Microsoft: Windows 8 sertifikalı bilgisayar sayısı 1000'i geride bıraktı

Haber Editörü
Microsoft, merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8 için New York'da düzenlediği etkinlikte şimdiden 1000 yeni bilgisayarın Windows 8 için sertifika aldığını duyurdu.
Microsoft'un Windows başkanı Steven Sinofsky'nin " şimdiye kadar yapılmış en iyi kişisel bilgisayarlar" olarak nitelendirdiği Windows 8 sertifikalı bilgisayarlardan bazıları şunlar;
Acer
- S7 Ultrabook (11 ve 13 inç, dokunmatik ekranlı)
- Iconia W700 (hibrid tablet/dizüstü)
- Iconia W510 (hibrid tablet/dizüstü)
- Aspire V5 (dizüstü)
- Aspire M5 (dizüstü)
- Aspire 5600U (hepsi bir arada bilgisayar)
- Aspire 7600U (hepsi bir arada bilgisayar)
Dell
- XPS 12 (Dizüstü)
- XPS 10 Tablet (Windows RT hibrit)
- Latitude 10 (hibrid tablet/dizüstü)
- Latitude 6430u Ultrabook (dizüstü)
- XPS One 27 (hepsi bir arada bilgisayar)
- Inspiron One 23 (hepsi bir arada bilgisayar)
HP
- Envy Spectre Touchsmart XT (Dokunmatik ekranlı dizüstü)
- Envy Touchsmart X2 (hibrid tablet/dizüstü)
- Envy m4 (dizüstü)
- Pavilion Sleekbook 14 (dizüstü)
- Pavilion Sleekbook 15 (dizüstü)
- Envy Touchsmart 23 (hepsi bir arada bilgisayar)
- Envy Touchsmart 20 (hepsi bir arada bilgisayar)
- Pavilion 20 (hepsi bir arada bilgisayar)
Lenovo
- IdeaPad Lynx (hibrid tablet/dizüstü)
- IdeaPad Yoga 11 (Dizüstü)
- IdeaPad Yoga 13 (Dizüstü)
- ThinkPad Twist (Dizüstü)
- ThinkPad Tablet 2 (hibrid tablet/dizüstü)
Microsoft
- Surface RT
- Surface Pro
Samsung
- Series 7 Slate PC (hibrid tablet/dizüstü)
- Series 5 (dizüstü)
- Ativ Tab (Windows RT) (tablet)
- Ativ Smart PC (hibrid tablet/dizüstü)
- Ativ Smart PC Pro (hibrid tablet/dizüstü)
- Series 7 (27 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)
- Series 7 (23 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)
- Series 5 (21.5 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)
Sony
- Vaio Tab 20 (hepsi bir arada bilgisayar)
- Vaio Duo 11 (dizüstü)
- Vaio T13 (dokunmatik ekranlı dizüstü)
- Vaio E17 (dizüstü)
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Hocam, ne söylemeye çalıştığını (temayı) anlamak için bile yazdıklarını birkaç kez okumak gerekiyor. Dil bilgisi konusunda acilen bir şeyler yapman gerek.
Bunu yapıcı bir eleştiri olarak değerlendirmeni dilerim...