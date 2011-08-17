Microsoft, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor

Akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil Windows Phone 7 işletim sistemini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunan, işletim sisteminin Mango kod adını taşıyan ve çok sayıda yeni özellik içeren ilk büyük güncellemesini de önümüzdeki ay ile birlikte kullanıma sunması beklenen Microsoft, Windows Phone 8 hazırlıklarını da sürdürüyor.

Redmond merkezli firma, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor. Şirketin iş ilanlarını yayınladığı microsoft-careers.com sitesindeki yeni bir pozisyona göre Microsoft, Windows Phone 8 ekibinde çalışmak üzere C/C++/C# programlama dillerine ya da obje odaklı diğer geliştirme dillerine ileri seviyede hakim olan ve en az 5 yıl sektör deneyimi bulunan programcı arıyor. Aynı ilandaki bilgilere bakılırsa, Windows Phone 8'in geliştirilmesinde rol üstlenecek çekirdek kadro da hali hazırda şekillenmiş gibi görünüyor.

Mevcut bilgilere göre 2012 sonu gibi çıkması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Microsoft'un akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için tek bir eko sistem yaratma planı doğrultusunda Windows 8 ile önemli benzerlikler taşıması bekleniyor. Zira hatırlanacağı üzere canlı demosu Computex 2011'de yapılan Windows 8 işletim sisteminin grafik arayüzü Windows Phone 7.5 Mango'dan ciddi izler taşıyordu.