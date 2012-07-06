Microsoft, Windows 8 ile masaüstü araçlarına son verebilir

Masaüstünde hava durumundan, haberlere, donanım bileşenlerinin izlenmesinden, fotoğraf sunumlarına kadar pek çok işlevi küçük pencereler halinde bizlere sunan HTML tabanlı masaüstü araçları ilk kez Windows Vista ile hayatımıza girmişti.





Windows 7 ile kenar çubuğu olmadan kullanımı devam eden masaüstü araçları, Windows 8 tüketici ve yayın önizleme sürümlerinde de karşımıza çıkmıştı.





Ancak Win8china sitesinin haberine göre, firma içinde test edilen 844x numaralı son Windows 8 yapısında, ne kontrol panelinde ne de masaüstü modunda masaüstü araçlarına dair bir referansa rastlanmamış.





Microsoft'un hangi nedenle böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Araçlar geçici bir süre için kaldırılmış da olabilir. Ancak ilk akla gelen geliştiricilerin Windows 8 için HTML tabanlı Metro uygulamaları hali hazırda geliştirebiliyor olması ve araçlara artık ihtiyaç kalmaması. Windows 8 işletim sisteminin çıkışı yaklaştıkça konu da açıklık kazanacaktır.