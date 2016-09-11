Microsoft Surface Phone’un çıkışı yine erteleniyor

Uzun süredir teknoloji gündeminde yer alan haberlere göre Microsoft’un Surface serisine yeni akıllı telefon modeli ekleyeceği biliniyordu. Donanımsal özellikleri ve ne zaman yayınlanacağı merak edilen cihaza dair paylaşılan son açıklamada 2017 yılının Nisan ayı işaret ediliyordu. Gelen yeni bilgiler bu tarihin daha da ileriye atıldığı yönünde.

İddialara göre Surface Phone’da farklı donanım seçenekleri düşünen ve bazı parçaların üretim süreçlerinde sorunlar yaşayan Microsoft, 2017'nin sonunda ya da 2018 yılının ilk çeyreğinde yeni cihazını tanıtacak. Windows Phone’un kullanım oranını arttırmak isteyen ancak diğer üreticilerin yeteri kadar destek vermemesi yüzünden deyim yerindeyse tek başına kalan teknoloji devi, diğer taraftan Lumia serisi yüzünden de pazar payında ciddi kayıplar yaşıyor.

Öyle ki Lumia'nın sektörde adeta eriyip gitmesiyle zor günler geçiren Microsoft, Lumia markalı akıllı telefonların üretimini bu yıl sonu itibariyle bitirmeyi planlıyor. Akıllı telefon cephesinde her geçen gün tüketicilerin ilgisini kaybeden teknoloji devinin bu kötü gidişata müdahale etmesi gerektiği ise su götürmez bir gerçek.

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