Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda

İlk dönem avuç içi bilgisayar cihazlarından başlayarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile cihazlarına kadar Microsoft’un mobil dünyada mücadelesini seyrettik. Ne var ki akılcı olmayan hamleler ve artan rekabet nedeniyle Windows 10 Mobile sonrasında mobil program rafa kalkmıştı.

Surface Duo özellikleri ve fiyatı

O günde bu yana Microsoft’un etkileyici bir cihaz ile hatta katlanabilir bir cihaz ile sektöre geri dönmek istediği yazılıp çizildi. Bugün ise yıllarca süren dedikodular kısmen de olsa gerçekliğe kavuşmuş oldu.

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Surface Duo firmanın son akıllı telefonu oldu. Adından da anlaşılacağı üzere telefonda iki adet dokunmatik ekran yer alıyor. Her ekran 5.6 inç boyutunda ve 360 derecelik menteşe ile arkaya katlanabiliyor. Katlanabilir ekran gibi görünse de ortasında yer alan menteşe boşluğu bu havayı dağıtıyor.

Surface Duo akıllı telefon modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor ve Android uygulamalarını çalıştırdığı görülüyor. Bu bakımdan Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı net.

Surface Duo akıllı telefon modeli en erken 2020 ortaları veya sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Bu nedenle Snapdragon 855 yonga seti biraz eskide kalmış olacak. Hatta iki nesil geride kalma ihtimali bile mevcut. Bu da akla Microsoft’un eski hatalarını getiriyor. Umarız Surface Duo geçmişi unutturur ve etkileyici bir başlangıç yapar.

