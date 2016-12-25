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2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı?

Google’ın 2016 trend raporu baz alınarak hazırlanan bu interaktif harita ile yıl boyunca ülkelerin en çok aradıkları isimler belli oldu. Peki sizce Türkiye’de en çok kim arandı dersiniz?
2 yıl
6,4b
1
10
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce Google tarafından yayınlanan 2016 yılının popüler arama sorgularına buradaki haberimizde sizlere aktarmıştık. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Aleyna Tilki, triliçe, artık yıl ve slime gibi konuların listenin başını çektiği raporun ardından bu kez 2016'nın en çok aranan kişileri açıklandı.
Time dergisinin hazırladığı interaktif haritaya göre Amerika’nın 45. başkanı seçilen Donald Trump, dünya genelinde en çok aranan isim oldu. Rusya, Kanada, Arjantin, Venezuela, İspanya, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsveç ve Japonya gibi neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren Trump, 2016 yılında sanal dünyaya adeta damga vurdu.
Ülkemize baktığımızda ise durum biraz daha farklı. Öyle ki Türkiye’de yıl boyunca en çok aranan kişi, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasını giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor oldu. Genellikle sanatçıların, siyasetçilerin ve sporcuların egemen olduğu interaktif haritaya dilerseniz buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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gxhero 2 yıl en beğenilen
Erkekler halka tatlısı, kadınlar pırasa görselleri aratmıştır. Ünlü olarak can günah ve sütoya aranmıştır bence... Sonuçta internet başka herşeye kapalı!
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Cool Storm 2 yıl
bizim aradığımız sözcükler belli
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verag 2 yıl
Emre mor Çok da samimi gelmedi hani :D
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fthkn 2 yıl
Trump islam dünyasının gözünü gerçekten korkutmuş. Dinsizin hakkından imansız gelir. Muhafazakarın hakkından da muhafazakar gelir.
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B J K 2 yıl
Ne Trumpmış
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sdc55 2 yıl
donald trump internetin insanlar üzerindeki gücünü gördüğü için başarısında da bunu etkisi büyüktür. o yüzden liste başında bunu görmek normaldir bence
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kadirirdem 2 yıl
Gizli sekmeler dahil mi acaba :D :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Çok şükür gizli sekmeye bakmıyorlar
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BekirTemel 2 yıl
aleyna tilki nin en çok aranan olduğu bir ülke düşünün
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gxhero 2 yıl en beğenilen
Erkekler halka tatlısı, kadınlar pırasa görselleri aratmıştır. Ünlü olarak can günah ve sütoya aranmıştır bence... Sonuçta internet başka herşeye kapalı!
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tekkral34 2 yıl
Tunus - Angelina Jolie
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Cool Storm 2 yıl
bizim aradığımız sözcükler belli
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google, Türkiye Gündemi ve
6 etiket daha 2016 donald trump emre mor Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
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