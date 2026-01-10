2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 5, Kasım 2021'de Xbox ve PC platformuna çıkış yaptı ve kısa sürede serinin en popüler oyunlarından biri oldu. Oyun, Nisan 2025'te PlayStation 5’e geldi. Son satış tahminleri, PS5 sürümünün son derece iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Forza Horizon 6 duyuruldu! İşte ilk fragman ve PS5 sürprizi 3 ay önce eklendi

Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satışı geçti

Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satış rakamını aştı. Geliştiricinin bu satıştan elde ettiği gelir ise yaklaşık 300 milyon dolar. Birkaç yıllık oyuna göre etkileyici bir başarı.

Bu başarı birdenbire ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Alinea Analytics, Forza Horizon 5'in 2025 yılının en çok satan yeni PS5 oyunu olduğunu zaten bildirmişti. Bu performans, PlayStation oyuncularından gelen güçlü talebe işaret ediyordu, son rakamlar da bu ivmenin devam ettiğini doğruluyor.

Forza Horizon 6, PS5 için de çıkış yapacak ve 22 Ocak’ta gerçekleşecek Xbox Developer Direct 2026 etkinliğinde gösterilecek oyunlar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 5, PS5'te rekor gelir kaydetti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: