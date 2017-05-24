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Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti sürümünü duyurdu

Dünyanın en kalabalık ülkesi bir şey istediğinde ya da bir talepte bulunduğunda, Microsoft bile sırtını çeviremez. İşte bundan dolayı olsa gerek Windows 10'un Çin Hükümeti'ne özel versiyonu tanıtıldı.
2 yıl
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13
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft beklenen duyuruyu yaptı ve Windows 10 işletim sisteminin Çin Hükümeti'ne özel versiyonunu duyurdu. Çin Hükümeti'nin en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu ve üretkenlik için seçtikleri araçların en yüksek kalite standardını yakalaması gerektiğini söyleyen Microsoft, yeni işletim sistemiyle Çin'i kazanmak istiyor.
Windows 8 ve türevi işletim sistemleri daha önce Çin'de yasaklanan Microsoft, Çin Elektronik Teknoloji Grubu ile ortak iştiraki olan CMIT üzerinden geliştirdiği Windows 10 Çin Hükümeti versiyonu ile dünyanın en kalabalık ülkesinin kendi yazılımlarını kullanmasını arzuluyor. Pilot uygulama kapsamında ülke genelindeki gümrükler, bölgesel olarak Şangay Şehri ve devletin sahibi olduğu Westone Bilgi Teknolojileri şirketi, Windows 10'un Çin Hükümeti versiyonunu kullanmaya başlayacak.
Windows 10 Enterprise Edition'ı baz alan işletim sistemi çok sayıda güvenlik, kimlik, yayılma ve yönetim özelliklerini beraberinde getiriyor. Yönetim kabiliyetleri özellikle önemli çünkü bu sayede Çin, OneDrive gibi hükümet çalışanlarının ihtiyaç duymadığı özellikleri çıkartabilecek, tüm telemetri bilgileri ve güncellemeleri kontrol altında tutabilecek. Bu sayede işletim sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlarda hükümet kendi güvenlik algoritmalarına da sahip olacak.
Söz konusu Çin olduğu için Windows 10 Chinese Governement kurulu ilk bilgisayarlar Lenovo'dan gelecek. Windows 10 işletim sisteminin en güvenli Windows sürümü olduğunu belirten Microsoft, Amerikan Savunma Bakanlığı, Avustralya Sağlık Bakanlığı ve İtalyan Savunma Bakanlığı'nın Windows 10'u tercih etmesini de buna örnek olarak gösteriyor. Ve şimdi de Çin için, onlara özel yeni bir sürüm var. Bakalım Microsoft'un bu hamlesi, kendi işletim sistemini geliştirme çabasındaki Çin'i bu kararından vazgeçirebikecek mi ?

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/05/23/announcing-windows-10-china-government-edition-new-surface-pro/#4VvzqRjuD5vuGfze.97 Yorum Yaz
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Turkforce 2 yıl en beğenilen
Windows çıktı çıkalı her yeni sürüm çıktığında standart slogan;
"Windows xx bugüne kadar ki en güvenli Windows sürümü"
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1BilimAdamı 2 yıl
arkada vardır bir nsa kapısı
1 Yanıt Yanıtla +17
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netstat 2 yıl
Sen koskoca çin'sin. O kadar yazılımcın var git bir tane linux dağıtımı yap kendine. Gidip amerikanın işletim sistemini kullanmak nedir.
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unununium 1 yıl
Windows 8 beğenmeyen devlet Windows 10'u hiç beğenmez diyorum. Stabil değil ve otomatik updateden tut başlardaki verdiği güvensizliğe kadar.
Not :Windows 10 kullanıcısı.
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Gaddar Kerim 2 yıl
çin in nüfusu çok olunca öyle oluyor
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VVizard 2 yıl
Sen Çin İçin Koskaca Windows 10 Sürümü Yayınla Ama Hala Cortanaya Türkçe Dil Desteği Verme Helal Olsun
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FrecoB 2 yıl VVizard
Bunları yazarken karşılaştırdığın iki ülkenin dünya ekonomisi üzerindeki söz payının farkındasın değil mi ?
Buna ek olarak bir tarafta olmayan Türkçe Cortana dil desteği söz konusu iken(işletim sistemi zaten Türkçe dil desteğine sahip) diğer tarafta Windows'u tercih etmeyip hatta yasaklayan oldukça kalabalık bir ülke olan Çin'e Windows kullandırtma amacı var.
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MaDMaxiBo 2 yıl
Çin de eşşek değil ya, araştırır kapı varsa kapatır suratlarına.
ilk aşamada yaygın kullanmazlar muhtemelen.
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SysEdit 2 yıl
Güvenli Windows yoktur çünkü kodların kaynağı Amerika'dadır... İstediği makinaya istediği zaman arka kapıdan girebilir...Microsoftun kodları FBI ve CIA ya verdiği uzun zamandır biliniyor...
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ALBAY 2 yıl
Adamlar haklı. Çin ne derse o olacak niye? Bakınız çin nüfusu.
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netstat 2 yıl
Sen koskoca çin'sin. O kadar yazılımcın var git bir tane linux dağıtımı yap kendine. Gidip amerikanın işletim sistemini kullanmak nedir.
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1BilimAdamı 2 yıl netstat
netstat
Sen koskoca çin'sin. O kadar yazılımcın var git bir tane linux dağıtımı yap kendine. Gidip amerikanın işletim sistemini kullanmak nedir.

Sorunun cevabı kendi mesajında,çin koskaca, güçlü, inanılmaz bir ülke değil sadece nufüsu var...O nufüs sayesinde dünyanın hamallığını yapıyorlar.
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1BilimAdamı 2 yıl
arkada vardır bir nsa kapısı
1 Yanıt Yanıtla +17
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yahyaardadur 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

arkada vardır bir nsa kapısı

Haklısın zaten sanal ortamda açıksız yazılım diye bir şey yok
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Turkforce 2 yıl en beğenilen
Windows çıktı çıkalı her yeni sürüm çıktığında standart slogan;
"Windows xx bugüne kadar ki en güvenli Windows sürümü"
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