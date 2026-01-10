Giriş
    Forza Horizon 5, PS5'te rekor gelir kaydetti

    Xbox ve PC'deki popüler yarış oyunlarından Forza Horizon 5, PS5'te de büyük başarı sağladı. Dört yıllık oyunun PS5 uyarlaması, geliştiricisine 300 milyon dolardan fazla kazandırdı.

    Forza Horizon 5, 5 milyon satış 300 milyon dolar gelir Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 5, Kasım 2021'de Xbox ve PC platformuna çıkış yaptı ve kısa sürede serinin en popüler oyunlarından biri oldu. Oyun, Nisan 2025'te PlayStation 5’e geldi. Son satış tahminleri, PS5 sürümünün son derece iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

    Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satışı geçti

    Forza Horizon 5, PS5’te 5 milyon satış rakamını aştı. Geliştiricinin bu satıştan elde ettiği gelir ise yaklaşık 300 milyon dolar. Birkaç yıllık oyuna göre etkileyici bir başarı.

    Bu başarı birdenbire ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Alinea Analytics, Forza Horizon 5'in 2025 yılının en çok satan yeni PS5 oyunu olduğunu zaten bildirmişti. Bu performans, PlayStation oyuncularından gelen güçlü talebe işaret ediyordu, son rakamlar da bu ivmenin devam ettiğini doğruluyor.

    Forza Horizon 6, PS5 için de çıkış yapacak ve 22 Ocak’ta gerçekleşecek Xbox Developer Direct 2026 etkinliğinde gösterilecek oyunlar arasında.

