Microsoft, Windows 8 üzerinde yaptığı yeni değişiklikleri açıkladı







Microsoft, aylardır merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i görkemli bir etkinlikle bir süre önce BUILD konferansında tanıtmış ve geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmuştu.



12 saatte 500 000 indirme sayısına ulaşan önizleme sürümünü inceleyen kullanıcılardan geri bildirimler gelmeye başladı. Microsoft da bu bildirimleri dikkate alarak işletim sistemi üzerinde değişiklik yapmaya başladı.



Building Windows 8 adlı resmi blogunda yayınlanan habere göre Uygulama Ekranı içerisinde bulunan uygulamalar alfabetik sıra yerine bundan sonra gruplar halinde organize edilebilecek. Uygulamalar daha yüksek çözünürlükte görünecek ve aynı ekrana daha fazla içerik eklenebilecek.



Enterprise kullanıcıları ise firmalarının Başlat ekranını düzenleyebilecek ve ağlar içerisinde birleştirebilecek.



Microsoft bundan sonra da kullanıcıların görüşlerine bakarak özellikle Başlat menüsü üzerinde değişiklik yapmaya devam edeceğini açıkladı.



