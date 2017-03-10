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Türk mühendisler İzmir’den dünyaya kablosuz teknolojiler üretecek

Tersine beyin göçünü hedefleyen AirTies, İzmir’de açtığı yeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezinde Türk mühendislerin dünyaya yeni nesil kablosuz teknolojiler üretmelerini sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Ağ Ürünleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dünya çapında 10 milyonu aşkın ürüne ve İstanbul’da ödüllü Ar-Ge merkezine sahip olan AirTies, teknoloji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmir’de yeni Ar-Ge merkezini hayata geçiren üretici, genç ve yetenekli mühendislerle büyük başarılara imza atmayı istiyor.
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Türk mühendislerden oluşan ekip ile kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön verecek yenilikçi ürünler geliştirecek olan AirTies, böylelikle yurt dışına ihracatı önemli oranda artırmayı hedefliyor. Edinilen bilgilere göre İzmir’deki Ar-Ge merkezinin Amerika, Çin, Hollanda ve İngiltere’de ofislerine kıyasla daha fazla yeni teknolojiler üzerinde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AirTies Kablosuz İletişim A.Ş Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin İsmail Taşkın, ülkemizde gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte tersine beyin göçünün yoğunlaşacağını belirtiyor. Mühendisler için gelişim ve büyüme imkanı sunan İzmir’deki yerleşke, üniversitedeki teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı sağlıyor.

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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Güzel gelişme ancak her mühendisin aklına ilk gelen şeylerden birisi imkanlar ve maaş. Güvensizliği had safhada olduğu, yarının belli olmadığı, dövizin bir çakılıp bir uçtuğu bir ülkede Türk Lirası ile mi ödeme yapacaklar yoksa dövizle mi? Yurt dışındaki imkanları Türkiye'de de sunacaklar mı? Bunlara cevap evet ise iş yapar, yoksa iş yapmaz.
Güzel gelişme ancak her mühendisin aklına ilk gelen şeylerden birisi imkanlar ve maaş. Güvensizliği had safhada olduğu, yarının belli olmadığı, dövizin bir çakı...
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nForcer 2 yıl
İstanbul dışındaki potansiyeli daha çok teknoloji şirketinin keşfetmesi gerek. Bu hem İstanbul nüfusunun azalıp trafiğinin rahatlamasına dolaylı yoldan katkı sağlamak, hem de Anadolu kaplanı diye tanımlanan kentlerin atılım yapmasına fırsat tanımak demektir.
İstanbul dışındaki potansiyeli daha çok teknoloji şirketinin keşfetmesi gerek. Bu hem İstanbul nüfusunun azalıp trafiğinin rahatlamasına dolaylı yoldan katkı s...
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dartonyan 11 ay
Çok iyi bir haber😀
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ÇatlakMerlin 11 ay
Böyle haberleri okuyunca mutlu oluyorum ama bakıyorum fiiliyatta bir gelişme göremiyorum maalesef. Bu ürünler nerededir, iç piyasada neden yoktur vs anlamak mümkün değil bunu.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel kazançlar...
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nForcer 2 yıl
İstanbul dışındaki potansiyeli daha çok teknoloji şirketinin keşfetmesi gerek. Bu hem İstanbul nüfusunun azalıp trafiğinin rahatlamasına dolaylı yoldan katkı sağlamak, hem de Anadolu kaplanı diye tanımlanan kentlerin atılım yapmasına fırsat tanımak demektir.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Airties gibi şirketler inşallah daha da büyürler. Güney Kore gibi teknoloji üretmeden bize rahat yok bu dünyada. Hükümette bunun farkında ki artık bu işlere yoğun yatırımlar yapıyorlar.
Benim en çok arzuladığım şey yerli otomobil.
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xastxast 2 yıl
Cek cak güzel günler göreceğiz aslında ülke batmadı ,herşey durmadı vs vs
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BekirTemel 2 yıl
İyi kazançlar aslanlar

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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Güzel gelişme ancak her mühendisin aklına ilk gelen şeylerden birisi imkanlar ve maaş. Güvensizliği had safhada olduğu, yarının belli olmadığı, dövizin bir çakılıp bir uçtuğu bir ülkede Türk Lirası ile mi ödeme yapacaklar yoksa dövizle mi? Yurt dışındaki imkanları Türkiye'de de sunacaklar mı? Bunlara cevap evet ise iş yapar, yoksa iş yapmaz.
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