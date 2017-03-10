Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı

Windows 10 piyasaya sürüldüğü ilk günlerde kullanıcılara sık sık ücretsiz yükseltme uyarılarında bulunan Microsoft, bu ısrarcı tutumu nediyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra şirketin baş pazarlama yöneticisi Chris Capossela, katıldığı programda tanıtımı abarttıklarını ve gereğinden fazla güncelleme bildirimleri gönderdiklerini Hatırlayacağınız gibipiyasaya sürüldüğü ilk günlerde kullanıcılara sık sık ücretsiz yükseltme uyarılarında bulunan Microsoft, bu ısrarcı tutumu nediyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra şirketin baş pazarlama yöneticisi Chris Capossela, katıldığı programda tanıtımı abarttıklarını ve gereğinden fazla güncelleme bildirimleri gönderdiklerini itiraf etmişti.

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Peki bunun için ne yapabilirsiniz? OneDrive ve olası diğer reklamları engellemek istiyorsanız dosya yöneticisinden "Görünüm > Seçenekler > Dosya değiştirme ve Arama > Gelişmiş Seçenekler" bölümü gidin. Ardından "Görünüm" sekmesi altında yer alan "Senkronizasyon sağlayıcı bildirimlerini göster" kutucuğunun işaretini kaldırmanız yeterli. Ek gelir sağlamak ve servislerini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen Microsoft’un işletim sistemi üzerindeki reklam politikasını elden geçirmesi gerekiyor.

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Bu kez yayınlanan son güncelleme ile Windows 10'unüzerinde reklam yayınlamaya başlayan Microsoft, yine tepkiyle karşılandı. Popüler bulut depolama servisiiçin ücretli abonelik paketleri öneren tanıtım içeriği, dosya yöneticisinin hemen üst bölümünde yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakılırsa birçok kullanıcı durumdan oldukça rahatsız.