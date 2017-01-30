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Microsoft, Xbox One arayüzünde güncelleştirmeye gidiyor

Microsoft Xbox One arayüzünü baştan aşağı yeniliyor. Snap uygulaması kalkarken, yerini Scorpio tasarımından güncellemeler ve en önemlisi Windows 10 üzerinden "Oyun modu" yer alıyor.
2 yıl
2,6b
1
3
Oyun Konsolları
Mete Can Karahasan
Yazar
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Microsoft Xbox One "Snap" iliştirme özelliği, 2013 senesi ilkbaharında çıkarken Microsoft için büyük bir önem taşıyordu. 
Microsoft, Snap ile ne yazıktır ki kullanıcılardan beklenen rağbeti görmedi. Ekrandaki görüntüye fazladan bir pencere açmak kullanıcılar nezdinde pek kullanışlı bulunmadı ve daha başarılı bulunan  Sony nezdindeki, "Oyun oynatır" temelli sade yaklaşım karşısında kötü zamanlamaya denk düştü.

Snap ıskartaya yeni özellikler fora!

Microsoft, Snap 'iliştirme' özelliği yerine yeni özelliklerin geleceği bilgisini paylaştı. Microsoft yetkili ismi Mike Ybarra Twitter üzerinden bahsi geçen değişiklikler hakkında söz aldı ve konuya dair yorumlarını sundu. 
Windows 10 üretkenlik güncellemesi ile gelecek avantajlar, Beam yayınlama çözümü, Dolby Atmos yazılım desteği, ekseri Cortana güncelleştirmeleri ve geri planda Snap kullanabilmek için arayüz güncelleştirmeleri olacak.
Snap kullanıcıları değişiklikten olumsuz etkilenebilirler, ancak benzer şekilde geri çekilen uygulamaların sayısını da göz ardı edemeyiz.
Xbox One, en başından beri tüm ortam yürütücüsü işlevleri beraber sunacak masaüstü bilgisayar benzeri bir oyun konsoluydu. Bu çok kapsamlılığa rağmen oyun konsolunun uygulamaları beklenen desteği göremedi, DVR video kayıt özelliği de bunlardan birisiydi. Game Share oyun paylaşımı, istemsiz kulak misafiri olduğu için olduğu gibi çöpü boylamıştı. Kinect 2 de benzer bir şekilde Playstation 4 karşısındaki beklentilerini karşılayamadı.

Performansta yeni çıta!

Şimdiyse Snap yerine geçecek uygulamalar, özellikle de Microsoft işletim sisteminin son güncellemesinden 'Oyun modu' performans seviyesini konsol oyuncularına kazandırdığı için haklı bir övgüyü kazanıyor.
Tahminimiz Microsoft yeni çıkaracağı Scorpio oyun konsolunda kullanacağı kaftanı bol arayüzler ve keskin hatlı fikirlerden Xbox One ve One S konsollarına da örnekler aktarabilir. Snap iliştirmeyi 'aradan çıkarmak' Microsoft için aranan çıkış stratejisi olacaktır.

https://www.extremetech.com/gaming/243417-upcoming-xbox-one-patch-will-snip-consoles-snap-mode Yorum Yaz
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Mete Can Karahasan 2 yıl en beğenilen
One S de çok güzel, ben beğeniyorum. Eskisi çok hantaldı sonuncusu birşeye benzedi, hele beyaz oluşu çok olumlu puan benim gözümde.
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ignatius 2 yıl
Xbox360 ilk dashboard bence en iyisiydi. Şuan kulladığım evet hantal ve benim kullanmadığım bir çok uygulaması mevcut. Şu ana kadar oyun oynamak hafızasına müzik yüklemek dışında pekte bir şey yapmadım One'da. Umuyorumki çok daha hızlı ve sade olur gelecek dashupdate
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Mete Can Karahasan 2 yıl en beğenilen
One S de çok güzel, ben beğeniyorum. Eskisi çok hantaldı sonuncusu birşeye benzedi, hele beyaz oluşu çok olumlu puan benim gözümde.
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Kerim5100 2 yıl
Scorpio'yu bekleyene kadar ağaç olduk :(
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