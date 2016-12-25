2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı?

Google’ın 2016 trend raporu baz alınarak hazırlanan bu interaktif harita ile yıl boyunca ülkelerin en çok aradıkları isimler belli oldu. Peki sizce Türkiye’de en çok kim arandı dersiniz?