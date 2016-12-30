Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı

Microsoft'un gelecek yıl Surface serisini yenilemesi bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde yeni Pro 5'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Yazılım devinin Surface Pro 5 ve muhtemel ikinci nesil Surface Book'un tanıtımı için 2017 yılının ilk bölümünü düşündüğünü zaten biliyorduk. Şimdi ise Digitimes, (eğer Çin'den gelen haberler doğruysa) bunun gerçek bir plan olduğunu ifade ediyor.

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Bu noktada çok detay yok ancak rapor, Surface Pro 5'in ultra HD ekran ve manyetik şarj standına sahip Surface Pen ile piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Üretim, yalnızca Pegatron'un sorumluluğunda olacak, ancak Microsoft'un Quanta Computer firmasını Surface Pro 5'in üretim sürecine dahil ederek operasyonu genişletmek istediği söyleniyor. Ancak anlaşmaya varılıp varılmadığı henüz netleşmiş değil.

Bu söylenti neden mantıklı?

Microsoft'tan gelen bir onay olmadan, raporun doğru olup olmadığını söylemek zor ancak bazı nedenlerden dolayı bu mümkün görünüyor. Yeni Surface modelleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piysayaya sürülürse bu Windows 10 Creators Update güncellemesi ile aynı döneme denk gelecek. Böylece şirketin kendi cihazları Creators Update ile sahne almış olacaklar. Ayrıca güncellemenin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde muhtemelen Mart ayında gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Microsoft'un tüketicilere Surface Pro 5'e ek olarak, ilk dizüstü bilgisayar modelinin yükseltilmiş versiyonu Surface Book 2'yi ve geliştirilmiş Surface Pen'i sunması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20161230PB201.html