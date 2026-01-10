Forza Horizon 5, PS5'te rekor gelir kaydetti

Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satışı geçti
Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satış rakamını aştı. Geliştiricinin bu satıştan elde ettiği gelir ise yaklaşık 300 milyon dolar. Birkaç yıllık oyuna göre etkileyici bir başarı.
Bu başarı birdenbire ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Alinea Analytics, Forza Horizon 5'in 2025 yılının en çok satan yeni PS5 oyunu olduğunu zaten bildirmişti. Bu performans, PlayStation oyuncularından gelen güçlü talebe işaret ediyordu, son rakamlar da bu ivmenin devam ettiğini doğruluyor.
Forza Horizon 6, PS5 için de çıkış yapacak ve 22 Ocak'ta gerçekleşecek Xbox Developer Direct 2026 etkinliğinde gösterilecek oyunlar arasında.