknoloji şirketlerine nefes aldırmıyor. Avrupa Komisyonu, Microsoft'u Teams sohbet uygulamasını Office 365 ve Microsoft 365 bir paket olarak sunarak rakipleri karşısında haksız avantaj elde etmekle suçladı. Microsoft, 15 yıldır AB'de ilk kez rekabet ihlalleriyle suçlanırken AB kuralları gereği dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'u kadar cezaya çarptırılabilir.

Microsoft'a büyük ceza gelebilir

Avrupa Komisyonu, Microsoft'u Teams uygulaması için soruşturmayı neredeyse bir yıl önce başlatmıştı ve şimdi soruşturmanın ön bulguları paylaşıldı. Avrupa Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Microsoft'un Teams'i Office 365 ve Microsoft 365 ile paketleyerek AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Komisyon aynı zamanda ilgili görüşünü Microsoft’a da bildirdi.

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında Teams'i Office'ten ayırmış ve ardından uygulamayı Office 365'ten ayrı bir uygulama olarak küresel çapta kullanıma sunmuştu. Görünüşe göre yazılım devinin bu önlemleri yeterli bulunmadı. Avrupa Rekabet Politikası Başkanı Margrethe Vestager, "Microsoft'un kendi iletişim ürünü Teams'i işletmelere yönelik popüler üretkenlik paketlerine bağlayarak rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlıyor olabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

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Henüz Microsoft’a herhangi bir ceza kesilmedi. AB'nin ön bulguları teyit etmesi halinde ise Microsoft, dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'una eşit bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunun farkında olan Microsoft Başkanı Brad Smith, "Teams'i ayrıştırdıktan ve birlikte çalışabilirlik konusunda ilk adımları attıktan sonra, bugün sağlanan ek netliği takdir ediyoruz ve Komisyon'un kalan endişelerini gidermek için çözümler bulmak için çalışacağız" dedi.

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Microsoft, Teams uygulaması nedeniyle AB tarafından suçlu bulundu