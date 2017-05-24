Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti sürümünü duyurdu

Microsoft beklenen duyuruyu yaptı ve Windows 10 işletim sisteminin Çin Hükümeti'ne özel versiyonunu duyurdu. Çin Hükümeti'nin en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve üretkenlik için seçtikleri araçların en yüksek kalite standardını yakalaması gerektiğini söyleyen Microsoft, yeni işletim sistemiyle Çin'i kazanmak istiyor.

Windows 8 ve türevi işletim sistemleri daha önce Çin'de yasaklanan Microsoft, Çin Elektronik Teknoloji Grubu ile ortak iştiraki olan CMIT üzerinden geliştirdiği Windows 10 Çin Hükümeti versiyonu ile dünyanın en kalabalık ülkesinin kendi yazılımlarını kullanmasını arzuluyor. Pilot uygulama kapsamında ülke genelindeki gümrükler, bölgesel olarak Şangay Şehri ve devletin sahibi olduğu Westone Bilgi Teknolojileri şirketi, Windows 10'un Çin Hükümeti versiyonunu kullanmaya başlayacak.

Windows 10 Enterprise Edition'ı baz alan işletim sistemi çok sayıda güvenlik, kimlik, yayılma ve yönetim özelliklerini beraberinde getiriyor. Yönetim kabiliyetleri özellikle önemli çünkü bu sayede Çin, OneDrive gibi hükümet çalışanlarının ihtiyaç duymadığı özellikleri çıkartabilecek, tüm telemetri bilgileri ve güncellemeleri kontrol altında tutabilecek. Bu sayede işletim sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlarda hükümet kendi güvenlik algoritmalarına da sahip olacak.

Söz konusu Çin olduğu için Windows 10 Chinese Governement kurulu ilk bilgisayarlar Lenovo'dan gelecek. Windows 10 işletim sisteminin en güvenli Windows sürümü olduğunu belirten Microsoft, Amerikan Savunma Bakanlığı, Avustralya Sağlık Bakanlığı ve İtalyan Savunma Bakanlığı'nın Windows 10'u tercih etmesini de buna örnek olarak gösteriyor. Ve şimdi de Çin için, onlara özel yeni bir sürüm var. Bakalım Microsoft'un bu hamlesi, kendi işletim sistemini geliştirme çabasındaki Çin'i bu kararından vazgeçirebikecek mi ?

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/05/23/announcing-windows-10-china-government-edition-new-surface-pro/#4VvzqRjuD5vuGfze.97