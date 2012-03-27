Microsoft, Zeus botnet ağını ABD yetkilileriyle ortaklaşa çökertti

Her gün posta kutumuza gelen onlarca spam mesajın sorumlusu olarak gösterilen botnet ağları bu sayede milyon dolarlar kazanırken internet trafiğini de olumsuz yönde etkiliyorlar. Sayısız dolandırıcılık işleminin de kaynağı olan botnet ağlarına en büyük savaşı Microsoft açmış durumda.





Microsoft Dijital Suç Birimi - DCU ve ABD güvenlik birimleri geçtiğimiz yıl günde 30 milyar spam posta gönderebilen Rustock botnet ağını çökertmiş ve tüm dünyadaki spam posta gönderiminin yüzde 80 oranında azalmasını sağlamıştı.





Microsoft bu kez de 2007 yılından bu yana dünya çapında 13 milyon bilgisayarı etkileyen Zeus botnet ağının peşine düştü. ABD'de 4 şehirde Zeus sunucularının bulunduğu evlere baskın yapan federaller bu sunucuları etkisiz hale getirdi. Zararlı yazılım bulaşarak Zeus ağına dahil olan bilgisayarlar bunun yanında keylogger nedeniyle kullanıcısının özel bilgilerini de ağ yöneticisine iletiyordu.





Microsoft kısa süre önce New York bölge mahkemesine Zeus ağının kendi ticari markasını zarar uğrattığı gerekçesiyle dava açmış ve arama ve el koyma kararı çıkarılmasını sağlamıştı. Zeus yazılımı 700$-15 000$ karşılığında kötü niyetli kişilere satılıyor ve satın alanlar botnet kurmak için anında kullanmaya başlayabiliyor.





Ekonomiye de büyük zarar verdiği sanılan Zeus ağı tamamiyle yok edilmiş değil ancak faaliyetleri susturulmuş durumda. Tamamen ortadan kalkması için ağ merkezinin ve yazılım satışının da engellenmesi gerekiyor.