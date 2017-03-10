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Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı

Microsoft yayınladığı son güncellemeyle birlikte Windows 10'un dosya yöneticisinde reklam göstermeye başladı. Peki arayüzdeki bu istenmeyen reklamları nasıl kapatabilirsiniz?
2 yıl
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42
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı
 
Hatırlayacağınız gibi Windows 10 piyasaya sürüldüğü ilk günlerde kullanıcılara sık sık ücretsiz yükseltme uyarılarında bulunan Microsoft, bu ısrarcı tutumu nediyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra şirketin baş pazarlama yöneticisi Chris Capossela, katıldığı programda tanıtımı abarttıklarını ve gereğinden fazla güncelleme bildirimleri gönderdiklerini itiraf etmişti.
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Bu kez yayınlanan son güncelleme ile Windows 10'un dosya gezgini üzerinde reklam yayınlamaya başlayan Microsoft, yine tepkiyle karşılandı. Popüler bulut depolama servisi OneDrive için ücretli abonelik paketleri öneren tanıtım içeriği, dosya yöneticisinin hemen üst bölümünde yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakılırsa birçok kullanıcı durumdan oldukça rahatsız.

Peki bunun için ne yapabilirsiniz? OneDrive ve olası diğer reklamları engellemek istiyorsanız dosya yöneticisinden "Görünüm > Seçenekler > Dosya değiştirme ve Arama > Gelişmiş Seçenekler" bölümü gidin. Ardından "Görünüm" sekmesi altında yer alan "Senkronizasyon sağlayıcı bildirimlerini göster" kutucuğunun işaretini kaldırmanız yeterli. Ek gelir sağlamak ve servislerini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen Microsoft’un işletim sistemi üzerindeki reklam politikasını elden geçirmesi gerekiyor.

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mcrew 2 yıl en beğenilen
madem böyle bir şey yapıyorsun
reklamlı microsoft sürümü çıkar ücretsiz
millet uğraşmasın satın almayla falan
hem para veriyorsun hem reklam izliyorsun
madem böyle bir şey yapıyorsunreklamlı microsoft sürümü çıkar ücretsizmillet uğraşmasın satın almayla falanhem para veriyorsun hem reklam izliyors...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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Infinitum 2 yıl
Sonra niye elimi attığım hiçbir sektörde başarılı değilim. Nokia'ya attıkları trojan yanlışlıkla kendilerine de mi bulaştı nedir? Beklenmeyecek hatalar yapıyorlar. En azından sadece OneDrive reklamıymış.
Sonra niye elimi attığım hiçbir sektörde başarılı değilim. Nokia'ya attıkları trojan yanlışlıkla kendilerine de mi bulaştı nedir? Beklenmeyecek hatalar yapıyorl...
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DarkHellKnightX 2 yıl
Bilgisayar açılırken de Windows logosu çıkıyor ekrana. Logo Windows'un reklamını yapıyor bence kaldırılmalı.
1 Yanıt Yanıtla +13
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semihsozen 2 yıl
Linux kullarım hiç acımam yeter artık bu eziyetleri bıktık tek kelimeyle.
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axaxa 2 yıl
Yine şaşırtmadı
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Ejihov 2 yıl
Office 365 yoksa OneDrive kullanmanın anlamı yok. Gidin Mega kullanın. Sonra görev yöneticisinden kaldırın başlangıçta açılmasın onedrive.
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mbs02 2 yıl
bende eşitleme sağlayıcısı bildirimleri göster yazıyordu tiki kaldırdım.
senkronizayson yazmıyordu yani
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DH Misafiri 2 yıl
Sayın Batuist, yalnız Biyturs_OnSr arkadaş dünyada yaşıyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bedava olsunda herkes kullansın yani !
baktık linux'un son kullanıcılar için bir standart geliştirmesi yok !
linux anca programcılara standart geliştiriyor !
programcılarda kendi tekellerini oluşturmak için kendi kütüphane sistemini geliştirdiği için Linux son kullanıcıya tam ve tek bir bütün paket halinde hepsi bir arada bir sistem olarak ; MS gibi gelmiyor hal böyleyken !
Linux perakende sektöründe var olamayacağı açıkca ortada !
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Ejihov 2 yıl
Reklam istemiyorsan OneDrive kullanma kimse seni zorlamıyor.
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gxhero 2 yıl
Milleti yeterince yolamıyoruz bir de sağa sola reklam yerleştirelim baktık ses ediyorlar trojan deriz hacklendik deriz uydururuz kardo...
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OverClocK1ng 2 yıl
Yavaş yavaaaaş , bazı insanlar beni anlamaya başlayacaklar.
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JoeyBane 2 yıl
Win 10 Pro sahibiyim. 700-800 liralık işletim sistemine reklam gömene ben de gömerim
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