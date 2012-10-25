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Microsoft: Windows 8 sertifikalı bilgisayar sayısı 1000'i geride bıraktı

6 yıl
2,3b
1
12
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8 için New York'da düzenlediği etkinlikte şimdiden 1000 yeni bilgisayarın Windows 8 için sertifika aldığını duyurdu.

Microsoft'un Windows başkanı Steven Sinofsky'nin " şimdiye kadar yapılmış en iyi kişisel bilgisayarlar" olarak nitelendirdiği Windows 8 sertifikalı bilgisayarlardan bazıları şunlar;

Acer

  • S7 Ultrabook (11 ve 13 inç, dokunmatik ekranlı)
  • Iconia W700 (hibrid tablet/dizüstü)
  • Iconia W510 (hibrid tablet/dizüstü)
  • Aspire V5 (dizüstü)
  • Aspire M5 (dizüstü)
  • Aspire 5600U (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Aspire 7600U (hepsi bir arada bilgisayar)

Dell

  • XPS 12 (Dizüstü)
  • XPS 10 Tablet (Windows RT hibrit)
  • Latitude 10 (hibrid tablet/dizüstü)
  • Latitude 6430u Ultrabook (dizüstü)
  • XPS One 27 (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Inspiron One 23 (hepsi bir arada bilgisayar)

HP

  • Envy Spectre Touchsmart XT (Dokunmatik ekranlı dizüstü)
  • Envy Touchsmart X2 (hibrid tablet/dizüstü)
  • Envy m4 (dizüstü)
  • Pavilion Sleekbook 14 (dizüstü)
  • Pavilion Sleekbook 15 (dizüstü)
  • Envy Touchsmart 23 (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Envy Touchsmart 20 (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Pavilion 20 (hepsi bir arada bilgisayar)

Lenovo

  • IdeaPad Lynx (hibrid tablet/dizüstü)
  • IdeaPad Yoga 11 (Dizüstü)
  • IdeaPad Yoga 13 (Dizüstü)
  • ThinkPad Twist (Dizüstü)
  • ThinkPad Tablet 2 (hibrid tablet/dizüstü)

Microsoft

  • Surface RT
  • Surface Pro

Samsung

  • Series 7 Slate PC (hibrid tablet/dizüstü)
  • Series 5 (dizüstü)
  • Ativ Tab (Windows RT) (tablet)
  • Ativ Smart PC (hibrid tablet/dizüstü)
  • Ativ Smart PC Pro (hibrid tablet/dizüstü)
  • Series 7 (27 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Series 7 (23 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Series 5 (21.5 inç) (hepsi bir arada bilgisayar)

Sony

  • Vaio Tab 20 (hepsi bir arada bilgisayar)
  • Vaio Duo 11 (dizüstü)
  • Vaio T13 (dokunmatik ekranlı dizüstü)
  • Vaio E17 (dizüstü)

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nurettinaz 6 yıl
Daha bu ne ki sadece 3 ay sonra bu sayı inanılmaz yerlere ulaşacaktır.
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demo11 6 yıl
Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
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CmSandman 6 yıl
Tercihim Sony.
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sertacarslan 6 yıl
CoreXXX
pc ler için bu kadar iyi optimize edilmiş bir dokunmatik işletim sistemi yokdu. w7 destekliyordu ancak dokunmatik için tasarlanmamış bir arayüze sahipti. windows 8 dokunmatik pc leri şaha kaldıracak gibi duruyor. ama bazı insanlar hemen dokunmatiğe geçmek istemeyebilir(benim gibi) hem maliyet hemde alışmış olduğu kullanım şekli açısından o yüzden windows 8 in yüklenince pc nizin dokunmatikmi standart pc mi olduğunu algılayıp buna göre metro arayüzü ve başlat menüsünü koymaması veya koyması nı isterdim veya müşteriye seçenek sunması. biraz zorlama görüyorum yani w7 kullanın yada dokunmatik alınb w8 e geçin diyorlar. neyse dur bakalım bi çıksın hala umudum var

Hocam, ne söylemeye çalıştığını (temayı) anlamak için bile yazdıklarını birkaç kez okumak gerekiyor. Dil bilgisi konusunda acilen bir şeyler yapman gerek.
Bunu yapıcı bir eleştiri olarak değerlendirmeni dilerim...
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teramit 6 yıl
ios tan çok androidin pazar payından yer gibi duruyor.
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muratal 6 yıl
damlaya damlaya...
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Faux Carnival 6 yıl
Microsoft masaustu isletim sistemi pazarindaki ezici ustunlugunu cok iyi kullaniyor. 1 ay icinde piyasada gorup gorebileceginiz tum bilgisayarlar Windows 8 ile geliyor olacak. Bu da ekosistem icin cok iyi bir itici guc olacak. Bu da Windows RT ve ayni cekirdegi paylastigi Windows Phone icin uygulamalarin buyuk hizla gelistirilecegi anlamina geliyor.
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haymatloshan 6 yıl
Bu kadar alternatifin olması sevindirici.
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CoreXXX 6 yıl
pc ler için bu kadar iyi optimize edilmiş bir dokunmatik işletim sistemi yokdu. w7 destekliyordu ancak dokunmatik için tasarlanmamış bir arayüze sahipti. windows 8 dokunmatik pc leri şaha kaldıracak gibi duruyor. ama bazı insanlar hemen dokunmatiğe geçmek istemeyebilir(benim gibi) hem maliyet hemde alışmış olduğu kullanım şekli açısından o yüzden windows 8 in yüklenince pc nizin dokunmatikmi standart pc mi olduğunu algılayıp buna göre metro arayüzü ve başlat menüsünü koymaması veya koyması nı isterdim veya müşteriye seçenek sunması. biraz zorlama görüyorum yani w7 kullanın yada dokunmatik alınb w8 e geçin diyorlar. neyse dur bakalım bi çıksın hala umudum var
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FERFEROS 6 yıl
Bayağı bir seçenek var.Değişik değişik çözümler var.Herkes ihtiyacına göre alabilir.
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E_Aydin35 6 yıl
Gayet iyi bir başlangıç, daha bu yönde atılımını yapmamış firmalar ileride çizilen grafiğe göre onlarda kendi tercihlerini yapıcaktır..
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