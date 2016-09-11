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Microsoft Surface Phone’un çıkışı yine erteleniyor

Microsoft’un daha önce de ertelenen yeni Surface Phone akıllı telefonundan üzücü haber geldi. Kulislerde konuşulanlara göre cihazın çıkış tarihi beklentilerin bir hayli ötesinde gecikecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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41
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzun süredir teknoloji gündeminde yer alan haberlere göre Microsoft’un Surface serisine yeni akıllı telefon modeli ekleyeceği biliniyordu. Donanımsal özellikleri ve ne zaman yayınlanacağı merak edilen cihaza dair paylaşılan son açıklamada 2017 yılının Nisan ayı işaret ediliyordu. Gelen yeni bilgiler bu tarihin daha da ileriye atıldığı yönünde.
İddialara göre Surface Phone’da farklı donanım seçenekleri düşünen ve bazı parçaların üretim süreçlerinde sorunlar yaşayan Microsoft, 2017'nin sonunda ya da 2018 yılının ilk çeyreğinde yeni cihazını tanıtacak. Windows Phone’un kullanım oranını arttırmak isteyen ancak diğer üreticilerin yeteri kadar destek vermemesi yüzünden deyim yerindeyse tek başına kalan teknoloji devi, diğer taraftan Lumia serisi yüzünden de pazar payında ciddi kayıplar yaşıyor.
Öyle ki Lumia'nın sektörde adeta eriyip gitmesiyle zor günler geçiren Microsoft, Lumia markalı akıllı telefonların üretimini bu yıl sonu itibariyle bitirmeyi planlıyor. Akıllı telefon cephesinde her geçen gün tüketicilerin ilgisini kaybeden teknoloji devinin bu kötü gidişata müdahale etmesi gerektiği ise su götürmez bir gerçek.
* Haberde kullanılan görsel temsilidir. 

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SONEKTRA 3 yıl en beğenilen
Şaşırdık mı? Tabiki hayır.
Yanıtla +26
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***Respect*** 3 yıl
Microsoft'a güvenip telefon alanların hali perişan.

Bu saatten sonra hala Microsoft'tan akıllı telefon alacak salak kaldı mı?
4 Yanıt Yanıtla +22
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santhora 3 yıl ***Respect***
***Respect***
Microsoft'a güvenip telefon alanların hali perişan.

Bu saatten sonra hala Microsoft'tan akıllı telefon alacak salak kaldı mı?

Konudan bağımsız olacak ama... Takma ismin 'Respect' (Saygı) fakat tanımadığın insanlara salak diyorsun. Biraz ironik olmuş[>:]
***Respect***Microsoft'a güvenip telefon alanların hali perişan.Bu saatten sonra hala Microsoft'tan akıllı telefon alacak salak k...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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tartekin 3 yıl
Rahat ol kimsenin beklediği yok zaten..hiç çıkarmasan da olur Microcuksoft
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FRAPS_TR 3 yıl
Bu iş bitti çıkmayacak
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abrenax 3 yıl
Bekleyen bekliyor nasılsa. Gelmeyecek bir güncellemeyi 5 yıl beklediler 2 yıl bunu mu beklemeyecekler
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Public_Enemy 3 yıl
telefon devri biter, telepati ile haberleşme filan çıkar, microsoftun telefonu anca hazır olur.
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DH Misafiri 3 yıl
üzülmedim ki.
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eas722 3 yıl
Şu sistemi bi kullanın da yorum yapın bre ergen kardeşler. Profesyonel bir kullanıcı olarak 3 sene önce iPhone'dan Windows'a geçtim. Dönüp arkama bakmadım bile. Şu an kullandığım Lumia 1520'mi yine bir Surface ile değiştireceğim. Kullan at nesnelere şu kadar bağlanıp taraftarlığını yapmayın. Herkesin ihtiyacı farklı ve Windows gerçekten her işi MÜKEMMEL yapıyor.
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DraGonS 3 yıl
Allah evlerine ateşler salsın. Umarım büyük zarar ederler. Sattıkları telefonların pilleri patlar, ekranları çatlarda (kimseye zarar vermeden) geri iade almak zorunda kalırlar inşallah. Milyarlarca dolar zarar ederler umarım.
Not: Eski bir WP kullanıcı : L520 ve L735;
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MS4343 3 yıl
esasinda proje gerceklesse cok guzel olur....telefonla tum pc programlari - gucu yettigi oranda pc oyunlari vs calisabilecek( suanda windowslu tabletlerde calisiyor zaten ama surface daha guclu gelecektir )....
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Mr. Jingles 3 yıl
Hiç çıkmaması dileğiyle.
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sis651 3 yıl
Yahu Microsoft bu mobilite işini bilmiyor sanırım.
Gül gibi kullandığım Windows Mobile 6.5'i optimize edip biraz süsleyerek 7'ye yükseltse daha iyi iş yapardı. Windows Mobile 6.5.3 ile WM serisini bitirip WindowsPhone olayına başladı. Arada ne işe yaradığı belirsiz birkaç model telefon daha çıkardı ki Ki... ile mi başlıyordu ne idi bunlar, mezara gömme videoları falan bile vardı. Şuanki telefonları adam edeceğine yine garip garip bir şeyler çıkarmaya çalışıyor, onların da cenazesini kaldıracak gibime geliyor şimdiden.
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CoreXXX 3 yıl
nokiada alarm çalınca erteleye basardık 10 dk daha uyurduk. nokiayı satın alan microsofta bu özellik yapıştı galiba ne varsa erteliyor adamlar:D
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