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Microsoft, Windows 8 ile masaüstü araçlarına son verebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstünde hava durumundan, haberlere, donanım bileşenlerinin izlenmesinden, fotoğraf sunumlarına kadar pek çok işlevi küçük pencereler halinde bizlere sunan HTML tabanlı masaüstü araçları ilk kez Windows Vista ile hayatımıza girmişti.

Windows 7 ile kenar çubuğu olmadan kullanımı devam eden masaüstü araçları, Windows 8 tüketici ve yayın önizleme sürümlerinde de karşımıza çıkmıştı. 

Ancak Win8china sitesinin haberine göre, firma içinde test edilen 844x numaralı son Windows 8 yapısında, ne kontrol panelinde ne de masaüstü modunda masaüstü araçlarına dair bir referansa rastlanmamış.

Microsoft'un hangi nedenle böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Araçlar geçici bir süre için kaldırılmış da olabilir. Ancak ilk akla gelen geliştiricilerin Windows 8 için HTML tabanlı Metro uygulamaları hali hazırda geliştirebiliyor olması ve araçlara artık ihtiyaç kalmaması. Windows 8 işletim sisteminin çıkışı yaklaştıkça konu da açıklık kazanacaktır.

http://www.theverge.com/2012/7/5/3138572/windows-8-desktop-gadgets-support Yorum Yaz
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
zaten hiç kullanmadım.
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Amedra 7 yıl
bunu niye haber yaptinizki? bu zaten belli birşeydi..
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Genç Düşünür 7 yıl
Bence isteğe bağlı olmalı. Masaüstü araçları zaten bilgisayarı açılış da dahil olmak üzere kastırıyor. Tabii bu durum Windows 8'de nasıl olacak bilemeyiz.
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JoeyBane 7 yıl
Orada gösterdiklerine 2 tık daha geç de olsa ulaşabiliyordum. Zaten kasıyordu.
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DH Misafiri 7 yıl
bence microsoft masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara destek vermeyi kesmeli
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Batuhan Kılıç 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence microsoft masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara destek vermeyi kesmeli

microsoft yazılım işini de bırakmalı tarıma hayvancılığa önem vermeli
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Pardus Linux 7 yıl
Kullanışlıydı aslında kaldırmaları bir şey kazandırmaz, kullanmayana bir şey kaybettirmez. Umarım daha gelişmiş haliyle yeniden koyarlar. Gerçi 3. parti bir yığın araç var ama hazırı varken uğraşmıyordum.
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BlackBeasT 7 yıl
Windows'un masaüstü araçları fazla ram harcıyor.Alternatifleri varken Windows'un masaüstü araçları gereksiz

kullandığım Windows'un masaüstü araçı değil...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gfbekir 7 yıl
vistadayken bilgisayari epey zorluyordu o araclar ama 7 ile daha iyi olmustu bence kaldirilmasi yerinde olmus
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khytr89 7 yıl
neyi siliyorsan sil ama başlatı geri koy sayın mic.
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acbold 7 yıl
iyi olmuş, kullanışlı değil ve gereksiz ram kullanımına yol açıyordu. Kaç kişi kullanıyordur ki zaten...
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jovanovic 7 yıl
Hiç gerekli değil...
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Batuist 7 yıl
bu yeni bir haber değil ki... bunu daha önceden de biliyorduk zaten.. bunun nedeni microsoftun metro sitili uygulamalara geçişidir.. DH editörü çok geriden geliyorsunuz... pes dedim şimdi resmen...
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.TRinTY. 7 yıl
Araçlar neyse de şu başlat menüsünü geri koyun artık,metro arayüzü mause ile kontrol edilemiyor ben her yüklediğim program kısayolunu bulmak için metroya geçmek zorunda mıyım?Alternatif yöntem masaüstünde simge kalabalığı yapmak ya da programın yüklü olduğu klasöre girip çıkmak oysa masaüstündeki ribon arayüzü hoşuma gitmişti.Masaüstü çalışması için win7 değiştirilmesi değil geliştirilmesi gereken bir sistem bana göre.
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*GameOver* 7 yıl
bunlar cep telefonlarında rabet görüyor, pcde bir işe yaramaz
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SystemApps 7 yıl
slidebar.exe
masaüstü aracınız ne kadar hızlı güncelleniyorsa aynı paralellikle yukarıdaki işlemde o kadar ram yiyordu.Bilgisayarınızı uzun süre açık bıraktığınızda bakın.her güncellemede ram yiye yiye 1.5gb rama kadar ulaşmıştı.Bugmudur nedir ama şu haliyle kullanılmıyor zaten....
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