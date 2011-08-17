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Microsoft, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor
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Akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil Windows Phone 7 işletim sistemini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunan, işletim sisteminin Mango kod adını taşıyan ve çok sayıda yeni özellik içeren ilk büyük güncellemesini de önümüzdeki ay ile birlikte kullanıma sunması beklenen Microsoft, Windows Phone 8 hazırlıklarını da sürdürüyor.
Redmond merkezli firma, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor. Şirketin iş ilanlarını yayınladığı microsoft-careers.com sitesindeki yeni bir pozisyona göre Microsoft, Windows Phone 8 ekibinde çalışmak üzere  C/C++/C# programlama dillerine ya da obje odaklı diğer geliştirme dillerine ileri seviyede hakim olan ve en az 5 yıl sektör deneyimi bulunan programcı arıyor. Aynı ilandaki bilgilere bakılırsa, Windows Phone 8'in geliştirilmesinde rol üstlenecek çekirdek kadro da hali hazırda şekillenmiş gibi görünüyor.
Mevcut bilgilere göre 2012 sonu gibi çıkması beklenen Windows Phone 8 işletim sisteminin detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Microsoft'un akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için tek bir eko sistem yaratma planı doğrultusunda Windows 8 ile önemli benzerlikler taşıması bekleniyor. Zira hatırlanacağı üzere canlı demosu Computex 2011'de yapılan Windows 8 işletim sisteminin grafik arayüzü Windows Phone 7.5 Mango'dan ciddi izler taşıyordu.
Microsoft, Windows Phone 8 için geliştirici arıyor
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Stanislas Xavier 8 yıl
Batuist
programcı arıyorlarmış.. demek ki tasarım olayını çözdüler programlamaya sıra geldi yada tasarım sıkıntısı çekmiyorlar.. bence wp7nin en büyük sorunu menü tasarımı.. çok kötü.. adam gibi bir arayüz geliştiremediler.. hızına vesaire birşey demiyorum ama daha güzel bir arabirim tasarlayabilirlerdi.. bu ilanda demek oluyor ki tasarım yine yerinde sayacak yada farklı pek birşey olmayacak.. wp tutacağını hiç sanmam...

Bnece arayüz tasarımı çok iyi aktif ekranlar diğerlerinin kutucuklarından çok daha iyi emin olabilirsin üstelik ne ios kadar basit ne de android kadar karışık ....
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umutarslan.com 8 yıl
yolu yemeği veriyomu
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Recharged 8 yıl
Bulur yakın zamanda,fazla aramaz.
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Batuist 8 yıl
programcı arıyorlarmış.. demek ki tasarım olayını çözdüler programlamaya sıra geldi yada tasarım sıkıntısı çekmiyorlar.. bence wp7nin en büyük sorunu menü tasarımı.. çok kötü.. adam gibi bir arayüz geliştiremediler.. hızına vesaire birşey demiyorum ama daha güzel bir arabirim tasarlayabilirlerdi.. bu ilanda demek oluyor ki tasarım yine yerinde sayacak yada farklı pek birşey olmayacak.. wp tutacağını hiç sanmam...
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photo sir 8 yıl
Ülkemizden aday çıkacağını sanmıyorum


ülkemizden birini alsalar da gurur duysak
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FightForBeer 8 yıl
Daha Çok Arar....
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Stanislas Xavier 8 yıl
Beni de yaz ......
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