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Microsoft, Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü için özel bir sayfa hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni adlandırmasıyla Windows 8 Tüketici Sürümü yani açık betası yayınlanmak üzere ve Microsoft test sürümü için özel bir promosyon hazırlıyor.

Microsoft sürüm için Bing arama motorunda özel bir sayfa hazırladı. Sayfanın adresi http://www.bing.com/?win8start=1 olarak belirlenmiş. Sayfaya girdiğinizde Windows 7 betasından hatırladığımız betta balığı animasyonu sizi karşılıyor.

Sayfanın en alt kısmında Windows Store, Windows Geliştirici Sayfası ve Windows 8 Yenilikleri ile ilgili 3 adet linke yer verilmiş. Ancak bu linkler şu an boş.

Sayfa içerisinde ise 4 farklı nokta bulunuyor ve bu noktalarda Windows 8, Internet Explorer, sık sorulan sorular ve Windows geliştirici ekibi ile ilgili bilgilere linkler veriliyor. Bu linkler de şu an boş durumda.

Bu linkler ay sonuna doğru test sürümü yayınlandığında doldurulmuş olacak. Windows 8 Tüketici Sürümü bazı klavye ve fare geliştirmeleri, başlangıç ekranında yapılan yenilikler ve Windows Store betası ile bu ay sonunda dağıtılmaya başlanacak.

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sahoron 7 yıl en beğenilen
Daha işletim sistemin betası dahi çıkmadan iyi olup olmadığı donanımhaber uzmanları bildi. Bence microsoft o kadar uzmanlara para verecegine bu foruma baksın bi.
Daha işletim sistemin betası dahi çıkmadan iyi olup olmadığı donanımhaber uzmanları bildi. Bence microsoft o kadar uzmanlara para verecegine bu foruma baksın bi...
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umut_baris 7 yıl
Cagdas dv6196
Bugün Windows 8 yükledim ama inanın bir halt anlamadım.Uygulamaları kullanamıyorum, başlar menüsü diye birşey yok, başlata basınca metro mu tramvay mı nedir, işte o ekran geliyor... Uygulamalar kapanmıyor sanki. Bilgisayarı power off ile kapattım, iki saat sonra geldim açtım, internet explorer açtım, en son açtığım site ile birlikte açıldı explorer.14 aydır iPad kullanıcıyım.Kısacası, Windows 8 notebookta ekrana dokunamama işkencesi yaratıyor. Öyle bir his var ki, her an elim bilgisayarın ekranına dokunmak istiyor. En kötüsü ise mouse ile işleri halledemediğiniz hissi oluşuyor insanda. Ben bu işten birşey anlamadım.Allahtan C:Windows7 _ D:Windows8 _ E:Depo, şimdilik Win7 den devam.

tamam. yoruma bak.
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chaluri 7 yıl
Program ve driver uyumlulukları-uyumsuzlukları için kimse yorum yapmamış. İşletim sistemi sadece arayüz müdür anlamadım ki..
Eğer deneyen varsa birkaç sorum var:
1- bilgisayarın windows 7 driverları windows 8 de kullanılıyor mu?
2- Eclipse, flash builder, netbeans ve benzeri yazılım ortamları stabil çalışıyor mu?
3- Günlük kullanılan yazılımlarda (winrar,winamp, firefox ...) bir uyumsuzluk problemi var mı?
Cevap için şimdiden teşekkürler
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cengizhan72 7 yıl
Başlat menüsü,açılış,kapanış koskoca işletim sistemi bumudur ? bi 15-20 tane program kuralım 3-5 oyun oynayalım,birazda zaman geçsinki anlayalım mevzuyu.
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abrenax 7 yıl
black_flood
enver328bakalım bu sürümde çökme, donma, yavaşlama gibi sorunlara çözüm getirebilmişler mi.
Sen doğru donanım bileşenlerini kullanma yazılımlardaki uyumsuzlukları dikkate almadan düz mantık ile kullandığın sürece hiçbir ms, unix, ve mac ürününde ne stabilite nede düzen tutturamazsın. windows 7 ile microsoft çok büyük yol katemiştir. eskisi gibi bilinçsizce ortaya çıkan blue screen olayları yaşanmamaktadır sistemdeki donanım ve kaynaklarda sıkıntı yoksa.

mavi ekran hatası almıyorum. benim sorunum, belli bir süre kullandıktan sonra sistemde yavaşlama olması ve sisteme virüs vs. girerse ya da çok fazla program yüklenirse hem açılış hem de sistemin aşırı yavaşlaması ve bol bol kilitlenip reset gerektirmesi.eğer virüs sistem dosyalarına bulaşırsa, o dosyaları silince windowsun doğru düzgün bir onarma sistemi olmadığı için mecburen yeniden yüklemek gerekiyor.bilgisayarda donanım uyumsuzluğu yok, içerisinde win7 yüklü gelen bir laptop kullanıyorum ve kullandığım tüm programları yüklerken netten en son sürümünü(dolayısıyla windows 7 için uyumlu sürümleri) indirip yüklüyorum. antivirüs de kullanıyorum ancak nedense 3 4 aydan fazla gitmiyor. optimize programları süreyi biraz uzatıyor. bu arada windowsun dışında çökme sorunu olan başka bir işletim sistemi de görmedim ya da duymadım. yüklenen programlarda sorun olsa bile işletim sisteminin bu duruma karşı bir önlem alması lazım. mesela bsd de programlardan birinde çökme meydana gelirse, diğer programlar ya da işletim sistemi bundan etkilenmiyor.
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UzmaN345 7 yıl abrenax
enver328

black_flood

enver328bakalım bu sürümde çökme, donma, yavaşlama gibi sorunlara çözüm getirebilmişler mi.

Sen doğru donanım bileşenlerini kullanma yazılımlardaki uyumsuzlukları dikkate almadan düz mantık ile kullandığın sürece hiçbir ms, unix, ve mac ürününde ne stabilite nede düzen tutturamazsın. windows 7 ile microsoft çok büyük yol katemiştir. eskisi gibi bilinçsizce ortaya çıkan blue screen olayları yaşanmamaktadır sistemdeki donanım ve kaynaklarda sıkıntı yoksa.



mavi ekran hatası almıyorum. benim sorunum, belli bir süre kullandıktan sonra sistemde yavaşlama olması ve sisteme virüs vs. girerse ya da çok fazla program yüklenirse hem açılış hem de sistemin aşırı yavaşlaması ve bol bol kilitlenip reset gerektirmesi.eğer virüs sistem dosyalarına bulaşırsa, o dosyaları silince windowsun doğru düzgün bir onarma sistemi olmadığı için mecburen yeniden yüklemek gerekiyor.bilgisayarda donanım uyumsuzluğu yok, içerisinde win7 yüklü gelen bir laptop kullanıyorum ve kullandığım tüm programları yüklerken netten en son sürümünü(dolayısıyla windows 7 için uyumlu sürümleri) indirip yüklüyorum. antivirüs de kullanıyorum ancak nedense 3 4 aydan fazla gitmiyor. optimize programları süreyi biraz uzatıyor. bu arada windowsun dışında çökme sorunu olan başka bir işletim sistemi de görmedim ya da duymadım. yüklenen programlarda sorun olsa bile işletim sisteminin bu duruma karşı bir önlem alması lazım. mesela bsd de programlardan birinde çökme meydana gelirse, diğer programlar ya da işletim sistemi bundan etkilenmiyor.

Sistem yavaşlamasını istemiyorsan SSD kullan sistem açılırken 2 GB lik veri yukleniyor ve HDD bunu kaldıramıyor
Ben 10 ay Win7 kullandım kendim format çektim yeni sistem almıştım yeni sistem işletim sistemini tanımadı yani bir sene rahat gidiyor
İyi bir ativirus kullan birdefender veya kaspersky gibi beleş yazılımlar sistemi dogru koruyamaz ve sistemi korumak senin elindedir nedemek istedigi almışsındır açık saçık sitelere girimiceksin hacı
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sahoron 7 yıl en beğenilen
Daha işletim sistemin betası dahi çıkmadan iyi olup olmadığı donanımhaber uzmanları bildi. Bence microsoft o kadar uzmanlara para verecegine bu foruma baksın bi.
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alicans35 7 yıl
7.x kernel nereye kadar
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft hizmet veriyo tabi bu nu kullanma kullanıcıdan kullanıcıya değişir beta veya başka adıyla ilk sürümünü kulanmak bana göre ön yargı doğuruyor tam tamına adam gibi çıkınca kullanmak daha iyi olur bence..:)
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fenerlee01 7 yıl
XP forvever :))
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black_flood 7 yıl
enver328
bakalım bu sürümde çökme, donma, yavaşlama gibi sorunlara çözüm getirebilmişler mi.
Sen doğru donanım bileşenlerini kullanma yazılımlardaki uyumsuzlukları dikkate almadan düz mantık ile kullandığın sürece hiçbir ms, unix, ve mac ürününde ne stabilite nede düzen tutturamazsın.
windows 7 ile microsoft çok büyük yol katemiştir. eskisi gibi bilinçsizce ortaya çıkan blue screen olayları yaşanmamaktadır sistemdeki donanım ve kaynaklarda sıkıntı yoksa.
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AC@DC 7 yıl
yeni çıkancak sürümde dediğinizsorunlar ortadan kalkacak.
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muarız 7 yıl
windows 8 geçmeye değer mi ?
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