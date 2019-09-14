Microsoft Surface Laptop 3, yeni 15 inçlik bir seçenekle gelebilir

15 inçlik bir sürümün de yer alması bekleniyor. Surface Laptop 3 serisinde yer alacak model, diğer modeller gibi 3:2 en-boy oranına sahip olacak. Bu cihazların form faktörlerine gelen güncellemenin yanında Microsoft’un AMD işlemci çalıştıran modeller de sunacağı bekleniyor. Önümüzdeki ay yapılacak etkinlikte tanıtılacak yeni Surface modelleri arasındabir sürümün de yer alması bekleniyor. WinFuture raporuna göreserisinde yer alacak model, diğer modeller gibi 3:2 en-boy oranına sahip olacak. Bu cihazların form faktörlerine gelen güncellemenin yanında Microsoft’unçalıştıran modeller de sunacağı bekleniyor.

Eğer raporlar doğru çıkarsa, Surface Laptop serisinin yine Microsoft ailesinde yer alan Surface Book modelleriyle de biraz daha rekabetçi hâle geleceği bekleniyor. Şimdilik 13,5 ve 15 inçlik iki varyant suran Surface Book 2 serisi gibi bir yapılanma, Surface Book 3’e de gelecek. Tanıtım etkinliği New York City’de 2 Ekim’de yapılacak.

https://winfuture.de/news,111231.html

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Microsoft’un tanıtım etkinliğindemodelinida tanıtması bekleniyor. Bunun yanında artık güçlenen Qualcomm bilgisayar işlemcileri de Microsoft’un mobil cihazlarında kendisine yer bulabilir.