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Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı

Önümüzdeki yıl yenilenmesi beklenen Surface serisi muhtemelen 2017 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Ultra HD ekranlı Surface Pro 5 ve ikinci nesil Surface Book'la ilgili detaylar haberimizde.
2 yıl
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un gelecek yıl Surface serisini yenilemesi bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde yeni Pro 5'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Yazılım devinin Surface Pro 5 ve muhtemel ikinci nesil Surface Book'un tanıtımı için 2017 yılının ilk bölümünü düşündüğünü zaten biliyorduk. Şimdi ise Digitimes, (eğer Çin'den gelen haberler doğruysa) bunun gerçek bir plan olduğunu ifade ediyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor?"
Bu noktada çok detay yok ancak rapor, Surface Pro 5'in ultra HD ekran ve manyetik şarj standına sahip Surface Pen ile piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Üretim, yalnızca Pegatron'un sorumluluğunda olacak, ancak Microsoft'un Quanta Computer firmasını Surface Pro 5'in üretim sürecine dahil ederek operasyonu genişletmek istediği söyleniyor. Ancak anlaşmaya varılıp varılmadığı henüz netleşmiş değil.

Bu söylenti neden mantıklı?

Microsoft'tan gelen bir onay olmadan, raporun doğru olup olmadığını söylemek zor ancak bazı nedenlerden dolayı bu mümkün görünüyor. Yeni Surface modelleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piysayaya sürülürse bu Windows 10 Creators Update güncellemesi ile aynı döneme denk gelecek. Böylece şirketin kendi cihazları Creators Update ile sahne almış olacaklar. Ayrıca güncellemenin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde muhtemelen Mart ayında gün yüzüne çıkması bekleniyor.
Microsoft'un tüketicilere Surface Pro 5'e ek olarak, ilk dizüstü bilgisayar modelinin yükseltilmiş versiyonu Surface Book 2'yi ve geliştirilmiş Surface Pen'i sunması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20161230PB201.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
MacBook Pro tokatlayan tek cihaz budur. Geçen dell markasını rakip diye gösterdiler bi gülme geldi.
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exterminant 2 yıl
ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça
bir türkiyeye gelse ya
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drjacob 2 yıl
Türkiyeye gelse kral cihaz
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Lauren Cohan 2 yıl
Kaç saat pil ömrü
İçindeki işlemci
Chipseti
Portlarını vs de yazsaydınız
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Kerim5100 2 yıl
Ama çok pere :((
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alemburda34 2 yıl
Su tasarima bak be begrnmeyrn yoktur heralde. Keske su urunun uygun fiyatli varyasyonlari ciksa mesela snapdragon 835 islemcili gibi.
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kadirirdem 2 yıl
Macbook Pro katili resmen.
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emre1393 2 yıl
Microsoft Türkiye yerinde sayıyor nasıl olsa
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isakoc 2 yıl
Geçen aylarda Apple yeni macleri Microsoft da yeni surfaceleri tanıtmamışmıydı? 3 ay geçmeden yeni yeni surface tanıtacak değillerdir herhalde.
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stalker(1979) 2 yıl
Bi zahmet tokatlasın. 8.600 TL istiyorlar?
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FlyingUnderpants 2 yıl
Microsoft ta Apple da yazılım firması. Donanımlar haberde de adı geçen firmalara ihale ediliyor. Boşuna nefes tüketmeyin.
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krm_group 2 yıl
4 lerin fiyatı düşer umarım
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microsoft, surface book ve
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