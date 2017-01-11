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Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor

Kullanıcı gizliliği konusunda büyük tartışmalara neden olan Windows 10 Telemetri Servisi, artık bilgisayarlardan daha düşük seviyede veri toplayacak. Tüm detaylar haberimizde...
2 yıl
4b
1
20
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, basitleştirilmiş gizlilik ayarları ve bilgisayarlardan toplanan verilerin azaltılması da dahil olmak üzere Windows 10 kullanıcılarının gizliliğini arttıracak bir dizi değişiklik duyurdu.
Herşeyden önce şirket kullanıcıların web üzerinden arama geçmişi, konum etkinliği ve dijital asistanın daha kişisel bir deneyim sağlaması için gerekli bilgilerin tutulduğu Cortana'nın Not Defteri de dahil olmak üzere gizlilik verilerini görüp yönetmelerine olanak sağlayan yeni bir gizlilik kontrol paneli sunmuş durumda. Bu panele erişmek için, Microsoft hesabınızla oturum açmanız ve account.microsoft.com/privacy adresine bağlanmanız gerekli.

Windows 10 değişiklikleri

Windows 10 ile ilgili olarak Microsoft, yeni işletim sistemini yükleyen kullanıcılar için yeni bir kurulum deneyimi duyurdu. Microsoft, yeni seçeneğin Windows 10 kurulumu sırasında sunulan önceki Express kurulumun yerini alacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Hangi Galaxy amiral gemisi ne kadar sattı? Hepsi bu infografikte"
Windows 7, Windows 8'den yükseltme yapan veya yeni bir temiz kurulum gerçekleştiren kullanıcılar, Microsoft'un "basit ancak önemli ayarlar" olarak tanımladığı seçenekleri görecek ve ilerlemeden önce ayarları seçmeleri gerekecek. Halihazırda Windows 10 kullanıcılarından ise bir bildirimle gizlilik ayarlarını güncellemeleri istenecek.
Bu yeni ayarların Creators Update güncellemesi ile gün ışığına çıkması bekleniyor. Ancak daha öncesinde Insider yapılarına entegre edilerek program dahilindeki kullanıcılara sunulacak.

Telemetri Servisi daha az veri toplayacak

Windows 10'daki telemetri ayarları ise üç farklı seviyeden Temel ve Tam olmak üzere iki seçeneğe düşürülecek. Geliştirilmiş seviye artık sunulmayacak ve bunu seçen kullanıcıların "Creators Update" güncellemesini yükledikten sonra Temel veya Tam'a geçmeleri istenecek.
Ancak daha da önemlisi, Temel seviyesinin Windows 10 bilgisayarlardan daha düşük bir telemetri verisi toplayacak olması. Kullanıcılara gizlilik ayarları üzerinde tam kontrol verilecek ve daha sonra Windows 10'daki ayarlar uygulamasından bunları değiştrebilecekler.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/10/continuing-commitment-privacy-windows-10/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
windows 10 için casusluk yapan servisleri kapatan yazılımlar
ghacks.net/...
nvidia için casusluk yapan arkaplan uygulamaları kapatmak
majorgeeks.com/...
windows 10 için casusluk yapan servisleri kapatan yazılımlarghacks.net/...nvidia için casusluk yapan arkaplan uygulamaları kapatmak
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Neyinkafasi 2 yıl
Daha az önce telemetriyi kapatmaya çalışıyordum.Yaklaşık 15-16 tane tetikleyici sildim.Ki bunlar bizim görebildiklerimiz kim bilir nerelere saklamıştır microsoft. Windows 10 kullanıyorsanız bilgileriniz az veya çok microsofta gidiyor. Sisteminin ciğerine sokmuş microsoft telemetriyi.
Merak edenler için, googledan ve sistemde arayarak bulduğum tetikleyiciler
Görev zamanlayıcısından 7-8 tane zamanlı işlem,
2 adet hizmet,
2 adet yönetim konsolu yani gpedit ten işlem,
5-6 adette ayarlardan tanı verilerini göndermekle alakalı ayar.
bu kadar seçenek kapatmama rağmen ShutUp10 programından aşama 2 ye kadar kapandığını görünce şok oldum,aşama 3, uygulama verisi toplama, taramak için dosya göndermeyi ve diğerlerinide programdan kapattım. Şimdide compatTelRunner.exe silmeyi düşünüyordumda zararı olursa diye terreddütte kaldım.
Gerçi anladığım kadarıyla her veri için ayrı bir upload dosyası mevcut. Sadece zamanlayıcıda gördüğüm 3-4 tane microsofta upload yapan program veya dll mevcut.
Daha az önce telemetriyi kapatmaya çalışıyordum.Yaklaşık 15-16 tane tetikleyici sildim.Ki bunlar bizim görebildiklerimiz kim bilir nerelere saklamıştır microso...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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***Leopard*** 2 yıl
Sevinilen duruma bak,Ms daha az bilgi toplayacak
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1 Avatar
AC@DC 2 yıl
Evdeki bilgisayarlara 15tatilde linux kurcam. Oyunda oynadığım yok zaten
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MatrixCode 2 yıl
windows izliyor google izliyor. artık polis de izleyebiliyor
1984 romanı gerçek oldu
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DH Misafiri 2 yıl
Burada asıl olan kişinin demokratik hak ve özgürlüklerine saldırmaktır. Microsoft doğrudan NSA için çalışıyor. Neden w10 bedava? ABD kaynaklı bilgisayar firmaları NSA için çalışır. Bütün Windows kullanıcıları w7 den bu yana izleniyor ve bilgisayarın bir kopyası ABD de Utah eyaletinde bu merkezde saklanıyor.Her dilde tehlikeli gördükleri 40-50 kelimeyi kullananları izliyorlar. Bu iş kolay değil ve yer meselesi. Tam 4 hektarlık bir alanda çalışıyorlar.
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kadirirdem 2 yıl
azaltsa ne azaltmasa ne yeteri kadar bilgilerimi aldılar...
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lawbreaker 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
azaltsa ne azaltmasa ne yeteri kadar bilgilerimi aldılar...

aynen
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***Leopard*** 2 yıl
Sevinilen duruma bak,Ms daha az bilgi toplayacak
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hector_1990 2 yıl
sözüm ona her yeni işletim sistemi windowsun daha stabil ve özellik sunuyor diye sunuluyor ama boş muhabbetten fazlası değiller ssd olmadan günlük kullanım tam bir işkence dahası saçma sapan arkada çalışan aptal servisler var tabi kişisel verilerimizi topluyorlar alsınlar bir yerlerine montaj yapsınlar
zaten bir türlü stabil olmayan ve eski bilgisayarlar ile akıcı çalışmadığı için windows ara vermek daha mantıklı
yıllardır cortana hala yerelleştirilmedi hala ingilizce
isteyen ve denemek isteyen arkadaşlara linux mint öneririm 2 gb tan küçük indirme dosyası var saçma sapan driver vs yok medya ofis tarayıcı programlarına kadar içinde geliyor
basit yeterli günlük kullanım deneyi sunuyor
evet oyun vs oynayamıyorsun onun içinde zaten xbox one s var onda oynamak daha keyifli hileci pokemonlar yok
(kullandığım notebook : core 2 dou 2.53 ghz 3 gb dd2 ram sektörlü 250 gb wd hdd asus m51 gpu ati hd 3650 512 mb )
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Adamlar telefonlarınızın içini, emaillerinizi okuyorlar. PC'de Facebook şifrenizi mi korumaya çalışıyorsunuz ? Kapatmaya(ya da kapatmaya çalışmaya) devam edin siz :)
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mavizaman 2 yıl
ulen w10'nun kendisi zaten bu iş için dizayn edilmedi mi?
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Tonlarca verinin altında kaldılar anlaşılan vanayı kısıyorlar şimdi biraz
İnadına pasif veri gönderimini kökleyip sunucularını çökertmek gerek microsoftun..
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Turkforce 2 yıl
Son büyük güncelleme öncesinde Professional ve Enterprise sürümlerinde kapatma opsiyonu olacağını açıklamıştı ama o da yalan çıktı.
Sistemin keylogger - trojan yüklenmesinden farkı yok.
Ama çok hızlı çalışıyorcular, amariga - cia - fbi benim herşeyimi öğrense ne olurcular yorum yapmasın lütfen.
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HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, güncelleme ve
7 etiket daha gizlilik telemetry telemetri veri toplama İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
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