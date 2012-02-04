Microsoft, Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü için özel bir sayfa hazırlıyor

Microsoft'un yeni adlandırmasıyla Windows 8 Tüketici Sürümü yani açık betası yayınlanmak üzere ve Microsoft test sürümü için özel bir promosyon hazırlıyor.





Microsoft sürüm için Bing arama motorunda özel bir sayfa hazırladı. Sayfanın adresi http://www.bing.com/?win8start=1 olarak belirlenmiş. Sayfaya girdiğinizde Windows 7 betasından hatırladığımız betta balığı animasyonu sizi karşılıyor.





Sayfanın en alt kısmında Windows Store, Windows Geliştirici Sayfası ve Windows 8 Yenilikleri ile ilgili 3 adet linke yer verilmiş. Ancak bu linkler şu an boş.





Sayfa içerisinde ise 4 farklı nokta bulunuyor ve bu noktalarda Windows 8, Internet Explorer, sık sorulan sorular ve Windows geliştirici ekibi ile ilgili bilgilere linkler veriliyor. Bu linkler de şu an boş durumda.





Bu linkler ay sonuna doğru test sürümü yayınlandığında doldurulmuş olacak. Windows 8 Tüketici Sürümü bazı klavye ve fare geliştirmeleri, başlangıç ekranında yapılan yenilikler ve Windows Store betası ile bu ay sonunda dağıtılmaya başlanacak.