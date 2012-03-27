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Microsoft, Zeus botnet ağını ABD yetkilileriyle ortaklaşa çökertti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Her gün posta kutumuza gelen onlarca spam mesajın sorumlusu olarak gösterilen botnet ağları bu sayede milyon dolarlar kazanırken internet trafiğini de olumsuz yönde etkiliyorlar. Sayısız dolandırıcılık işleminin de kaynağı olan botnet ağlarına en büyük savaşı Microsoft açmış durumda.

Microsoft Dijital Suç Birimi - DCU ve ABD güvenlik birimleri geçtiğimiz yıl günde 30 milyar spam posta gönderebilen Rustock botnet ağını çökertmiş ve tüm dünyadaki spam posta gönderiminin yüzde 80 oranında azalmasını sağlamıştı. 

Microsoft bu kez de 2007 yılından bu yana dünya çapında 13 milyon bilgisayarı etkileyen Zeus botnet ağının peşine düştü. ABD'de 4 şehirde Zeus sunucularının bulunduğu evlere baskın yapan federaller bu sunucuları etkisiz hale getirdi. Zararlı yazılım bulaşarak Zeus ağına dahil olan bilgisayarlar bunun yanında keylogger nedeniyle kullanıcısının özel bilgilerini de ağ yöneticisine iletiyordu.

Microsoft kısa süre önce New York bölge mahkemesine Zeus ağının kendi ticari markasını zarar uğrattığı gerekçesiyle dava açmış ve arama ve el koyma kararı çıkarılmasını sağlamıştı. Zeus yazılımı 700$-15 000$ karşılığında kötü niyetli kişilere satılıyor ve satın alanlar botnet kurmak için anında kullanmaya başlayabiliyor.

Ekonomiye de büyük zarar verdiği sanılan Zeus ağı tamamiyle yok edilmiş değil ancak faaliyetleri susturulmuş durumda. Tamamen ortadan kalkması için ağ merkezinin ve yazılım satışının da engellenmesi gerekiyor.

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bratishka 7 yıl en beğenilen tzeberusx1
tzeberusx1

ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D



komikmiş hacker kardeş.
tzeberusx1ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 900...
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Yanıtla +13
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GaBaaR 7 yıl
tzeberusx1
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Microsoft çoluk çocukla uğraşmıyor demek
tzeberusx1ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geç...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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4Crumby 7 yıl tzeberusx1
tzeberusx1
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Aferin sana cok buyuk adammissin.
tzeberusx1ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i ge...
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aohung1104 7 yıl
Microsoft çoluk çocukla uğraşmıyor demek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sybercomp 7 yıl
Windows'u bırakın yerli malı pardus kullanın botnetlere kafa yormayın.
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tamtamam 7 yıl
şimdi ben bu botnet kullandığını söyleyen ergene içimden neler dedim neler,zamanımızı bunun gibi hergeleler çalıyor birde övünç gibi yazıyor pislik.
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alpa07 7 yıl
Tam destek hep destek
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft iyi yapıyor kendi gücünüde ortaya koyuyor insanların huzurunuda korumaya!. :D
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GaBaaR 7 yıl
tzeberusx1
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Microsoft çoluk çocukla uğraşmıyor demek
1 Yanıt Yanıtla +10
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S 7 yıl
Acaba beraberinde Spy Eye sistemi çökertildi mi?
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Puitu 7 yıl GaBaaR
GaBaaR
tzeberusx1
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Microsoft çoluk çocukla uğraşmıyor demek

puhahahaha
1 Yanıt Yanıtla
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bocekgrafik 7 yıl
Çok sevindirici bir haber.
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Fabioddq 7 yıl
koskoca microsoft bu işi halledemiyorsa microsoft'un artık zayıfladığı ortaya çıkıyor
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tzeberusx1 7 yıl
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D
4 Yanıt Yanıtla
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In God We Trust 7 yıl tzeberusx1
tzeberusx1

ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Türkiyedesin olay ABD de gerçekleşiyor
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4Crumby 7 yıl tzeberusx1
tzeberusx1
ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D

Aferin sana cok buyuk adammissin.
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bratishka 7 yıl tzeberusx1
tzeberusx1

ahahaha :D zeus u deil microsoft bütün dünya bir araya gelse çökertemezler fake haber : ) şahsen bende botnet kullanıyorum 9000 i geçklin userim var : ) beni niye çökertemiyolar :D



komikmiş hacker kardeş.
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1ses1 7 yıl
Adamların ne tür güvenliği varki hala uğraştırıyor ve kendi içinde çözülmüyor.
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