Microsoft, Windows Phone ve Nokia markalarını rafa kaldırıyor

Haber Editörü
Önümüzdeki yıl itibariyle işletim sistemleri tarafında tarihindeki en büyük değişikliğe hazırlanan Microsoft, çekirdek sistem yanında markalaşma konusunda da önemli adımlar atıyor.
Bir süre önce firmanın Nokia markasını cihazlardan kısmen veya tamamen kaldıracağı gündeme gelmişti. Son gelen bilgide Nokia markasının tamamen rafa kalkacağı ve Lumia adıyla cihaz satışlarının devam edeceği ifade edildi. Lumia 830 ve 730 modelleri Nokia markasını taşıyan son cihazlar olacak.
Diğer bir değişim ise akıllı telefon tarafında. Microsoft Windows 9 ile birlikte masaüstü, tablet ve mobil işletim sistemlerini tek çatı altında toplayacak ve çözünürlük ve özellikler boyuta göre ölçeklenecek. Bu bakımdan isimlendirme de değişecek. Buna hazırlık olması açısından yeni akıllı telefonlarda Windows Phone markası kaldırılacak ve standart Windows logosu kullanıcıyı karşılayacak.
Yeni işletim sisteminin gelecek yıl bahar döneminde piyasaya sürülmesi düşünüldüğü için marka tarafındaki çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağı ifade ediliyor.
http://geekongadgets.com/2014/09/10/windows-phone-nokia-replaced-by-microsoft-windows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ondan bundan duyma ile sallayıp duruyorsunuz.
Para ödemek istemiyorlar sanırım. Bu adamlar değil mi,reklamcılık, marka bağımlılığı, tüketicinin markayı benimsemesi, bağ kurması üzerine çalışmalar yapan, bu verileri dikkate alan. Şimdi gelmiş ismi kaldırıyorlar. Garip doğrusu. Nokia'nın kötüye giden imajı kendilerine zarar verecek diye mi düşünüyorlar. Bu kararın alındığı toplantıda bulunmak isterdim. Neler düşünülüyor gerçekten merak ediyorum. En heyecanlı tarafı ise başarılı olacaklar mı göreceğiz.
930 kasası bu
Sadya Nadella bazen Microsoft'a girmiş bir trojan gibi görünüyor, diğer yandan çok güzel girişimler de yaptığını görünce aklım iyice karıştı. Bakalım, belki güzel birşeyler çıkar.