Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor

Microsoft, basitleştirilmiş gizlilik ayarları ve bilgisayarlardan toplanan verilerin azaltılması da dahil olmak üzere Windows 10 kullanıcılarının gizliliğini arttıracak bir dizi değişiklik duyurdu.

konum etkinliği ve dijital asistanın daha kişisel bir deneyim sağlaması için gerekli bilgilerin tutulduğu Cortana'nın Not Defteri de dahil olmak üzere gizlilik verilerini görüp yönetmelerine olanak sağlayan yeni bir gizlilik kontrol paneli sunmuş durumda. Bu panele erişmek için, Microsoft hesabınızla oturum açmanız ve account.microsoft.com/privacy adresine bağlanmanız gerekli. Herşeyden önce şirket kullanıcıların web üzerinden arama geçmişi,ve dijital asistanın daha kişisel bir deneyim sağlaması için gerekli bilgilerin tutulduğude dahil olmak üzeregörüp yönetmelerine olanak sağlayan yeni bir gizliliksunmuş durumda. Bu panele erişmek için, Microsoft hesabınızla oturum açmanız veadresine bağlanmanız gerekli.

Windows 10 değişiklikleri

Windows 10 ile ilgili olarak Microsoft, yeni işletim sistemini yükleyen kullanıcılar için yeni bir kurulum deneyimi duyurdu. Microsoft, yeni seçeneğin Windows 10 kurulumu sırasında sunulan önceki Express kurulumun yerini alacağını söylüyor.

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Windows 7, Windows 8'den yükseltme yapan veya yeni bir temiz kurulum gerçekleştiren kullanıcılar, Microsoft'un "basit ancak önemli ayarlar" olarak tanımladığı seçenekleri görecek ve ilerlemeden önce ayarları seçmeleri gerekecek. Halihazırda Windows 10 kullanıcılarından ise bir bildirimle gizlilik ayarlarını güncellemeleri istenecek.

Bu yeni ayarların Creators Update güncellemesi ile gün ışığına çıkması bekleniyor. Ancak daha öncesinde Insider yapılarına entegre edilerek program dahilindeki kullanıcılara sunulacak.

Telemetri Servisi daha az veri toplayacak

Windows 10'daki telemetri ayarları ise üç farklı seviyeden Temel ve Tam olmak üzere iki seçeneğe düşürülecek. Geliştirilmiş seviye artık sunulmayacak ve bunu seçen kullanıcıların "Creators Update" güncellemesini yükledikten sonra Temel veya Tam'a geçmeleri istenecek.

Ancak daha da önemlisi, Temel seviyesinin Windows 10 bilgisayarlardan daha düşük bir telemetri verisi toplayacak olması. Kullanıcılara gizlilik ayarları üzerinde tam kontrol verilecek ve daha sonra Windows 10'daki ayarlar uygulamasından bunları değiştrebilecekler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/10/continuing-commitment-privacy-windows-10/