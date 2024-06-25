Microsoft, Teams uygulaması nedeniyle AB tarafından suçlu bulundu

Microsoft'a büyük ceza gelebilir
Avrupa Komisyonu, Microsoft'u Teams uygulaması için soruşturmayı neredeyse bir yıl önce başlatmıştı ve şimdi soruşturmanın ön bulguları paylaşıldı. Avrupa Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Microsoft'un Teams'i Office 365 ve Microsoft 365 ile paketleyerek AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Komisyon aynı zamanda ilgili görüşünü Microsoft’a da bildirdi.
Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz ekim ayında Teams'i Office'ten ayırmış ve ardından uygulamayı Office 365'ten ayrı bir uygulama olarak küresel çapta kullanıma sunmuştu. Görünüşe göre yazılım devinin bu önlemleri yeterli bulunmadı. Avrupa Rekabet Politikası Başkanı Margrethe Vestager, "Microsoft'un kendi iletişim ürünü Teams'i işletmelere yönelik popüler üretkenlik paketlerine bağlayarak rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlıyor olabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.
Henüz Microsoft’a herhangi bir ceza kesilmedi. AB'nin ön bulguları teyit etmesi halinde ise Microsoft, dünya çapındaki yıllık cirosunun yüzde 10'una eşit bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunun farkında olan Microsoft Başkanı Brad Smith, "Teams'i ayrıştırdıktan ve birlikte çalışabilirlik konusunda ilk adımları attıktan sonra, bugün sağlanan ek netliği takdir ediyoruz ve Komisyon'un kalan endişelerini gidermek için çözümler bulmak için çalışacağız" dedi.Kaynakça https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3446 https://www.engadget.com/eu-finds-microsoft-violated-antirust-laws-by-bundling-teams-121520916.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.