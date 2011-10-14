Microsoft, Windows 8 üzerinde yaptığı yeni değişiklikleri açıkladı

Haber Editörü
Microsoft, aylardır merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i görkemli bir etkinlikle bir süre önce BUILD konferansında tanıtmış ve geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmuştu.
12 saatte 500 000 indirme sayısına ulaşan önizleme sürümünü inceleyen kullanıcılardan geri bildirimler gelmeye başladı. Microsoft da bu bildirimleri dikkate alarak işletim sistemi üzerinde değişiklik yapmaya başladı.
Building Windows 8 adlı resmi blogunda yayınlanan habere göre Uygulama Ekranı içerisinde bulunan uygulamalar alfabetik sıra yerine bundan sonra gruplar halinde organize edilebilecek. Uygulamalar daha yüksek çözünürlükte görünecek ve aynı ekrana daha fazla içerik eklenebilecek.
Enterprise kullanıcıları ise firmalarının Başlat ekranını düzenleyebilecek ve ağlar içerisinde birleştirebilecek.
Microsoft bundan sonra da kullanıcıların görüşlerine bakarak özellikle Başlat menüsü üzerinde değişiklik yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi hoş da, sundukları sürümlerdeki tüm feedbackleri umursuyorlar mı sanki? Win 7 beta sürecinde ne feedbackler yaptım, hiçbirini sallamadılar. Win 8 hiç kullanmadım ama onda da böyle olduğuna adım gibi eminim. Çok genel özellikleri bile atlıyorlar.
Tablı Windows Explorer mı diyeyim, aramanın gelişme ihtiyacı mı diyeyim, Libraries üzerinden klasör simgesi değiştireme mi diyeyim, çoklu monitörde TV'nin PC, PC'nin ise projektör olarak görünmesinin değiştirilememesi mi diyeyim, klasör görünümlerinin Libraries aracılığıyla girilen klasörlerde normal yolla girilenden farklı görünmesi ve bunun hiçbir şekilde kaydolmaması mı diyeyim, bir defa giriş yapılan bir ağı PC'ye unutturma kadar basit birşeyin bile sürücüyü devre dışı bırakmadan sağlanamaması mı diyeyim, çoklu dosya seçerek birlikte aç'tan aynı türde dosyaları bir programda açamamak kadar basit birşey mi diyeyim, TONLARCA eksiklik var. O yüzden MAALESEF istedikleri kadar şeffaf olsunlar, Üsküdar'da 1 Jüpiter yılı kadar sabah olduktan sonra bunları yapmışlar benim için ne anlamı var?
windowsun fanı varmış vay be :)
Çıkmaz mı
Xp DX9
Vista DX 10
Win7 DX 11
Win8 DX 12
Sanki bolca DX11 oyunu varmış gibi piyasada
Olan yine kartlarımıza oluyor :(
Fan derken ?
Beklemeye devam...
Metro arayüzünü kapatabilirsiniz.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8431 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 8