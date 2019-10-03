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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu

    Microsoft Surface Pro 7 ikisi bir arada modeli 10nm sürecinde Intel işlemcilere de yer vererek önemli bir performans artışı sunuyor. Ayrıca USB Tip-C desteği de geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İkisi bir arada dizüstü bilgisayar segmentinin en istikrarlı serisi haline gelen Surface Pro bugün en yeni üyesini tanıttı. Microsoft Surface Pro 7 önceki neslin üzerine biraz daha iyileştirilmiş özellikler sunuyor.

    Microsoft Surface Pro 7 özellikleri ve fiyatı

    Microsoft Surface Pro 7 modelinde 12.3 inçlik PixelSense ekran 2736x1824 piksel çözünürlük sunuyor. 3:2 görüntü oranına sahip olan ekranın bir önceki nesil ile hemen hemen aynı olduğunu söylemek gerek.

    Onuncu nesil Intel Core i3, i5 ve i7 işlemci seçenekleri ile Surface Pro 7 modelinin biraz daha performans ve enerji verimliliği kazandığı söylenebilir. Ayrıca belirli modellerde 10nm sürecindeki Intel Core i7-1065G7 işlemcisi de yer alıyor. Diğer taraftan Intel Gen11 Iris grafik birimleri de performansa önemli bir katkı yapacak. Bellek tarafında ise 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda"

    Yeni modelde en dikkat çekici özellik uzun bir süredir tüketiciler tarafından talep edilen USB Tip-C portu oldu. USB 3.1 tabanlı olduğu için Thunderbolt 3 desteği bulunmuyor ancak Surface Connect bağlantısı çeşitlilik sunuyor. Ayrıca mikrofon tarafında da bir güncelleme yapılarak sesli komutların daha iyi algılanması sağlanmış.

    Surface Pen ekran kalemini de optimize eden Microsoft, Word dökümanlarında satırların üzerini çizerek silme gibi fonksiyonların yanı sıra Excel dökümanlarında da hücre içerisine yazı yazma gibi yeni yetenekler eklemiş.

    Bununla birlikte geliştirilen iç donanım nedeniyle pil ömründe bir kısalma söz konusu. Geçen yılın 13 saat ortalama kullanım süresi Surface Pro 7 modelinde 10 saate iniyor. Surface Pro 7 ay sonuna doğru 749$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/02/microsoft-surface-pro-7/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    wolf silver 1 hf. en beğenilen
    Adamlarda 749 dolar, bizde 7490 TL olur.
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    smart1978 1 hf.
    Thunderbolt 3.0 yoksa TIRT !
    Surface Pro 4 i7 modelime devam...
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    mehxpal 1 hf. smart1978
    Type c varsa gerek yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    wolf silver 1 hf. en beğenilen
    Adamlarda 749 dolar, bizde 7490 TL olur.
    Yanıtla +8
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