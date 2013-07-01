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Microsoft, Windows 8 için Yammer Feed uygulamasını yayına sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 için Yammer Feed uygulamasını yayına sundu
Geçtiğimiz yıl içerisinde Microsoft tarafından satın alınan iş dünyasının sosyal ağlarından Yammer için Yammer Feed isimli uygulama yayınladı.
Microsoft tarafından Windows 8 işletim sistemi için yayınlanan Yammer Feed uygulaması, çalışanların şirket için iletişimlerinin sağlanmasına, ortak işler yürütülmesine ve soru-cevap şeklinde bilgi paylaşımı yapılmasına imkan sağlıyor. Görüşme içerisinde yer alan mesajların beğenilmesine ya da direkt mesaja özel cevap yazılmasına da izin veren uygulama, Windows Mağazası üzerinde ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/yammer-feed/182eac4d-b913-49f0-9049-ab036c272ac3 Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl
Yammer

12/5/2013

Windows Phone 8

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/yammer/54b05abd-9724-42a7-9b22-59fc71a8c59d



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