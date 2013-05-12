Microsoft, Windows 8 eleştirilerine cevap verdi

Haber Editörü
Microsoft, Windows 8 platformunu resmen tanıttığı Ekim ayından bu yana sürekli eleştirilere maruz kalıyor. Windows 8'in tüketicide beklenen etkiyi yapamaması ve Windows RT'nin tüketici tarafından yanlış algılanması eleştirilerin temel konusunu oluşturuyor.
Microsoft, Blue yaklaşımı ile 7 inçlik ekran boyutu ve Başlat butonu gibi radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor ve hem Windows 8 hem de Windows RT bu değişimden payını alacak.
Ancak Financial Times ve The Economist tarafından yapılan ağır eleştiriler bardağı taşıran son damla olacağa benziyor. İki gazete Microsoft'u Coca Cola'nın 30 yıl önceki New Coke fiyaskosundan bu yana en büyük fiyaskoya imza atmakla suçladı ve ayrıca Başlat butonu konusunda da tükürdüğünü yalamakla itham etti.
Bunun üzerine iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Frank Shaw, Windows resmi blogunda bizzat kaleme aldığı bir yazı ile eleştirilere cevap verdi.
Shaw günümüzde herkesin yayıncı olabildiğini ve yayıncılar arasında da sansasyon yaratarak ayakta kalma şeklinde bir trend oluşmaya başladığını belirtti. Shaw, geri dönüşleri dinleyerek bir ürünü geliştirmenin iyi birşey olduğunu dile getirdi.
Shaw ayrıca, bir kutu kolanın aksine işletim sisteminin farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı tecrübeler sunduğunu ve endüstrinin dokounmatik ve mobil sistemler konusunda ilginç bir geleceğe doğru gittiğini ifade etti.
Shaw, Windows 8'in şimdiye kadar 100 milyon lisans sattığını ve Windows Blue güncellemesinin sistemi geliştirmek ve müşteri geri dönüşlerine cevap vermek için en iyi fırsat olduğunu sözlerine ekledi.
http://www.t3.com/news/microsoft-defends-itself-against-recent-windows-8-criticism Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekranın dokunmatik değilse ve dokun diyorsa problemdir...
Adam herkesde dokunmatik ultrabooklar oldugunu saniyor
3 aydir win8 kullanıyorum. ne var lem isletim sisteminde, kaymak gibi çalışıyor. Bir sürü yenilik ve güzellik, geliştirim var.
Bu ne bağnazlikmis arkadas başlat dügmesi yokmus aman ne büyük eksik. yani menü şeklinde degilde ekranı kaplayan bir başlat menüsünün yapilmis olmasi nasil büyük fail olarak görülüyor onu anlamadim. Tamam arkadasim win rt ye ne diyosaniz diyin(ben demiyom kullanmadim cünkü) ama pc win8 pro gayet süper.
eskidende baslati tiklayip metin girip ulaşırdım programa, bunda da aynı sekilde yapiyorum. hic bir sekilde kullanım alıskanlıgımı degistiren bir degisiklik hissetmedim.(tek bir tane var sinir ediyo :) kapatma işlemi icin ritüele girismek garip olmus)