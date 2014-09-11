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Microsoft, Windows Phone ve Nokia markalarını rafa kaldırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone ve Nokia markalarını rafa kaldırıyor
Önümüzdeki yıl itibariyle işletim sistemleri tarafında tarihindeki en büyük değişikliğe hazırlanan Microsoft, çekirdek sistem yanında markalaşma konusunda da önemli adımlar atıyor. 

Bir süre önce firmanın Nokia markasını cihazlardan kısmen veya tamamen kaldıracağı gündeme gelmişti. Son gelen bilgide Nokia markasının tamamen rafa kalkacağı ve Lumia adıyla cihaz satışlarının devam edeceği ifade edildi. Lumia 830 ve 730 modelleri Nokia markasını taşıyan son cihazlar olacak.

Diğer bir değişim ise akıllı telefon tarafında. Microsoft Windows 9 ile birlikte masaüstü, tablet ve mobil işletim sistemlerini tek çatı altında toplayacak ve çözünürlük ve özellikler boyuta göre ölçeklenecek. Bu bakımdan isimlendirme de değişecek. Buna hazırlık olması açısından yeni akıllı telefonlarda Windows Phone markası kaldırılacak ve standart Windows logosu kullanıcıyı karşılayacak.
Yeni işletim sisteminin gelecek yıl bahar döneminde piyasaya sürülmesi düşünüldüğü için marka tarafındaki çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağı ifade ediliyor. 

http://geekongadgets.com/2014/09/10/windows-phone-nokia-replaced-by-microsoft-windows/ Yorum Yaz
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AMERICAN 4 yıl
Microsoft
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abdullaharif 4 yıl
çıkacak sürümün adı windows 9 değil windows 10. Windows Phone çıkalı 3 yıl gibi bir zaman oldu. Gayet güzel gelişiyor. Android çıktıktan 3 yıl sonra nasıldı acaba. Google ın kar ortağı gibi yorum yapmaya gerek yok. Windows Phone gayet güzel, lumia cihazlar gayet sağlam cihazlar. Ben olsam Nokia ismini öldürmezdim ama Microsoft kendi ismini koymakta haklı. Umarım Microsoft daha önceleri yaptığı gibi Windows Phone sistemini yarı yolda bırakmaz. Bırakacak gibi değil ama belli de olmaz. Şahsen Windows Phone sistemi benim için en iyisi.
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Oduncu28 4 yıl
Eminimki benden önce yorum yapıp WP yi kötüleyenlerin yüzde 90'ı windows phoneli bir telefon kullanmamıştır.
Ondan bundan duyma ile sallayıp duruyorsunuz.
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achtunger 5 yıl
geç bile kaldılar. halbuki ne de umutlu girmişlerdi piyasaya. lumia ilk çıktığında alan bir arkadaşım "olm bak bu telefon var ya çok tutucak patlama yapıcak" demişti de inanmıştım :) sonuç ortada patladı gitti...
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bykagann 5 yıl
bencede
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Ink 5 yıl
mobile windows olurmu lan
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bir devir sona erer
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FreeRun 5 yıl
sadece microsoft ismini kullanacaklar telaş yapmayın, wp şuan neyse aynı şekilde devam edecek, bence tek eksiği şuan arayüzün biraz daha iyilerştirilmesi lazım.
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SteveMeade 5 yıl
Rafta değil miydi zaten ?
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acmtncy 5 yıl
nokia yazısını kaldırmak microsof'ta kaybettirir.
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himmet_dal 5 yıl
yılların markasını rezil ettiler.
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Kulak Misafiri 5 yıl acmtncy
acmtncy
nokia yazısını kaldırmak microsof'ta kaybettirir.

Para ödemek istemiyorlar sanırım. Bu adamlar değil mi,reklamcılık, marka bağımlılığı, tüketicinin markayı benimsemesi, bağ kurması üzerine çalışmalar yapan, bu verileri dikkate alan. Şimdi gelmiş ismi kaldırıyorlar. Garip doğrusu. Nokia'nın kötüye giden imajı kendilerine zarar verecek diye mi düşünüyorlar. Bu kararın alındığı toplantıda bulunmak isterdim. Neler düşünülüyor gerçekten merak ediyorum. En heyecanlı tarafı ise başarılı olacaklar mı göreceğiz.
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Elsa 5 yıl arkadasx
arkadasx
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930 kasası bu
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Nf 5 yıl
ms 'den nokya 'ya:

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Infinitum 5 yıl
Windows RT'de isim karışıklığı yüzünden patladı, şimdi yeniden ortalığı çorbaya çevirecekler. Biri Windows ARM mimarisine destek vermiyor diyor, sonra böyle bir proje çıkıyor. Anlam vermek güç.
Sadya Nadella bazen Microsoft'a girmiş bir trojan gibi görünüyor, diğer yandan çok güzel girişimler de yaptığını görünce aklım iyice karıştı. Bakalım, belki güzel birşeyler çıkar.
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