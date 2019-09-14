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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Surface Laptop 3, yeni 15 inçlik bir seçenekle gelebilir

Microsoft'un son derece şık mobil bilgisayar serisi Surface Laptop, 2 Ekim'de yeni modellere sahip olacak. Bu modeller arasında iddialara göre 15 inçlik bir versiyon bulunacak.
5 sa.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Önümüzdeki ay yapılacak etkinlikte tanıtılacak yeni Surface modelleri arasında 15 inçlik bir sürümün de yer alması bekleniyor. WinFuture raporuna göre Surface Laptop 3 serisinde yer alacak model, diğer modeller gibi 3:2 en-boy oranına sahip olacak. Bu cihazların form faktörlerine gelen güncellemenin yanında Microsoft’un AMD işlemci çalıştıran modeller de sunacağı bekleniyor.
Eğer raporlar doğru çıkarsa, Surface Laptop serisinin yine Microsoft ailesinde yer alan Surface Book modelleriyle de biraz daha rekabetçi hâle geleceği bekleniyor. Şimdilik 13,5 ve 15 inçlik iki varyant suran Surface Book 2 serisi gibi bir yapılanma, Surface Book 3’e de gelecek. Tanıtım etkinliği New York City’de 2 Ekim’de yapılacak.
Microsoft’un tanıtım etkinliğinde Surface Pro 7 modelini USB-C portuyla da tanıtması bekleniyor. Bunun yanında artık güçlenen Qualcomm bilgisayar işlemcileri de Microsoft’un mobil cihazlarında kendisine yer bulabilir.


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