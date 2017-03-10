Türk mühendisler İzmir’den dünyaya kablosuz teknolojiler üretecek

Dünya çapında 10 milyonu aşkın ürüne ve İstanbul’da ödüllü Ar-Ge merkezine sahip olan AirTies, teknoloji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmir’de yeni Ar-Ge merkezini hayata geçiren üretici, genç ve yetenekli mühendislerle büyük başarılara imza atmayı istiyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan AirTies Kablosuz İletişim A.Ş Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin İsmail Taşkın, ülkemizde gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte tersine beyin göçünün yoğunlaşacağını belirtiyor. Mühendisler için gelişim ve büyüme imkanı sunan İzmir’deki yerleşke, üniversitedeki teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı sağlıyor.

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Türk mühendislerden oluşan ekip ile kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön verecek yenilikçi ürünler geliştirecek olan AirTies, böylelikle yurt dışına ihracatı önemli oranda artırmayı hedefliyor. Edinilen bilgilere göre İzmir’deki Ar-Ge merkezinin Amerika, Çin, Hollanda ve İngiltere’de ofislerine kıyasla daha fazla yeni teknolojiler üzerinde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.