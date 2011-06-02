Microsoft, Windows 8'i gösterdi; İşte yeni kullanıcı arayüzü ve diğer detaylar

Microsoft ilk tanıtımını Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Windows 8 işletim sistemi için dün hem Amerika hem de Tayvan'da iki kapsamlı demo gerçekleştirdi. İşletim sisteminin yeni arabiriminden çalışma dinamiklerine kadar pek çok detayın ilk defa gösterildiği sunumlarda, merak edilen soruların bir kısmı da yanıt buldu.

Tablet bilgisayarların hızlı yükselişi ve değişen kullanıcı alışkanlıklarına paralel olarak yaklaşık iki yıldır Windows 8 üzerinde çalışan Microsoft, işletim sisteminin yeni versiyonunda dokunmatik kontrolü ön plana çıkartıyor. Bu önemli çünkü Windows 7 işletim sistemi bazı tabletlerde kullanılıyor ancak dokunmatik kontrol konusunda gelişmiş destek sunamıyor.

Microsoft tarafından yayınlanan video ve yapılan sunumlar dikkate alındığında, firmanın iki farklı yazılım platformunun ana özelliklerini bir araya getirdiğini görüyoruz. Yani Windows 8 işletim sisteminde, ilk defa Windows Phone 7 platformundan gördüğümüz Metro kod adlı yenilikçi kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındırıyor.

Windows 7'nin aksine ileri seviyede dokunmatik kontrol optimizasyonu içeren Windows 8 işletim sisteminde, yeni arayüzü kullanıcılar sağa ve sola doğru hareket ettirerek sayaflar ve uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorlar. Ana ekranda sadece sağa ve sola doğru kontrol olsa da uygulamalarda aynı zamanda yukarı ve aşağı kontrol de mümkün kılınıyor.

Şu an beta öncesindeki geliştirme aşamasında olan ve oldukça akıcı çalışan Windows 8 işletim sistemi tam dokunmatik bir yapı sunmasının yanında geleneksel olarak fare ve klavye kullanımını da destekliyor. Farklı ekran çözünürlüklerine göre kullanıcı arabirimini ölçeklendirebilen işletim sistemi için hedef yüksek çözünürlüklü 16:9 ekranlar olacak.

Yeni işletim sistemi, Windows ailesinin yıllardan bu yana her yeni sürümde karşımıza çıkan geleneksel uygulamalarını destekliyor ve bu uygulamaların tamamı da dokunmatik optimizasyondan nasibini alıyor. Aynı zamanda HTML5 ve Javascript tabanlı çok sayıda yeni uygulamaya sahip olacak işletim sistemine Internet Explorer 10 eşlik edecek.

Internet Explorer 10 ile birlikte daha yüksek performanslı, daha gelişmiş ve çok daha entegre bir web deneyimi sunacağı düşünülen işletim sisteminde, dokunmatik kullanıma yönelik olarak yeni sanal klavyeler de olacak. Kolay bir kullanım sunan ana klavyeye ek olarak ayrıca "split keyboard" olarak bilinen parçalı klavye tasarımı da gelecek.

Windows 8 işletim sistemi, işlemci üreticileri arasında yeni bir rekabetin de fitilini ateşleyecek. AMD ve Intel platformlarında geleneksel x86 desteğini sürdürecek olan işletim sisteminin ARM versiyonları da olacak. Microsoft yaptığı sunumda Texas Instruments, Qualcomm ve Nvidia'nın ARM tabanlı platformları üzerinde Windows 8 çalıştırdı.

Microsoft'un açıklamalarına göre Windows 8 işletim sisteminin sistem gereksinimleri Windows 7 ile aynı hatta daha düşük olacak. Yapılan ön izleme gösterimlerinde, Nvidia'nın yılın ilerleyen aylarında çıkması beklenen Kal-El kod adlı dört çekirdekli ARM platformunda ve AMD'nin yakında çıkacak Fusion LIano işlemcileri üzerinde de demo gerçekleştirildi.

Kısaca Windows 8 işletim sistemiyle birlikte, yıllardır üç işlemci üreticisinin (Intel, AMD ve çok ufak pazar payı ile VIA) olduğu Windows eko sisteminde bundan böyle en az 6 üretici olacak ve rekabet hız kazanacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 8'in hem ARM hem de x86 platformlarıda oldukça akıcı çalıştığı söylenebilir.

Internet Explorer 10 üzerinde dokunmatik kontrol akıcı bir şekilde gerçekleştirebilirken, tarayıcıda adres satırı gizli olarak geliyor ve ekrana dokunduğunuzda alt kısımda beliriyor. Bir diğer önemli detay ise dosya yöneticisi. Bu noktada standart Windows modu veya yeni arayüz altında HTML5 tabanlı daha hafif uygulamaları yönetebilmek mümkün olacak.

Bu arada merak edenler için Windows 8'in yeni kullanıcı arayüzünün dokunmatik ekran zorunluluğu getirmediğini de belirtelim. Yani yeni arayüz klavye ve fare ile de kontrol edilebiliyor. Diğer taraftan eski arayüze alışmış ve yeni arayüze adapte olmakta sıkıntı çekenler için geleneksel arabirimin de çeşitli güncellemelerle Windows 8'de yer alacağını not düşelim.

Windows 8'in ARM versiyonu için Texas Instruments, Nvidia ve Qualcomm'un referans geliştirme platformları bulunuyor. Bununla birlikte Foxconn, Quanta ve Wistron da sistemlerin üretimini üstlenecekler. Diğer taraftan Dell de XPS serisi bir geliştirme platformu hazırlarken, gelecekte ARM tarafına Samsung'un da dahil edilebileceği de konuşulmuyor değil.