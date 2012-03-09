Microsoft, Tango güncellemesinin 256MB RAM taşıyan cihazlar için kısıtlamalarını detaylandırdı

Haber Editörü
Geride kalan MWC 2012 fuarında, Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi için gelişmekte olan ülke pazarlarına girebilmek açısından maliyeti düşürücü konfigürasyonlara izin veren Tango güncellemesi resmi olarak yayınlandı ve Lumia 610 dahil bazı cihazlar üzerinde görücüye çıktı.
Tango güncellemesinin hali hazırdaki hangi modellere sunulacağı açıklanmadı ancak Lumia 900 modelinin bu güncellemeyi alacağı belirtildi. Tango güncellemesi sadece düşük konfigürasyona sahip cihazlar için bazı kısıtlamalar getirirken bunun dışında kalan modellere ise MMS geliştirmeleri, daha iyi SIM rehberi yönetimi ve yeni bir lokasyon alarm ikonu gibi yeni özellikler kazandırıyor.
Microsoft, Windows Phone resmi sayfasında 256MB RAM taşıyan modellerin hangi kısıtlamalara tabi tutulacağını detaylandırdı.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi 256MB RAM miktarının karşılayamadığı uygulamalar uygulama mağazası üzerinden indirilemeyecek, farklı yollardan edinilse bile çalışmayacak. Cihazlar video podcast aboneliklerini yönetemeyecek.
Lokasyon tabanlı Bing Local Scout servisi 256MB RAM'li cihazlarda kullanılamayacak. Mango ile gelen, uygulamalar arasında hızlı geçiş imkanı bu cihazlarda olmayacak. Bazı HD kodeklerle sıkıştırılmış videolar oynatılamayacak. SkyDrive üzerine çektiğiniz fotoğraflar otomatik olarak yüklenemeyecek. Ancak manuel olarak yükleme imkanı devam edecek.
Microsoft, arkaplanda çalışan bilgi toplayıcı uygulamaların da bu cihazlarda fonksiyonelliğini kaybedeceğini belirtti.
Bunun yanında Microsoft geliştiricilerin de 256MB RAM taşıyan cihazlara getirilen kısıtlamalara uygun olarak uygulamalarını optimize etmelerini tavsiye ediyor. Ancak konu biraz acil çünkü Tango yüklü cihazlar bahar aylarında satışa sunulacak ve hali hazırdaki cihazlara güncellemenin gönderilmesi de bundan sonra başlayacak.
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Herkes Einstein moda geçmişti. Şimdi işte bu haber söylediklerime iyi bir cevap olmuştur. Fazla Ram göz çıkartmaz. Ben bilgisayarıma Ram alırken 8 aldım diye başkası da bilgisayar alırken bana danışınca: "Ram fiyatları zaten çok ucuz. Almışken 8Gb alın" dediğimde yine bazı kişiler bana "4Gb Ram yeter 8 niye tavsiye ediyorsunuz ki" diyorlardı. Fakat şimdi 2013'te çıkacak olan yeni Simcity oyununda çok fazla Ram'e ihtiyaç olacakmış. Üstelik aldığım 8Gb Ram bana zor yetiyor, hatta 16'ya geçmeyi düşünüyorum..
O arkadaşlar şimdi gelip 1Ghz işlemcili 256Mb Ram li Nokia ları savunsunlar bakalım yine.
Ya da benden özür dilesinler burada...
iyide dostum bir tutamazsınki donanım tavsiyesiyle, bilgisayarın toplam fiyatı ve sadece ram fiyatı üzerinden mantık yürütürsen pc alırken ram e verilen miktar çok makul oluyor. Fakat 512mb ram li bir telefona ödediğin miktar ile 1GB ramli telefona ödediğin miktar birbirini 2 ye katlıyor...
Akıl var mantık var , adamların "sistem gereksinimini 256mb ram e düşürdük" demeleri tüm nokia ların 256mb olacağı anlamına gelmiyor , ayrıca gelse bile fiyatlarıda ona göre kırpılacaktır. ne yani siz 2400 liraya gidip 256mb ramli nokia almak zorunda kalacağınızımı zannediyorsunuz böyle haberler okuyunca?
ayrıca wp nin kullanıcı yorumlarına bakarak performansın çok iyi olduğu aşikar, şirketteki developer lar mühendis ler bu iş ile meşgul olan kim var ise eminimki bu konuda sizden daha bilgilidir.
giriş ve orta seviyede wp li telefonların performans ve fiyat olarak androidli modellerden çok daha üstün olacağını düşünüyorum
bir insan sistem gereksinimleri düşüyor haberine neden üzülürki?
adamlar sana daha düşük donanım ve daha düşük maliyete aynı performansı sunuyorlar donanım manyağı kahramanlarımızda wp dandikleşecek zannediyor...