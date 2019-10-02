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    Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda

    Microsoft’un merakla beklenen Surface akıllı telefonu nihayet resmiyet kazandı. Surface Duo iki ekranı ile mobil cihaz pazarında farklılık oluşturmaya çalışacak.
    1 hf.
    3,7b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İlk dönem avuç içi bilgisayar cihazlarından başlayarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile cihazlarına kadar Microsoft’un mobil dünyada mücadelesini seyrettik. Ne var ki akılcı olmayan hamleler ve artan rekabet nedeniyle Windows 10 Mobile sonrasında mobil program rafa kalkmıştı.

    Surface Duo özellikleri ve fiyatı

    O günde bu yana Microsoft’un etkileyici bir cihaz ile hatta katlanabilir bir cihaz ile sektöre geri dönmek istediği yazılıp çizildi. Bugün ise yıllarca süren dedikodular kısmen de olsa gerçekliğe kavuşmuş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor"

    Surface Duo firmanın son akıllı telefonu oldu. Adından da anlaşılacağı üzere telefonda iki adet dokunmatik ekran yer alıyor. Her ekran 5.6 inç boyutunda ve 360 derecelik menteşe ile arkaya katlanabiliyor. Katlanabilir ekran gibi görünse de ortasında yer alan menteşe boşluğu bu havayı dağıtıyor.

    Surface Duo akıllı telefon modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor ve Android uygulamalarını çalıştırdığı görülüyor. Bu bakımdan Android işletim sistemi üzerinde çalıştığı net.

    Surface Duo akıllı telefon modeli en erken 2020 ortaları veya sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Bu nedenle Snapdragon 855 yonga seti biraz eskide kalmış olacak. Hatta iki nesil geride kalma ihtimali bile mevcut. Bu da akla Microsoft’un eski hatalarını getiriyor. Umarız Surface Duo geçmişi unutturur ve etkileyici bir başlangıç yapar.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/02/microsoft-surface-duo-android-phone-official/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ehmet04 1 hf. en beğenilen
    Yıllarca surface phone gelecek dertler bitecek dendi bu mudur yani
    ilk katlanabilir telefonu tanıtan flexpai bile bundan daha iyi tasarım olarak enazından katlandımı arada boşluk yok tamamen ekran
    Neyse diyorum Herşeyi yine anlarım yıllarca surface phone efsanesi dolaşırken insanlar microsoft dan x86 uygulamalarını çalıştırabilecek telefon bilgisayar karışımı bi işletim sistemi bekliyorlardı madem Android işletim sistemi ile gelecek hiç tanıtmasan daha iyi di microsoft bey
    Yıllarca surface phone gelecek dertler bitecek dendi bu mudur yani ilk katlanabilir telefonu tanıtan flexpai bile bundan daha iyi tasarım olarak enazından ...
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    Yanıtla +7
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    danlabilic 1 hf.
    keşke windows işletim sistemi olsaymış çok komik bi durum bence bilgisayar kısmında dünyanın dört bi yanında kullanılırken telefon çıkarınca rakibin işletim sistemini kullanmak
    keşke windows işletim sistemi olsaymış çok komik bi durum bence bilgisayar kısmında dünyanın dört bi yanında kullanılırken telefon çıkarınca rakibin işletim sis...
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    Yanıtla +4
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    1BilimAdamı 1 hf.
    konsept çok güzelde 500 600 dolardan fazla fiyata gelirse tutmaz
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    danlabilic 1 hf.
    keşke windows işletim sistemi olsaymış çok komik bi durum bence bilgisayar kısmında dünyanın dört bi yanında kullanılırken telefon çıkarınca rakibin işletim sistemini kullanmak
    Yanıtla +4
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    Xloud 1 hf.
    "ındirid mi? himmm kilsin"
    Yanıtla +2
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    WaylandIZMIR 1 hf.
    855 büyük hata olmuş. 2020 de ki güncel SD serisi ile devam edilmeli. Microsoft işte. Her zaman ki gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alaz1903 1 hf. WaylandIZMIR
    Erdi Bey'in yeni yayınladığı video anlatımda da açıkladığı gibi nihai halinde hem tasarım hem de donanım geliştirmeleri olacak hocam. Büyük ihtimalle SD 875 chipsetli çıkacak.
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    hazarRS 1 hf.
    Bu telefon beni fold ve mate x'ten daha çok heyecanlandırdı. Tanıtım videosundaki kullanım senaryolarına göre eğlenceli ve değişik deneyim sağlayabilir...ve tabiki daha dayanıklı. Aman tırnağım değdi ekranda iz kaldı derdi yok en azından. Cayır cayır kullan mis gibi.
    Piyasanın böyle alternatiflere ihtiyacı var artık. Bütün telefonlar birbirinin aynısı oldu,katlanabilir telefonlar da çok yüksek fiyatlara sahip olduğu için normal bir telefona alternatif olmaktan çok uzakta şu an.
    Yalnız zamanında sony böyle çift ekranlı tablet çıkarmıştı 2010larda, pek tutmamıştı. Umarım bu sefer tutar.
    Yanıtla +3
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    oguzhan diric 1 hf.
    Şu cihaz görselde ki tasarımıyla şu an şak diye piyasa sürülebilecek bir cihaz. Bide şaka gibi 2020 demişler hahahaa. Bari katlanan bir oled ekran kullansaydın.
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Android, hmm... Yok kalsın.
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    ehmet04 1 hf. en beğenilen
    Yıllarca surface phone gelecek dertler bitecek dendi bu mudur yani
    ilk katlanabilir telefonu tanıtan flexpai bile bundan daha iyi tasarım olarak enazından katlandımı arada boşluk yok tamamen ekran
    Neyse diyorum Herşeyi yine anlarım yıllarca surface phone efsanesi dolaşırken insanlar microsoft dan x86 uygulamalarını çalıştırabilecek telefon bilgisayar karışımı bi işletim sistemi bekliyorlardı madem Android işletim sistemi ile gelecek hiç tanıtmasan daha iyi di microsoft bey
    Yanıtla +7
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    AribyAriana 1 hf.
    Microsoft akıllanacak da geçmiş hatalarını giderecek.
    Herhalde surface Pro X deki gibi Qualcomm ile pek çalışmamışlar. Çalışsalardı 865 ile tanıtılırdı.
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    microsoft, surface duo ve
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