Blizzard konsolda klavye seti kullanımına karşı çıkıyor

Activision Blizzard bilindiği gibi çok popüler oyunların, milyonluk satışların markası bir yazılım geliştiricisi. Yakın zamanda çıkan Overwatch temalı Razer çevresel aygıtlarıyla bir kez daha sükse yapan başarılı firma, bu kez oyun konsolu oyuncularının eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumda.

Çıkışıyla popülerliği yakaladığı gibi kimselere kaptırmayan birinci şahıstan bakış açılı takım oyunu Overwatch, gerek bilgisayar gerekse konsol oyuncuları tarafından yoğun beğeni kazandı. Konsol oyuncuları her ne kadar yeni çıkan Razer Overwatch bilgisayar ekipmanlarından yararlanamasa da Blizzard'ın desteklediği başka Playstation 4 ürün setleriyle nişângâhlarını pekiştirebiliyorlar. Oyuncuların şimşeklerini üzerine çeken gelişme, Overwatch gibi nişân odaklı bir oyunda nasıl Blizzard'ın bunu göz ardı edip kullanıcılarını yüz üstü bırakabildiği oluyor.

Geçmişten beri kullanıcı dostu Blizzard

Blizzard ilk dönemlerinde bile yavaş ama ağır adımlarla ilerleyen, kullanıcılarının her zaman oyun çıkış ve geliştirme tarihlerini kendilerine açık bir şekilde sorabileceği bir firmaydı. Bu tarihten gelen yakın kullanıcı-geliştirici ortaklığı sayesinde pek çok defa oyunları rafa kaldırılmış ancak geliştirilen oyunları ise büyük satış rakamlarına ulaşmıştı.

Firmanın son geliştirdiği 'oynaması bedava eser', takım halinde çalışan renkli şahsiyetleri yöneten oyuncuların birbirlerine karşı üstünlük mücadelesini konu ediyor. Oyunun temel niteliğini oluşturan nişân unsuru, geliştiricilerin onayı dahilinde konsol cihazlarına fare bağlanmasıyla daha hassas şekilde kumanda edilebiliyor.

Playstation 4 cihâzlarına maalesef verilen aygıt desteği ihtilaf sebebi olmuş durumda. Blizzard firması bu nedenle hiç olmadığı kadar oyuncularına destekten geri kalıyor. Şirketin kendi iletişim ağı Battle.net üzerinde Overwatch oyununun geliştiricisi Jeff Kaplan masaüstü donanımları ile konsolda oyununu oynayan kullanıcılardan da sözünü esirgemedi.

Kızgın geliştirici Playstation 4 oyun konsolunun geliştiricisi Sony'ye ve Xbox One üreticisi Microsoft'a çektiği ultimatomda, "Ya tüm bileşenleri doğal olarak desteklersiniz ya da desteği toptan kesersiniz" diyerek çağrıda bulundu.

Sony ve Microsoft hedefte!

Overwatch takımının konsolda uygun olmayan aygıt kullanımına karşı olduğunu ve dolayısıyla üreticilere seslendiklerini dile getiren geliştirici, aygıt çeviricileri yardımıyla konsola desteklemedikleri çevresel aygıtların bağlanmasına karşı kaygılarını dile getirdi. Yetkili ismin çağrısına Microsoft'un ve Sony'nin ne şekilde tepki vereceği merak konusu, çünkü eğer herhangi bir tarafta yer almış olurlarsa oyun konsollarının aynı seviyede oyun tecrübesi verdiği algısını yıkmış olacaklar.

Oyuncular cephesinde de bu konu büyük bir ayrım yaratmış durumda. Bir tarafta özel aygıt kullanabilmeyi oyuna hile karıştırmakla eş tutan kullanıcılar var, diğer yanda da bu donanımları çeviriciler aracılığıyla oyun konsollarına bağlayıp hali hazırda kullanmaya devam eden oyuncular... Yayımcısı olan Blizzard, bu nedenle konumunu belli etmek için hiç olmadığı kadar baskı altında.

Yazılım ve donanım tarafındaki taraflar ilginç bir şekilde ihtilâflı açıklamalarda bulunuyor. Konsol üreticileri bu konunun oyun geliştiricisi nezdinde çözülecek bir nokta olduğunu söylerken, Sony örneğin, Playstation VR sanal gerçeklik etkileşimini tamamen üçüncü parti geliştiricilerin kontrolüne bırakıyor. Bu takdirde ortaya atılan sorudaki gibi geliştiricinin sorumluluğunu üstlenmeye yanaşıp yanaşmayacakları havada kalıyor.

AOS, MOBA, MMORPG: hepsi de takım oyunu

Yakın dönemde piyasaya çıkan oyunların en önemli unsurları ağ üzerindeki oyuncuları bir araya getirebilmek. Sırf bu sayede hiç tek kişilik oyun içeriği olmadan da çoklu oyuncu eklentisiyle piyasaya çıkmış ve tutunmuş Star Wars Battlefront gibi büyük çaplı yapımlar bulunuyor. Dolayısıyla, artık oyunların tek başına tecrübe edilmesi ikinci plandayken, ağ üzerindeki etkileşim kalitesi birinci planda göz önünde tutulması gereken değer diyebiliriz.

The Division gibi adına hile karışan oyun yapımlarında geliştiricilerin kural yaptırımı uygulamaya ekstra önem göstermeleri gerekiyor. Geliştiricilerin benzer şekilde nişân yardımları kullanan oyuncuları da sunuculardan ayıklamaları, diğer oyunculara eşit tecrübe sunmaları için zorunlu hale gelebiliyor.

Blizzard geliştiricisinin istişaresi bu noktada ilginç bir ikilemle karşı karşıya: SplitFish ve Hori gibi markaların çoktan Playstation 4 ve Xbox One sertifikalı ürünleri piyasada kendilerine yer edinmiş bulunuyor. Eğer bu kısırdöngüyü çözecek bir adım atılacaksa, bunun en kolay yolu Blizzard tarafından genel olarak tüm aygıtlara destek sunulması olurdu. Tüm tarafların elini rahatlatacak, bu İskender Düğümünü çözecek, başka da adım kalmamış gibi görünüyor.

http://www.cinemablend.com/games/1621970/what-blizzard-thinks-about-using-a-mouse-and-keyboard-with-a-console