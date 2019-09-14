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Microsoft yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları kabul etti

Yazılım devi Microsoft geçtiğimiz günlerde dağıttığı yeni Windows 10 güncellemesindeki hataları onayladı. Eğer güncellemeyi yapmadıysanız bir sonraki güncellemeyi beklemeniz tavsiye ediliyor.
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine yaptığı güncellemeler her zaman sorunsuz olmuyor. Daha önce de olduğu gibi gelen yeni güncellemenin sistemde sorun yarattığı birkaç gelişmeye şahit olmuştuk. Bunlardan sonuncusu ise Windows 10'un KB4512941 numaralı güncellemesinde gerçekleşti.

Daha önce de benzer sorunlar vardı

Microsoft, KB4512941 güncellemesinin yüklenmesinin ardından, kullanıcıların bir kısmının Windows Masaüstü Araması'nı kullanırken sonuç alamamaları ve SearchUI.exe'de yüksek CPU kullanımını görebileceklerini belirtiyor. Bu sorunun yalnızca Windows Masaüstü Arama özelliğindeki web'de arama yapma seçeneğinin devre dışı bırakıldığı aygıtlarda görüldüğü ifade edilmiş.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken ilginç durum ise Windows masaüstü arama sorununa önceki güncelleştirmede bazı kullanıcılar tarafından da rastlanmış olması. Yani Microsoft'un bu sorunu şimdiye kadar düzeltilmiş olması gerekiyordu. Şirket az sayıda kullanıcının bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirtmiş olsa da bu sistematik bir sorun gibi görünüyor. Eğer henüz KB4512941 güncellemesini yapmadıysanız beklemeniz ve yayınlanacak olan kararlı güncellemeyi yüklemeniz tavsiye ediliyor.


https://www.hindustantimes.com/tech/microsoft-windows-10-update-is-breaking-search-feature-fix-coming-in-mid-september/story-EAFwV0oqHe6fxGVa4Ag6nI.html Yorum Yaz
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MRT_ 39 dk.
September 10, 2019—KB4515384 (OS Build 18362.356) güncellemesi ile bu sorun çözüldü bu konularda çok geride kalıyorsunuz.

Improvements and fixes
This security update includes quality improvements. Key changes include:

  • Provides protections against a new subclass of speculative execution side-channel vulnerabilities, known as Microarchitectural Data Sampling, for 32-Bit (x86) versions of Windows (CVE-2019-11091, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Use the registry settings as described in the Windows Client and Windows Server articles. (These registry settings are enabled by default for Windows Client OS editions and Windows Server OS editions.)
  • Addresses an issue that causes high CPU usage from SearchUI.exe for a small number of users. This issue only occurs on devices that have disabled searching the web using Windows Desktop Search.
  • Security updates to Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Datacenter Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, the Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows Virtualization, and Windows Server.

If you installed earlier updates, only the new fixes contained in this package will be downloaded and installed on your device.
For more information about the resolved security vulnerabilities, please refer to the Security Update Guide.
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AirSupport 51 dk.
Güncelleme seçenekleri kapalı. Kayıt defterinden güncelleme kapalı. Lakin şu lanet bilgisayar nasıl kendi kendini güncelleyebiliyor ya kafayı yiyeceğim. Geçen bu sorunlu güncellemeyi yapmış Turbo’ moddan çıkmadı fan susmuyor. Görev yöneticisinden kapatınca kendine geliyor
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The Hollow 1 sa.
Ben her zaman güncelleme çıktığı gün yüklüyorum. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Sadece 1903 ilk çıktığında mavi ışık filtresi düzgün çalışmıyordu, onu da zaten kısa sürede düzelttiler. Windows 10 kullanıyorsanız tweaks yapmak şart. Aksi halde çok fazla gereksiz uygulama/servis var.
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