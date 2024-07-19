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    Microsoft'tan tüm dünyanın beklediği son dakika: Temel sorun çözüldü

    Microsoft, CrowdStrike yazılım güncellemesinden kaynaklanan küresel sorunun düzeltildiğini açıkladı. Bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.
    Microsoft'tan tüm dünyanın beklediği son dakika: Sorun çözüldü Tam Boyutta Gör
    Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü işlemez hale getirdi.

    Microsoft'tan son dakika açıklaması

    Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Dünyada adeta bir kriz yaratan olaya ilişkin Microsoft'tan beklenen duyuru yapıldı.

    Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan "temel sorunun çözüldüğü" ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.

    Microsoft 365'ten yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'nin sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel durum paylaşıldı.

    Açıklamada, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki hala bazı uygulama ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor." denildi.

    Microsoft 365 ekibinin rahatlama sağlamak için ek hafifletme eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkilenen diğer senaryolarda işlevsellik ve kullanılabilirlikte bir artış gözlemlemeye devam ediyoruz ve tam iyileşmeye doğru ilerlediğimizden emin olmak için bunu yakından takip ediyoruz. Microsoft, bu olayı mümkün olan en yüksek öncelikte ele almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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