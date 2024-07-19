Microsoft'tan tüm dünyanın beklediği son dakika: Temel sorun çözüldü

Tam Boyutta Gör Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü işlemez hale getirdi.

Microsoft'tan son dakika açıklaması

Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Dünyada adeta bir kriz yaratan olaya ilişkin Microsoft'tan beklenen duyuru yapıldı.

Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan "temel sorunun çözüldüğü" ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.

Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar 4 sa. önce eklendi

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'nin sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel durum paylaşıldı.

Açıklamada, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki hala bazı uygulama ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor." denildi.

Microsoft 365 ekibinin rahatlama sağlamak için ek hafifletme eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkilenen diğer senaryolarda işlevsellik ve kullanılabilirlikte bir artış gözlemlemeye devam ediyoruz ve tam iyileşmeye doğru ilerlediğimizden emin olmak için bunu yakından takip ediyoruz. Microsoft, bu olayı mümkün olan en yüksek öncelikte ele almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Mavi ekran hatası nasıl düzeltilir? Windows mavi ekran çözümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.donanimhaber.com/pc-laptop-mavi-ekran-hatasi-cozumu-nedir--172454

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Microsoft'tan tüm dünyanın beklediği son dakika: Sorun çözüldü