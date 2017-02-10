Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c"

Bilgisayar dünyasındaki şaşırtıcı değişim hızı sürüyor. Her 18 ayda bir çip özelliklerindeki ikiye katlanışın tasviri Moore Yasası neticesinde taşınabilir cihazlarla ekseri bilgisayar donanımları doğrudan rakip hale geldi.

Apple, A9X ve A10X işlemcileriyle, Intel'in performans odaklı dizüstü işlemcilerinden çok daha yüksek başarı sağlamaya başladı. Şirketin gelecek nesil performans hedefleri için MacBook Pro serisinde ARM desteğini artırabileceği de konuşulanlar arasında.

ARM işlemcilerinin geride kaldığı tek pazar olan masaüstü bilişim sektörü de değişen zamandan nasibini aldı. Bugün bir üretici Qualcomm Snapdragon 820 çipinden güç alarak bu tabuyu yerle bir etti. Başı çeken akıllı telefon modellerinden tanıdığımız Snapdragon 820 çipi, DragonBoard 820c anakartıyla geleceğin akıllı elektronik aletlerindeki yerini de sağlama alacak.

820c, selefi DragonBoard 410c desteğinin sunulduğu tüm işletim sistemleriyle çalışacak. Bunlar arasında Android, Linux ve Windows 10 "Nesnelerin İnterneti" çekirdek sürümü yer almakta. Özellikle Windows 10 IoT çekirdek sürümü, ürünün pazar payında önemli bir yer teşkil ediyor.

Boyundan Büyük Bir GPU

DragonBoard 820c donanım özelliklerinde Qualcomm Kyro 'dört çekirdek' 64-bit işlemcisini ve Linaro 96Boards anakart uyumluluğu standartlarını görüyoruz. 32 GB yerleşik UFS flaş bellek depolama sürücüsü, 3 GB veri alanı büyüklüğünde LPDDR4 bellek modülleri, 10/100/1000 gigabit ethernet, USB 2.0/3.0 girişlerinin yanında Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı seçenekleri de anakartta yerini alıyor. Görüntü sağlayıcısı olarak Qualcomm'un Adreno 530 dahili grafik birimi vasıtasıyla kullanıcılara emsalsiz bir görsel performans derecesi sunacağı da şimdiden kesinlik kazanan bilgiler arasında.

DragonBoard 820c, çalıştıracağı uzaktan kumandalı 'drone' uçaklar, akıllı robotlar ve IoT cihazlarıyla gün yüzüne çıkacak. Adreno 530 görüntü hızlandırıcısının H.264 (AVC) and H.265 (HEVC) video biçimlerine desteği mevcut ve 4K UltraHD çözünürlükte 30 kare görüntü kayıt ve çalıştırma desteği var. Cihaz 3 görüntü algılayıcısı üzerinden toplam 28 Megapiksel kamera görüntüsü işleyebiliyor.

Microsoft ile Azure Desteği Kapıda

Kart satışının başlamasının hemen ardından Windows 10 IoT desteğinin sunulacağı da duyuruldu. Microsoft Azure ile tümleştirilebilen 820c çok işinize yarayacak bir bulut bilişim sunucusu da olabilir. Bulut bilişim, geleceğin çözümü olarak tanıtımlarda yer alıyor ve Qualcomm teknolojilerinin desteklenmesi, emsalsiz bir tecrübeyi kullanıcılarına kazandıracaktır.

Yeni ürünün fiyatının Raspberry Pi çıtasından yüksekte olacağı söyleniyor. Ürünün güçlü tarafı, rakiplerinden çok daha yeterli bir fiziksel kayıt alanıyla çıkışını gerçekleştirmesinde. 32 GB, güncel bir Windows İşletim Sistemi sürümünü çalıştırmak için yeterli bir depolama veri alanı. Buna kıyasla Raspberry Pi sürücüsüz, Intel'in Joule 570x yüksek seviyeli SBC çözümü ise 16GB veri alanı taşıyor.

Sonuç olarak bir Android işletim sistemi 6GB veri paketine sıkıştırılabilirken, günümüzde ilk defa bir ARM işlemcili bilgisayar ile Intel işlemcili bilgisayarın masaüstü piyasasındaki destek seviyelerinde yer değiştirdiğini söyleyebiliriz.

http://pcworld.com/article/3167229/computers/samsung-galaxy-s7-hardware-will-come-to-the-dragonboard-820c-computer.html