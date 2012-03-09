Microsoft, Tango güncellemesinin 256MB RAM taşıyan cihazlar için kısıtlamalarını detaylandırdı

Geride kalan MWC 2012 fuarında, Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi için gelişmekte olan ülke pazarlarına girebilmek açısından maliyeti düşürücü konfigürasyonlara izin veren Tango güncellemesi resmi olarak yayınlandı ve Lumia 610 dahil bazı cihazlar üzerinde görücüye çıktı.





Tango güncellemesinin hali hazırdaki hangi modellere sunulacağı açıklanmadı ancak Lumia 900 modelinin bu güncellemeyi alacağı belirtildi. Tango güncellemesi sadece düşük konfigürasyona sahip cihazlar için bazı kısıtlamalar getirirken bunun dışında kalan modellere ise MMS geliştirmeleri, daha iyi SIM rehberi yönetimi ve yeni bir lokasyon alarm ikonu gibi yeni özellikler kazandırıyor.





Microsoft, Windows Phone resmi sayfasında 256MB RAM taşıyan modellerin hangi kısıtlamalara tabi tutulacağını detaylandırdı.





Daha önce de bahsettiğimiz gibi 256MB RAM miktarının karşılayamadığı uygulamalar uygulama mağazası üzerinden indirilemeyecek, farklı yollardan edinilse bile çalışmayacak. Cihazlar video podcast aboneliklerini yönetemeyecek.





Lokasyon tabanlı Bing Local Scout servisi 256MB RAM'li cihazlarda kullanılamayacak. Mango ile gelen, uygulamalar arasında hızlı geçiş imkanı bu cihazlarda olmayacak. Bazı HD kodeklerle sıkıştırılmış videolar oynatılamayacak. SkyDrive üzerine çektiğiniz fotoğraflar otomatik olarak yüklenemeyecek. Ancak manuel olarak yükleme imkanı devam edecek.





Microsoft, arkaplanda çalışan bilgi toplayıcı uygulamaların da bu cihazlarda fonksiyonelliğini kaybedeceğini belirtti.





Bunun yanında Microsoft geliştiricilerin de 256MB RAM taşıyan cihazlara getirilen kısıtlamalara uygun olarak uygulamalarını optimize etmelerini tavsiye ediyor. Ancak konu biraz acil çünkü Tango yüklü cihazlar bahar aylarında satışa sunulacak ve hali hazırdaki cihazlara güncellemenin gönderilmesi de bundan sonra başlayacak.