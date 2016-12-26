Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık

Windows 10 için ücretsiz yükseltme kampanyası düzenleyen Microsoft, bu süreçte tanıtımı abarttıklarını ve kullanıcılara gereğinden fazla güncelleme bildirimleri gönderdiklerini itiraf etti.
2 yıl
12,9b
1
34
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Paul Thurrott'un sunumuyla yayınlanan "Windows Weekly" programına katılan Microsoft’un Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Chris Capossela, yöneltilen bir soru üzerine popüler işletim sistemi Windows 10'a dair sürpriz bir bilgiyi paylaşarak itirafta bulundu.
Geçtiğimiz yılın temmuz ayında indirmeye sunulan Windows 10 için düzenlenen ücretsiz yükseltme kampanyası boyunca tanıtım faaliyetlerini abarttıklarını itiraf eden Capossela, eski nesil işletim sistemi kullanıcılarına oldukça fazla güncelleme uyarıları gönderdiklerini ve çizgiyi fazlasıyla aştıklarını belirtti. Özellikle ekrana aniden gelen uyarı pencerelerinin sağ üst köşede yer alan çarpı simgesinden kapatılmasına rağmen gösterilmeye devam edilmesini ise büyük bir hata olarak değerlendirdi.
Windows 10 kampanyası boyunca kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız eden Microsoft her ne kadar bunu insanları güvenli bir yazılıma geçirmek için yaptığını söylese de eleştirilerin hedefi haline geldi. Öyle ki bazı kullanıcılar yükseltme uyarılarını kabul etmemelerine, sözleşmeyi iptal etmelerine rağmen Windows 10'un otomatik şekilde indirildiği ifade ediliyorlar. Günümüzde artık ücretli olarak edinebileceğiniz işletim sistemi için artık bildirim pencereleri açılmıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Windows 10 dan memnunum, şimdiye kadar hiç çökme mavi ekran vs. olmadı.
1 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl k2fg9
k2fg9
Bedava verecekler bir gün ve o zaman bile kurmayacagim bu trojen işletim sistemini.

Anonim olacağım diye kasıyorsan o zaman modemi ateşe vermekle işe başlayabilirsin.
k2fg9Bedava verecekler bir gün ve o zaman bile kurmayacagim bu trojen işletim sistemini.Anonim olacağım diye kasıyorsan o zama...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 2 yıl umut_baris
umut_baris

Ad Block
windows 10 iyide işletim sistemi tam bir diktatör mesala kurulumda seçenekler sunsa hiç kullanmadığım windows mağazasını kurmak istiyor musun dese ama nerde hatta silemeyelim diye iyice zorlaştırmışlar ve casus yazlım gibi çalışmasa iyi olacak

İşletim sistemini biraz kurcalasaydınız iyiydi.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sen sanıyormusun oradan birkaç program kaldırınca windows store silinecek :) hatta istemediği uygulamaarı bile silemiyorsun
arkaplanda çalışmaya devam ediyor hizmetlerden kapatıyorsun bir güncelleme geliyor bakıyorsun kendi kendine açılmış
dosyaları silmeye çelışıyorsun elli tane izin istiyor güya güvenlik için
hiç kullanmadığım programlar hiç kullanmadığım özellikler arkaplanda çalışıp ram, işlemci harcıyor, boşuna yer kaplıyor ister az olsun ister çok olsun gereksiz birşey ayrıca telemetry olaylarına girmiyorum
ghacks.net/...
C:\Program Files\WindowsApps
C:\Windows\SystemApps
C:\Windows\MiracastView
C:\Windows\PrintDialog
C:\Windows\PurchaseDialog
C:\Windows\DevicesFlow
C:\Windows\InfusedApps
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\AppRepository
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\RetailDemo
umut_barisAd Blockwindows 10 iyide işletim sistemi tam bir diktatör mesala kurulumda seçenekler sunsa hiç kullanmad...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pUnduli 2 yıl
Pençelerini sökerseniz Windows 10 kötü işletim sistemi değil ama biraz uğraştırıyor başta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErKaN-23 2 yıl
Bu işletim sistemi resmen trojan ya mübarek, evinizde yada elinizin altında ajan gibi çalışan bir sistem, gerçi gizli saklı bir şeyimde yok ama bu konuda biraz milletin etlisi sütlüsü ile uğraşmasa daha iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 2 yıl
Beyler win10da sanirim bakim midir nedir. Hani bilgisayara ellemeyince kendi kendine birseyler yapıyor. O ara islemci hayvan gibi calisiyor. Fan yerinden çıkacak gibi oluyor. İstemiyorum ben bakim makim. Nerden kapatiyoruz bunu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
W10 güzel güzel olmasına lakin şu arka planda sürekli çalışan saçma sapan uzantılar can sıkıcı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SysEdit 2 yıl
Yanlış olan tamamen bitmemiş bir işletim sistemine güncellemeye zorlamaktı... Aradan 1 yıl geçmiş hala dosya kopyalama veya silme sorunu var 10-15 saniye bekletiyor... Böyle hatalar düzeltilmeden piyasaya sürdüler...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 2 yıl
çizgiyi aşmak mı win 7 mi win 10 15 defa güncellediler benda 15 defa win 7 geri döndüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 2 yıl
çizgiyi aşmak ne kelime milletin kotasını, hardiskini sömürdüler resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
şimdi windows 7 miz var orjinal
windows 10 a ücretsiz yükseltemiyor muyuz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 yıl mcrew
mcrew
şimdi windows 7 miz var orjinal
windows 10 a ücretsiz yükseltemiyor muyuz

Yükseltme temmuza kadardı sanırım, şu an bitti.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 2 yıl
Şuna aero gelmedimi hala? Sırf aero yok diye geçmiyorum 7dende gayet memnunum zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mixus 2 yıl
- Mağaza
- 32 Bit Versiyon
- Metro
- WinSxS
- Windows Defender
- Windows Update Zorla Güncellemesi
- Windows Media Player (yerine Satın Alınıp MPC-HC/LAV Entegre Edilse)
Bu Saçmalıklar olmasaydı daha iyi olabilirdi.
microsoft'un yaptığı tek şey kullanıcılara zorla ssd aldırmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
8 etiket daha işletim sistemi bildirim yükseltme İşletim Sistemleri Yazılım Cihan Pehlivan Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 2016 yılında torrent üzerinden en çok indirilen diziler belli oldu 2 yıl 2017 yılından itibaren "F” klavye zorunlu hale geliyor 2 yıl LG’nin havada duran hoparlörü CES 2017 fuarına geliyor 2 yıl Emniyetin talimatıyla Türkiye’de Uber kullananlara ceza kesilecek 2 yıl Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı 2 yıl Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider 2 yıl Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya 2 yıl Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor 2 yıl Samsung yıl sonu rekor karlara imza atabilir 2 yıl Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman 2 yıl Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor 2 yıl "Dijital Türkiye 2016" raporu yayınlandı 2 yıl Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak 2 yıl Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde 2 yıl Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır" 2 yıl Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor 2 yıl Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor 2 yıl Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi 2 yıl Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık Sonraki Cyanogen gidiyor Lineage geliyor 2 yıl Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere 2 yıl Yerli arama motoru yakında 2 yıl Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor 2 yıl Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme 2 yıl Simitli, tesbihli, sünnet çocuklu yerel emoji klavyesi 2 yıl Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak 2 yıl 5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak 2 yıl İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında 2 yıl LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor 2 yıl Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın 2 yıl Apple Store'da 24 farklı oyun ve uygulama indirime girdi 2 yıl Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular 2 yıl Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak 2 yıl Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim