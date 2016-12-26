Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık

Paul Thurrott'un sunumuyla yayınlanan "Windows Weekly" programına katılan Microsoft’un Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Chris Capossela, yöneltilen bir soru üzerine popüler işletim sistemi Windows 10'a dair sürpriz bir bilgiyi paylaşarak itirafta bulundu.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında indirmeye sunulan Windows 10 için düzenlenen ücretsiz yükseltme kampanyası boyunca tanıtım faaliyetlerini abarttıklarını itiraf eden Capossela, eski nesil işletim sistemi kullanıcılarına oldukça fazla güncelleme uyarıları gönderdiklerini ve çizgiyi fazlasıyla aştıklarını belirtti. Özellikle ekrana aniden gelen uyarı pencerelerinin sağ üst köşede yer alan çarpı simgesinden kapatılmasına rağmen gösterilmeye devam edilmesini ise büyük bir hata olarak değerlendirdi.

Windows 10 kampanyası boyunca kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız eden Microsoft her ne kadar bunu insanları güvenli bir yazılıma geçirmek için yaptığını söylese de eleştirilerin hedefi haline geldi. Öyle ki bazı kullanıcılar yükseltme uyarılarını kabul etmemelerine, sözleşmeyi iptal etmelerine rağmen Windows 10'un otomatik şekilde indirildiği ifade ediliyorlar. Günümüzde artık ücretli olarak edinebileceğiniz işletim sistemi için artık bildirim pencereleri açılmıyor.