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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Divergent 3D ile Peugeot markası el sıkıştı

Divergent 3D MicroFactories, karbon fiber ve 3D metal alaşımlı "Blade" süperspor arabasıyla Fransız Peugeot markasının dikkatini çekerek üretim için önümüzdeki döneme anlaşma imzaladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Mete Can Karahasan
Yazar
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San Francisco merkezli markanın geliştirmiş olduğu otomobil geliştirme yöntemi, sadece 27 kg ağırlığında bir otomobil gövdesini bir araya getiriyor. Seri üretime geçilecek otomobil üretimi çevrecilik ve verim kapsamında şu ana kadarki tüm otomotiv rekorlarını tarihe gömecek.
Yeni yöntemin uygulanması sayesinde otomobiller 50 kat düşük anapara yatırımı ile üretilebilecek ve 3 kat düşük sarfiyatla çalışacak. Hem kullanıcıların hem de otomobil üreticilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Fransız Peugeot Firması ile varılan anlaşmayla gelecek dönemde yollara çıkacak.
Divergent 3D markasının iki yıl önce geliştirmiş olduğu "Blade" süper arabası, silindirik karbonfiber sütunların üzerine 3D yazıcıda geliştirilmiş hafif alaşım gergi elemanı şasisiyle rakiplerinden çok daha hafif ve teknolojinin üstünlüklerini ortaya çıkarmakta başarıyla ortaya konmuş bir sanat eseri adeta.
San Francisco'lu markanın teknolojisindeki kilit nokta, kimya sanayiinin buluşu hafif karbon elyafları ile makine sanayiindeki 3D yazıcılarının "madeni pekiştirme" üretimi arasında kurabilmiş olduğu denge. 3D yazıcıdan çıkartılan metal alaşım gergi elemanları, aracın iki yanında seyir eden tekerlek eksenleri boyunca gövdeyi sarıyor ve metalin doğal esneyiş direnci sayesinde titreşimlerin karbon fiber sütunlara ulaşmadan soğurulmasına yarıyor.
Şu zamana kadar geliştirilmiş teknolojik şasi üretiminde, karbonfiber alaşımlar şasinin tüm yapısını oluştururken bir miktar esneklik çekmeleri gerekiyordu. Divergent 3D'nin Blade tasarımında ise her bileşen sadece kendi görevini yerine getiriyor. 

"Karbonfiber" ve "Metal Pekiştirme" Teknolojileri 

Karbon fiber bilindiği gibi son derece sağlam bir yapı unsuru ancak sadece elyaf ipliklerinin örüldüğü yön doğrultusunda kuvvet ortaya koyabilen bir alaşım. Bu eksen dışından ağırlıklara mağruz kaldığında ise elyafı oluşturan akrilik gövdede çatlaklar oluşuyor ve elyaflar zaman içerisinde çözülerek parçanın kırılmasına neden oluyor.
3D yazıcıdan üretilen metal aksamlar ise sıcak eriyik halinde püskürtülerek tabaka tabaka oluşturuyor. 3D yazıcıdan çıktığı haliyle arabanın bir kenarını bir bütün halinde oluşturan parçalar, aynı zamanda gövdenin yukarı aşağı eksenlerdeki ana direnç aksamını oluşturuyor. Bunun ardından aralara karbonfiber çubuklar gövdeye yerleştirilerek, yan yüklere karşı karbonfiberin sağlamış olduğu maksimum direnç ile şasinin virajlardaki tepkisi arttırılıyor.

Skandalların Gölgesindeki Otomotiv Sektörü

San Francisco yerlisi markanın buluşu elbette ki otomotiv sektörünün yerli oyuncularının gözünden kaçmadı. Daha öncesinde elektrikli araba üreticisi Tesla, Mercedes Benz tarafından elektrikli motor aküsü için anlaşma masasına davet edilmiş, ama görüşmeler neticeye varmamıştı. Divergent 3D buluşunun tüm taşıtları esastan etkileyecek kapsamı neticesinde, Fransız Peugeot markasının kararı çok daha net oldu.
Gergi elemanları olarak 3D yazıcıda pekiştirilmiş metal aksamlar ve şasinin ana kuvvet bileşeni olarak karbonfiber sütunları bir araya getirmek daha önce hiçbir markanın denememiş olduğu bir çözüm ve üretim hatlarında büyük bir hafifleme sağlayacak. Peugeot bu teknoloji sayesinde Divergent3D'nin tescillediği "MikroFabrika" üretimine tesislerini açabilir ve bu sayede 21. yüzyılın sanayii atılımına yelken açabilir.
Fransız otomobil üreticileri, 1980'lere kadar tüm Avrupa kıtasını baskısı altına alan ithal Japon otomobilleri rekabetiyle karşı karşıyaydı. Markalar, ürettikleri araçlara pazar bulabilme sorununu ticari kotalar ve yönetmeliklerle aşmıştı ancak yakın hafızada olan zorlukların bir kez daha tekrarlanmaması için teknolojik ilerleme avantajını kaçırmamaları, geçmişten kazanılan dersler de olduğunu gösteriyor.

https://www.thestreet.com/story/13982434/1/would-you-drive-the-world-s-first-3-d-printed-car.html Yorum Yaz
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anakin_skyrunner 2 yıl
27 kg govde? Dukkan onune cekemezsin konteynira firlatirlar:)
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BekirTemel 2 yıl
Pejo tasarımlarını severim bakalım nasıl şeyler çıkacak
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guyverland 2 yıl
Gerçekte ne ilk nede tekler.
3ders.org/...
Honeycomb mimaride vs birçok çözüm geliştiren ufak mühendislik şirketi var mesele fikirlerini ve arge prototip dizaynlarını büyük üreticilere satıp satamamalarında. Aslen büyük üreticiler de 3D print, additive manufacturing de geride değiller kendi ihtiyaçlarına göre kullanıyorlar hemen hepsi bu tip cihazların sahibi ve lab'larına para aktarmaya devam ediyorlar. Özellikle racing ve prototip lablarında kullanıyorlar mesela almanların tamamı.
Sonuçta yakın dönem içerisinde ucuz, sedan gibi günlük araç dünyasında kullanımı beklenmiyor. Malum yüzbinlerce adet üretilen alan da bu iş pahalıya geliyor ve ihtiyacın dışında. En önemli katkısı prototip, yeni çözüm geliştirme süreçlerini oldukça kısaltması.
Bu işin en güzel tarafı bence budur

replika işine boyut kazandırıyor. Tabi hayalciler için garajda araba yapacaz felan hikaye o dünyanın %0,5'i için dahi geçerli değil :)
Formula 1 şuan bunların peşinde...

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Mete Can Karahasan 2 yıl guyverland
Metallerin esneme katsayısı yüksek, bu da aracın süspansiyonunu yumuşatıyor aynı zamanda da motor verimini düşürüyor.
Karbonfiber hattizatında çok güçlü bir bileşen değil, bilakis kevlar malzemeler darbelere karşı daha sağlam ama onların da esneme katsayısı yüksek ve ağır oldukları için ilk hata eşiğine kadar karbonfiber daha yüksek direnç ve performans temin ediyor.
Arkadaş yarış mühendisi:

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Her isi ters giden adam 2 yıl
Bu sene 3b yazicidan bir adet mause ve ruzgar turbini cikarttim , hatta su an tramwayda cicek cikarnaya gidiyorum :)mukemmel bi teknoloji. Ama 5 cmlik ufak bi mause 3 saat suruyor belki de kullanilan makinayla alakali bilmiyorum
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alibotan 2 yıl Her isi ters giden adam
Freeky
Bu sene 3b yazicidan bir adet mause ve ruzgar turbini cikarttim , hatta su an tramwayda cicek cikarnaya gidiyorum :)mukemmel bi teknoloji. Ama 5 cmlik ufak bi mause 3 saat suruyor belki de kullanilan makinayla alakali bilmiyorum

En kısa zamanda bir şasi bekliyoruz senden.

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