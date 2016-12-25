2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı?

Haber Editörü
Kısa süre önce Google tarafından yayınlanan 2016 yılının popüler arama sorgularına buradaki haberimizde sizlere aktarmıştık. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Aleyna Tilki, triliçe, artık yıl ve slime gibi konuların listenin başını çektiği raporun ardından bu kez 2016'nın en çok aranan kişileri açıklandı.
Time dergisinin hazırladığı interaktif haritaya göre Amerika’nın 45. başkanı seçilen Donald Trump, dünya genelinde en çok aranan isim oldu. Rusya, Kanada, Arjantin, Venezuela, İspanya, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsveç ve Japonya gibi neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren Trump, 2016 yılında sanal dünyaya adeta damga vurdu.
Ülkemize baktığımızda ise durum biraz daha farklı. Öyle ki Türkiye’de yıl boyunca en çok aranan kişi, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasını giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor oldu. Genellikle sanatçıların, siyasetçilerin ve sporcuların egemen olduğu interaktif haritaya dilerseniz buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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