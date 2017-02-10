Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c"

Bilgisayar dünyasındaki şaşırtıcı değişim hızı sürüyor. Her 18 ayda bir çip özelliklerindeki ikiye katlanışın tasviri Moore Yasası neticesinde taşınabilir cihazlarla ekseri bilgisayar donanımları doğrudan rakip hale geldi.
Apple, A9X ve A10X işlemcileriyle, Intel'in performans odaklı dizüstü işlemcilerinden çok daha yüksek başarı sağlamaya başladı. Şirketin gelecek nesil performans hedefleri için MacBook Pro serisinde ARM desteğini artırabileceği de konuşulanlar arasında.
ARM işlemcilerinin geride kaldığı tek pazar olan masaüstü bilişim sektörü de değişen zamandan nasibini aldı. Bugün bir üretici Qualcomm Snapdragon 820 çipinden güç alarak bu tabuyu yerle bir etti. Başı çeken akıllı telefon modellerinden tanıdığımız Snapdragon 820 çipi, DragonBoard 820c anakartıyla geleceğin akıllı elektronik aletlerindeki yerini de sağlama alacak.
820c, selefi DragonBoard 410c desteğinin sunulduğu tüm işletim sistemleriyle çalışacak. Bunlar arasında Android, Linux ve Windows 10 "Nesnelerin İnterneti" çekirdek sürümü yer almakta. Özellikle Windows 10 IoT çekirdek sürümü, ürünün pazar payında önemli bir yer teşkil ediyor.
Boyundan Büyük Bir GPU
DragonBoard 820c donanım özelliklerinde Qualcomm Kyro 'dört çekirdek' 64-bit işlemcisini ve Linaro 96Boards anakart uyumluluğu standartlarını görüyoruz. 32 GB yerleşik UFS flaş bellek depolama sürücüsü, 3 GB veri alanı büyüklüğünde LPDDR4 bellek modülleri, 10/100/1000 gigabit ethernet, USB 2.0/3.0 girişlerinin yanında Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı seçenekleri de anakartta yerini alıyor. Görüntü sağlayıcısı olarak Qualcomm'un Adreno 530 dahili grafik birimi vasıtasıyla kullanıcılara emsalsiz bir görsel performans derecesi sunacağı da şimdiden kesinlik kazanan bilgiler arasında.
DragonBoard 820c, çalıştıracağı uzaktan kumandalı 'drone' uçaklar, akıllı robotlar ve IoT cihazlarıyla gün yüzüne çıkacak. Adreno 530 görüntü hızlandırıcısının H.264 (AVC) and H.265 (HEVC) video biçimlerine desteği mevcut ve 4K UltraHD çözünürlükte 30 kare görüntü kayıt ve çalıştırma desteği var. Cihaz 3 görüntü algılayıcısı üzerinden toplam 28 Megapiksel kamera görüntüsü işleyebiliyor.
Microsoft ile Azure Desteği Kapıda
Kart satışının başlamasının hemen ardından Windows 10 IoT desteğinin sunulacağı da duyuruldu. Microsoft Azure ile tümleştirilebilen 820c çok işinize yarayacak bir bulut bilişim sunucusu da olabilir. Bulut bilişim, geleceğin çözümü olarak tanıtımlarda yer alıyor ve Qualcomm teknolojilerinin desteklenmesi, emsalsiz bir tecrübeyi kullanıcılarına kazandıracaktır.
Yeni ürünün fiyatının Raspberry Pi çıtasından yüksekte olacağı söyleniyor. Ürünün güçlü tarafı, rakiplerinden çok daha yeterli bir fiziksel kayıt alanıyla çıkışını gerçekleştirmesinde. 32 GB, güncel bir Windows İşletim Sistemi sürümünü çalıştırmak için yeterli bir depolama veri alanı. Buna kıyasla Raspberry Pi sürücüsüz, Intel'in Joule 570x yüksek seviyeli SBC çözümü ise 16GB veri alanı taşıyor.
Sonuç olarak bir Android işletim sistemi 6GB veri paketine sıkıştırılabilirken, günümüzde ilk defa bir ARM işlemcili bilgisayar ile Intel işlemcili bilgisayarın masaüstü piyasasındaki destek seviyelerinde yer değiştirdiğini söyleyebiliriz.
http://pcworld.com/article/3167229/computers/samsung-galaxy-s7-hardware-will-come-to-the-dragonboard-820c-computer.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ücretsiz yazılımlar ile, yedeğin bile yedeğinin alınabileceği, yedekleme sistemleri yapmak günümüzde HDD boyutlarınında artması ile pek zor değil. İnsanlarda verilerini yedeklemek için: bulut, google drive gibi sistemler kullanmak zorunda değil.
Örneğin google drive' nin kullanıcı sözleşmesinde verilerin % 100 sorunsuz şekilde saklanacağının verilere hiç bir şey olmayacağının garantisini sunan kullanıcıyı bu şekilde koruyan hiç bir madde bulunmuyor.
Ayrıca pek çok free hizmet sağlayıcı gibi verdiği hizmeti, istediği zaman sonlandırabileceğinide yine kullanıcı sözleşmesinde belirtiyor.
"Google ayrıca, istediği zaman Hizmetleri size sunmayı durdurabilir veya Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili yeni kısıtlamalar ekleyebilir ya da oluşturabilir."
Yine verilerin güvenliği ile ilgili şu maddeyi esas alabiliriz:
"İŞBU ŞARTLARDA VE EK ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, HİZMETLERLE İLGİLİ HİÇBİR VAATTE BULUNMAMAKTADIR. ÖRNEĞİN HİZMETLERDE YER ALAN İÇERİKLER, HİZMETLERİN BELİRLİ İŞLEVLERİ, BUNLARIN GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMA YETERLİLİĞİ HAKKINDA HİÇBİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ."
Ardından da şunu belirtiyor:
"GOOGLE VE GOOGLE’IN TEDARİKÇİLERİ VE DAĞITICILARI, HİÇBİR DURUMDA, MAKUL ÖLÇÜDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMAYAN HİÇBİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR."
Bu da kabaca şu anlama gelmekte: Herhangi bir veri kaybı yaşamanız durumununda bu şartnameyi kabul ettiğiniz için, yasal olarak bir hakkınız bulunmayacaktır.
Aslında hep Google Drive 'dan bahsettik ama diğer sistemler de diğer free hizmet sunan siteler, firmalarda çok farklı değilken, google 'ı yada microsoft'u bu denli sevip benimsemenizin yada öve öve bitirememenizin, aklı selim kimseye bir faydası bulunmuyor.
Hoşçakalın.
Eğer şirket olarak adamların karşısına çıkarsanız istediğiniz maddeyi sözleşmeye eklerseniz. Bu sefer kabul bekleyecek taraf siz olursunuz. Kaldı ki google ile çalışan büyük firmalar var bu şekilde.
bakın ben örneğimi size fiziksel sunucular kullanarak verdim. Kaldı ki siz yine çalışması sıkıntı yaratabilecek fiziksel bir cihaz ile cevap veriyorsunuz.
Tamam disk ile aldınız kenara koydunuz. O diskin kenarda dururken bozulmayacağının garantisi var mı? benim 2 yıl hiç çalışmadan kenarda durduğu halde bozulan yığınla diskim var. Ne oldu yedekler? Var mı başka bir tarafta?
Dediğim gibi, avantajları var. Dezavantajları da. Ama teknolojinin ilerlediği şu çağda en ucuz sunucuya 3000-4000 dolar vereceğinizi ve bir firmada en az 10 sunucu barındıracağınızı düşünürseniz maaliyet oldukça artacaktır. AMa siz aylık 200 lira işletme bedeli ve ıvır zıvırla çok daha ucuza bunu mal edebiliyor, kapasite arttırıcam dediğinizde de yine disk maaliyetinin çok çok altına yapabiliyorsunuz.
Ve bu sistemleri 7 24 izlemek için adam tutmanıza da gerek kalmıyor.
yıllardır bu işn içinde ve zorluğunu, bir sunucu bile çöktüğünde geri getirmek için ne kadar uğraşıldığını çok açık bilen birisi olarak söylüyorum bunu.
ek olarak : ben sadece en göze çarpan iki firma oldukları için söyledim. yoksa amazon da bu işi yapıyor. DCD de yapıyor. Sorun kim olduğu değil. Kimseyi övmüyorum.
Neyse Çizgi-TAGEM in gelişmiş bordları var onlardan birini almayı planlıyorum bende market çizgi elektronik diye aratırsanız bulabilirsiniz.
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Burada değinilmesi gereken noktalar farklı. Piyasa da IOT için tek kart bilgisayarlar genelde ucuz ve düşük performanslı işlemciler ile üretiliyor. Burada asıl önemli nokta En güçlü ARM üreticisi Qualcomm'un bu sektöre girerek son kullanıcıyla buluşabilecek ürünler ortaya koyması.
Raspbery Pi - Orange Pi gibi ürünlerin yanına güçlü profillerde kullanmak için yeni ürünler katılacağını belirtiyor.
Siz sadece uzakta bir sunucu kiralıyorsunuz. Yaptığınız başka bir şey değil. Kaldı ki web site yaparken de bunu kullanıyordunuz zaten. O zamanda millete ait miydi verileriniz?
"Niye sadece 4 çekirdek?" dediğinizi de aman Qualcomm yöneticileri duymasın. Kendilerinin Mediatek işlemcileri ile karşılaştırılmaya karşı dile getirmekten çekinmedikleri oldukça renkli açıklamaları var.
Fiyatı ne kadar ki,alınabilecek bir fiyat aralığındaysa alalım ama bunun yanında diğer donanım harcamlarıyla cepten bayağı bir gider gibime geliyor.
4 çekirdek az değil mi,bence 8 falan olmalıydı.
eskiden video izlemek veya TV kaydetmek için Video kayıt edici vardı
bu gün ne müzik kaseti var nede video kaset var dahası DVD ler bile tarih oldu !
dahası yakında ps4 oyunları bile online video formatında play-TV ler oyun konsollarının yerini alacak
bu şekilde düşük işlemci gücü ile full 4k veya ilerde ne çıkacak ise 10k 100k video çözümleri sunulacak
yakında güvenlik için toplu veriler kopyalanmasın çalınmasın diye
HDD ler bile bulut ortamına aktarılacak
HDD diye bir şeyin perakende tüketim için üretimi olmayacak !
( perakende toplam satış sayısı kadar büyük blut şirketleri toplu alımları olacak )
yani firmalar, size sınırlı ömürü olan ve sonunda bozulacak HDD almayın
yanacak USB almayın diye bedava bir seçenek sunacaklar !
illuminati ; tek gözlü ve her şeyi gören göz sistemi her şeyi kontrol etmeye başlayacak
Eyfel Kulesi cam duvarla çevrilecek >> dw.com/...