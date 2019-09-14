Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti

Teknoloji Editörü
Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine yaptığı güncellemeler her zaman sorunsuz olmuyor. Daha önce de olduğu gibi gelen yeni güncellemenin sistemde sorun yarattığı birkaç gelişmeye şahit olmuştuk. Bunlardan sonuncusu ise Windows 10'un KB4512941 numaralı güncellemesinde gerçekleşti.
Daha önce de benzer sorunlar vardı
Microsoft, KB4512941 güncellemesinin yüklenmesinin ardından, kullanıcıların bir kısmının Windows Masaüstü Araması'nı kullanırken sonuç alamamaları ve SearchUI.exe'de yüksek CPU kullanımını görebileceklerini belirtiyor. Bu sorunun yalnızca Windows Masaüstü Arama özelliğindeki web'de arama yapma seçeneğinin devre dışı bırakıldığı aygıtlarda görüldüğü ifade edilmiş.Ayrıca dikkat edilmesi gereken ilginç durum ise Windows masaüstü arama sorununa önceki güncelleştirmede bazı kullanıcılar tarafından da rastlanmış olması. Yani Microsoft'un bu sorunu şimdiye kadar düzeltilmiş olması gerekiyordu. Şirket az sayıda kullanıcının bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirtmiş olsa da bu sistematik bir sorun gibi görünüyor. Eğer henüz KB4512941 güncellemesini yapmadıysanız beklemeniz ve yayınlanacak olan kararlı güncellemeyi yüklemeniz tavsiye ediliyor.
https://www.hindustantimes.com/tech/microsoft-windows-10-update-is-breaking-search-feature-fix-coming-in-mid-september/story-EAFwV0oqHe6fxGVa4Ag6nI.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle