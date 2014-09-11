Microsoft, Windows Phone ve Nokia markalarını rafa kaldırıyor

Önümüzdeki yıl itibariyle işletim sistemleri tarafında tarihindeki en büyük değişikliğe hazırlanan Microsoft, çekirdek sistem yanında markalaşma konusunda da önemli adımlar atıyor.





Bir süre önce firmanın Nokia markasını cihazlardan kısmen veya tamamen kaldıracağı gündeme gelmişti. Son gelen bilgide Nokia markasının tamamen rafa kalkacağı ve Lumia adıyla cihaz satışlarının devam edeceği ifade edildi. Lumia 830 ve 730 modelleri Nokia markasını taşıyan son cihazlar olacak.





Diğer bir değişim ise akıllı telefon tarafında. Microsoft Windows 9 ile birlikte masaüstü, tablet ve mobil işletim sistemlerini tek çatı altında toplayacak ve çözünürlük ve özellikler boyuta göre ölçeklenecek. Bu bakımdan isimlendirme de değişecek. Buna hazırlık olması açısından yeni akıllı telefonlarda Windows Phone markası kaldırılacak ve standart Windows logosu kullanıcıyı karşılayacak.

Yeni işletim sisteminin gelecek yıl bahar döneminde piyasaya sürülmesi düşünüldüğü için marka tarafındaki çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağı ifade ediliyor.

http://geekongadgets.com/2014/09/10/windows-phone-nokia-replaced-by-microsoft-windows/