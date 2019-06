Microsoft, Windows 8 eleştirilerine cevap verdi

Microsoft, Windows 8 platformunu resmen tanıttığı Ekim ayından bu yana sürekli eleştirilere maruz kalıyor. Windows 8'in tüketicide beklenen etkiyi yapamaması ve Windows RT'nin tüketici tarafından yanlış algılanması eleştirilerin temel konusunu oluşturuyor.





Microsoft, Blue yaklaşımı ile 7 inçlik ekran boyutu ve Başlat butonu gibi radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor ve hem Windows 8 hem de Windows RT bu değişimden payını alacak.





Ancak Financial Times ve The Economist tarafından yapılan ağır eleştiriler bardağı taşıran son damla olacağa benziyor. İki gazete Microsoft'u Coca Cola'nın 30 yıl önceki New Coke fiyaskosundan bu yana en büyük fiyaskoya imza atmakla suçladı ve ayrıca Başlat butonu konusunda da tükürdüğünü yalamakla itham etti.





Bunun üzerine iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Frank Shaw, Windows resmi blogunda bizzat kaleme aldığı bir yazı ile eleştirilere cevap verdi.





Shaw günümüzde herkesin yayıncı olabildiğini ve yayıncılar arasında da sansasyon yaratarak ayakta kalma şeklinde bir trend oluşmaya başladığını belirtti. Shaw, geri dönüşleri dinleyerek bir ürünü geliştirmenin iyi birşey olduğunu dile getirdi.





Shaw ayrıca, bir kutu kolanın aksine işletim sisteminin farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı tecrübeler sunduğunu ve endüstrinin dokounmatik ve mobil sistemler konusunda ilginç bir geleceğe doğru gittiğini ifade etti.





Shaw, Windows 8'in şimdiye kadar 100 milyon lisans sattığını ve Windows Blue güncellemesinin sistemi geliştirmek ve müşteri geri dönüşlerine cevap vermek için en iyi fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

