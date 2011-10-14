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Microsoft, Windows 8 üzerinde yaptığı yeni değişiklikleri açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
1
20
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, aylardır merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i görkemli bir etkinlikle bir süre önce BUILD konferansında tanıtmış ve geliştirici önizleme sürümünü indirmeye sunmuştu.

12 saatte 500 000 indirme sayısına ulaşan önizleme sürümünü inceleyen kullanıcılardan geri bildirimler gelmeye başladı. Microsoft da bu bildirimleri dikkate alarak işletim sistemi üzerinde değişiklik yapmaya başladı.

Building Windows 8 adlı resmi blogunda yayınlanan habere göre Uygulama Ekranı içerisinde bulunan uygulamalar alfabetik sıra yerine bundan sonra gruplar halinde organize edilebilecek. Uygulamalar daha yüksek çözünürlükte görünecek ve aynı ekrana daha fazla içerik eklenebilecek.

Enterprise kullanıcıları ise firmalarının Başlat ekranını düzenleyebilecek ve ağlar içerisinde birleştirebilecek.

Microsoft bundan sonra da kullanıcıların görüşlerine bakarak özellikle Başlat menüsü üzerinde değişiklik yapmaya devam edeceğini açıkladı.


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Batuist 8 yıl en beğenilen
Microsoftun bu şeffaflık politikasını takdir ediyorum. Yani öyle büyük bir gizlilik içinde tamamlayıp "işte sürpriz nasıl buldunuz" demektense (diğer bazı firmaların çalışmaları gibi) erkenden geliştiricilere sunup fikir alışverişi sağlaması ve ona göre yeniden şekillendirmesi çok çok harika bir geliştirme süreci olarak görüyorum. Böylşece ürünün nihai çıkışında bir sürprizle karşılaşmayacak ve piyasadaki tepkilere göre hareket edip sonucu garantiye alacak. Beğenilen düzeye gelincede piyasaya sürüp, beğenenlerin kendisi yerine reklamını yapmasını izlemesi ve gelen talepleri değerlendirmesi kalıyor geriye.. windows 7de aynısını yaşadık ve çok iyi bir yoldu. microsofttan çok windows 7 kullanıcıları reklam yaptıki microsofta söyleyecek birşey bırakmadılar. Ama geliştirme aşamasında işi gizli tutmaktansa şeffaf bir şekilde ortaya koyması kullanıcıların beğenisine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. bence güzel bir geliştirme politikası.
Microsoftun bu şeffaflık politikasını takdir ediyorum. Yani öyle büyük bir gizlilik içinde tamamlayıp "işte sürpriz nasıl buldunuz" demektense (diğer bazı firma...
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Prequel 7 yıl
Batuist
Microsoftun bu şeffaflık politikasını takdir ediyorum. Yani öyle büyük bir gizlilik içinde tamamlayıp işte sürpriz nasıl buldunuz demektense (diğer bazı firmaların çalışmaları gibi) erkenden geliştiricilere sunup fikir alışverişi sağlaması ve ona göre yeniden şekillendirmesi çok çok harika bir geliştirme süreci olarak görüyorum. Böylşece ürünün nihai çıkışında bir sürprizle karşılaşmayacak ve piyasadaki tepkilere göre hareket edip sonucu garantiye alacak. Beğenilen düzeye gelincede piyasaya sürüp, beğenenlerin kendisi yerine reklamını yapmasını izlemesi ve gelen talepleri değerlendirmesi kalıyor geriye.. windows 7de aynısını yaşadık ve çok iyi bir yoldu. microsofttan çok windows 7 kullanıcıları reklam yaptıki microsofta söyleyecek birşey bırakmadılar. Ama geliştirme aşamasında işi gizli tutmaktansa şeffaf bir şekilde ortaya koyması kullanıcıların beğenisine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. bence güzel bir geliştirme politikası.

İyi hoş da, sundukları sürümlerdeki tüm feedbackleri umursuyorlar mı sanki? Win 7 beta sürecinde ne feedbackler yaptım, hiçbirini sallamadılar. Win 8 hiç kullanmadım ama onda da böyle olduğuna adım gibi eminim. Çok genel özellikleri bile atlıyorlar.
Tablı Windows Explorer mı diyeyim, aramanın gelişme ihtiyacı mı diyeyim, Libraries üzerinden klasör simgesi değiştireme mi diyeyim, çoklu monitörde TV'nin PC, PC'nin ise projektör olarak görünmesinin değiştirilememesi mi diyeyim, klasör görünümlerinin Libraries aracılığıyla girilen klasörlerde normal yolla girilenden farklı görünmesi ve bunun hiçbir şekilde kaydolmaması mı diyeyim, bir defa giriş yapılan bir ağı PC'ye unutturma kadar basit birşeyin bile sürücüyü devre dışı bırakmadan sağlanamaması mı diyeyim, çoklu dosya seçerek birlikte aç'tan aynı türde dosyaları bir programda açamamak kadar basit birşey mi diyeyim, TONLARCA eksiklik var. O yüzden MAALESEF istedikleri kadar şeffaf olsunlar, Üsküdar'da 1 Jüpiter yılı kadar sabah olduktan sonra bunları yapmışlar benim için ne anlamı var?
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SysEdit 7 yıl
Klasik arayüzü ve metro arayüzü seçmeli olmalı... isteyen istediğini kullanmalı...
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.: mds :. 8 yıl
henüz 7 ye terfi etmedik ,durun bakalım.
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.: mds :. 8 yıl
henüz 7 ye terfi etmedik ,durun bakalım.
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unyeee 8 yıl
berkkarabacak
bi windows fanı olarak bu arayüzü sevmedim

windowsun fanı varmış vay be :)
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Alienware96 8 yıl
Bekliyorum sabırsızlıkla.Büyük ilgi görücek bence :)
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sfr+10 8 yıl unyeee
unyeee
berkkarabacak
bi windows fanı olarak bu arayüzü sevmedim

windowsun fanı varmış vay be :)


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DemonHard 8 yıl
explorer 10 da ozmn win8 olur microsoft yine can sıkyıor!
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YasinCC 8 yıl
ultra_storm
Birşey soracam ? windows 8 çıkınca dx 12de çıkacakmı ?

Çıkmaz mı
Xp DX9
Vista DX 10
Win7 DX 11
Win8 DX 12
Sanki bolca DX11 oyunu varmış gibi piyasada
Olan yine kartlarımıza oluyor :(
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berkkarabacak 8 yıl
bi windows fanı olarak bu arayüzü sevmedim
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-Pisagor- 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

bi windows fanı olarak bu arayüzü sevmedim

Fan derken ?
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ultra_storm 8 yıl
Birşey soracam ? windows 8 çıkınca dx 12'de çıkacakmı ?
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Batuist 8 yıl en beğenilen
Microsoftun bu şeffaflık politikasını takdir ediyorum. Yani öyle büyük bir gizlilik içinde tamamlayıp "işte sürpriz nasıl buldunuz" demektense (diğer bazı firmaların çalışmaları gibi) erkenden geliştiricilere sunup fikir alışverişi sağlaması ve ona göre yeniden şekillendirmesi çok çok harika bir geliştirme süreci olarak görüyorum. Böylşece ürünün nihai çıkışında bir sürprizle karşılaşmayacak ve piyasadaki tepkilere göre hareket edip sonucu garantiye alacak. Beğenilen düzeye gelincede piyasaya sürüp, beğenenlerin kendisi yerine reklamını yapmasını izlemesi ve gelen talepleri değerlendirmesi kalıyor geriye.. windows 7de aynısını yaşadık ve çok iyi bir yoldu. microsofttan çok windows 7 kullanıcıları reklam yaptıki microsofta söyleyecek birşey bırakmadılar. Ama geliştirme aşamasında işi gizli tutmaktansa şeffaf bir şekilde ortaya koyması kullanıcıların beğenisine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. bence güzel bir geliştirme politikası.
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asi_ 8 yıl
Metro arayüzü mouse ile kullanım deneyiminde sınıfda kaldı ilk izlenimde. Laptop/Desktop kullanıcılarını düşünerekte adımlar atılmalı. Gelecekte tüm cihazlar touch panele sahip olabilir ancak şu an ki durumda elimizdekiler ile arayüzü kullanmak gerçekten zor.
Beklemeye devam...
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umut_baris 8 yıl asi_
asi_

Metro arayüzü mouse ile kullanım deneyiminde sınıfda kaldı ilk izlenimde. Laptop/Desktop kullanıcılarını düşünerekte adımlar atılmalı. Gelecekte tüm cihazlar touch panele sahip olabilir ancak şu an ki durumda elimizdekiler ile arayüzü kullanmak gerçekten zor.

Beklemeye devam...

Metro arayüzünü kapatabilirsiniz.
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