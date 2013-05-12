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Microsoft, Windows 8 eleştirilerine cevap verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 eleştirilerine cevap verdi

Microsoft, Windows 8 platformunu resmen tanıttığı Ekim ayından bu yana sürekli eleştirilere maruz kalıyor. Windows 8'in tüketicide beklenen etkiyi yapamaması ve Windows RT'nin tüketici tarafından yanlış algılanması eleştirilerin temel konusunu oluşturuyor. 

Microsoft, Blue yaklaşımı ile 7 inçlik ekran boyutu ve Başlat butonu gibi radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor ve hem Windows 8 hem de Windows RT bu değişimden payını alacak. 

Ancak Financial Times ve The Economist tarafından yapılan ağır eleştiriler bardağı taşıran son damla olacağa benziyor. İki gazete Microsoft'u Coca Cola'nın 30 yıl önceki New Coke fiyaskosundan bu yana en büyük fiyaskoya imza atmakla suçladı ve ayrıca Başlat butonu konusunda da tükürdüğünü yalamakla itham etti.

Bunun üzerine iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Frank Shaw, Windows resmi blogunda bizzat kaleme aldığı bir yazı ile eleştirilere cevap verdi. 

Shaw günümüzde herkesin yayıncı olabildiğini ve yayıncılar arasında da sansasyon yaratarak ayakta kalma şeklinde bir trend oluşmaya başladığını belirtti. Shaw, geri dönüşleri dinleyerek bir ürünü geliştirmenin iyi birşey olduğunu dile getirdi.

Shaw ayrıca, bir kutu kolanın aksine işletim sisteminin farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı tecrübeler sunduğunu ve endüstrinin dokounmatik ve mobil sistemler konusunda ilginç bir geleceğe doğru gittiğini ifade etti.

Shaw, Windows 8'in şimdiye kadar 100 milyon lisans sattığını ve Windows Blue güncellemesinin sistemi geliştirmek ve müşteri geri dönüşlerine cevap vermek için en iyi fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

http://www.t3.com/news/microsoft-defends-itself-against-recent-windows-8-criticism Yorum Yaz
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SysEdit 6 yıl en beğenilen SystemApps
SystemApps

SysEdit

Benim ekranım dokunmatik değil mesela ; dvd koyuyorum ekranda bir yazı : bu dvd ye ne yapılacağını belirlemek için lütfen buraya dokunun! ...


Tam bir komedi olmuş win8...


belkide benim ekranım dokunmatik ve ben dokunuyorum. dokunmatik değilse sende windows 7de kal. bu windows 8i komedilik bir durumun içine sokarmı? problem?

Ekranın dokunmatik değilse ve dokun diyorsa problemdir...
SystemAppsSysEditBenim ekranım dokunmatik değil mesela ; dvd koyuyorum ekranda bir yazı : bu dvd ye ne yapıl...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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Chromosty 6 yıl SystemApps
SystemApps
digimon52

Neden tabletler dokunmatik ekrana yapdigi isletim sistemini
Masa üstüne getiriyorsun be adam. Apple Mac de bile yok böyle bir sey Mobil cihazlara özel. Te Allahim.
bu Microsoft Pc den sonra adam akili hic bir yeni adim Devrim yapamadi hep taklit edip durdu.

Windows 7 cilalanmis Vista.
ama iyi bir isletim sistemi.

Eksileyin.

hibrit cihazlardan ultrabooklardan haberi olmayanlarında yorum yazma hakkı var bu forumda. ne yazıkki...


Adam herkesde dokunmatik ultrabooklar oldugunu saniyor
SystemAppsdigimon52Neden tabletler dokunmatik ekrana yapdigi isletim sisteminiMasa üstüne getiriyorsun be ...
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catborise 6 yıl
buradaki yorumlara bakip uzunca süre win8 den uzak durdum, yanılmışım yanıltılmışım. Neden denemek varken böyle bisey yaptim bilmiyorum ama benim gibi bir sürü insan olduguna eminim.
3 aydir win8 kullanıyorum. ne var lem isletim sisteminde, kaymak gibi çalışıyor. Bir sürü yenilik ve güzellik, geliştirim var.
Bu ne bağnazlikmis arkadas başlat dügmesi yokmus aman ne büyük eksik. yani menü şeklinde degilde ekranı kaplayan bir başlat menüsünün yapilmis olmasi nasil büyük fail olarak görülüyor onu anlamadim. Tamam arkadasim win rt ye ne diyosaniz diyin(ben demiyom kullanmadim cünkü) ama pc win8 pro gayet süper.
eskidende baslati tiklayip metin girip ulaşırdım programa, bunda da aynı sekilde yapiyorum. hic bir sekilde kullanım alıskanlıgımı degistiren bir degisiklik hissetmedim.(tek bir tane var sinir ediyo :) kapatma işlemi icin ritüele girismek garip olmus)
buradaki yorumlara bakip uzunca süre win8 den uzak durdum, yanılmışım yanıltılmışım. Neden denemek varken böyle bisey yaptim bilmiyorum ama benim gibi bir sürü ...
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Yarr 6 yıl
Başlat butonu çok gereksizdi zaten güzel bir gelişme olmuş windows 8 için ama metro arayüzü yerine daha kullanışlı bir şey getirilebilirdi bence , en azından dokunmatik ekranı olmayanlar için .
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft win8'i Apple'ın tablet ve telefon pazarında tartışılmaz üstünlüğüne karşı bir atak olarak piyasaya sürdü. Geç kaldığı telefon piyasasında var olduğunu gösterebilmek için kıydı win7'ye. Lakin atı alan Üsküdarı çoktaaan geçti bile. Bundan sonra ne kadar uğraşırsa uğraşsın, mobil pazarda istediğini alamayacak. Apple ve Samsung malı götürdü. Microsoft onların ardından yere dökülen kırıntıları toplar ancak. Epey bir zaman win7 aynen XP gibi kullanıcıların tercihi olacak gibi gözüküyor. Bizim gibi parasının kıymetini bilmeyen milletler belki çabuk geçer. Fakat hesabını bilen milletler epey direnecektir. Microsoft'un sıkıntısı ufuksuzluk, vizyonsuzluk. Elindeki sermayenin, birikimin meyvelerini yiyor, o kadar. Steve Jobs'un öldüğüne kim bilir ne kadar şükrediyorlardır...
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TheDcdy 6 yıl
Yeni arayüze ısınan ve alışanlar fav
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Derin Millet 6 yıl
Masabaşında çalışanlar için dokunmatik uygun değil. Zira kolu uzatmak, vücut hareketleri yapmaktansa fare hala en iyi kullanım yöntemi.

Bu saatten sonra dokunmatik için üretilmiş sistemi masa başındakilere ittirmeye kalkarsan, suçu gazetecilerde arama.
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GokhanMaths 6 yıl
Windows 8 bence de çok iyi , iyi sitemlerde kaymak gibi akıyo sorunsuz çalışıyo daha çökme vs yaşamadım ssd kullanmak şart tabi. Yıllar önce dokunmatik bilgisayarlar çıkacak deseler kimse inanmazdı fakat şuan teknoloji hızlı gidiyo Win8 gelecek için başlangıç oluşturuyor dolayısıyla insanlar ayak uyduramadı bir anda.
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TeKNoYDN 6 yıl
Win 7 kullanıyorum mutluyum. Win 8 i denedim ama benim kullandigim bazı program ve donanımlarda sürücü hatası veriyordu ve arayüzünün sadece dokunmatik ekran için yapılmış gibi olması hoş durmamışti. Bu sebeple sildim win 7 ye geri döndüm
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pesimist011 6 yıl
microsoft un yaptığı son anlarına yaklaşmış bir canlının sinir sistemi çökerde hafıza işlevsellik vs. gider yaa halk dilinde bunama bunlarda aynı öyle. aceba merak ediyorum yaptıkları bu saçmalığı son kullanıcı gözüyle hiç kullandılar mı modern sanatlarda vardırya anlamsız anlamsız şekiller olur müthiş yorumlar alır. bunlar bu yorumları direk kendi kendine yapıyor. ''haa bugüzel oldu'' kimin için?
sizin yeni bişeyler satması bağamında ewet güzel ama güvenlik berbat kullanım berbat algılama berbat bi işletim sistemi nasıl bir cihazda kurulu olduğunu algılamıyorsa daha ben nerim yaaa.....
100 milyon adet ise başlı başına bi saçmalık o rakamın en az %40 ı yeni pc lerle dayatılan win8 kopyalarıdır.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
SysEdit
Orijinalden alıntı: SystemApps
Orijinalden alıntı: SysEdit Benim ekranım dokunmatik değil mesela ; dvd koyuyorum ekranda bir yazı : bu dvd ye ne yapılacağını belirlemek için lütfen buraya dokunun! ...


Tam bir komedi olmuş win8...
belkide benim ekranım dokunmatik ve ben dokunuyorum. dokunmatik değilse sende windows 7de kal. bu windows 8i komedilik bir durumun içine sokarmı? problem?
Ekranın dokunmatik değilse ve dokun diyorsa problemdir...

Mause ile dokunabilirsin, illa parmağını monütöre sokmana gerek yok.
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carter 6 yıl
Sistem yapıyorsun madem kararlarının arkasında dur, böyle kıvırmaya gerek yok.
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bankai20 6 yıl
Mesaj atmadan yorumlar gözükmüyor yaa
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Windows 8'i kötü diye nitelendiren, Windows XP'den yeni yeni uyanıp en azından Windows 7' ye geçebilme başarısını gösterebilmiş başlat menüsü hastalarına sözüm ancak şudur. Başlat'mayın bilgisayarınızı...
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Schmerzhaft 6 yıl
Bu metro ekran saçmalığı yüzünden windows 8 yükleyemiyorum.
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SysEdit 6 yıl Schmerzhaft
ziel34

Bu metro ekran saçmalığı yüzünden windows 8 yükleyemiyorum.

Classical shell isimli programı yukle... Metroyu iptal edip start menüsü koyuyor...
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