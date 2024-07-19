Microsoft'tan tüm dünyanın beklediği son dakika: Temel sorun çözüldü

Microsoft'tan son dakika açıklaması
Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Dünyada adeta bir kriz yaratan olaya ilişkin Microsoft'tan beklenen duyuru yapıldı.
Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan "temel sorunun çözüldüğü" ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edebileceğine vurgu yapıldı.
Microsoft 365'ten yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'nin sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel durum paylaşıldı.
Açıklamada, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki hala bazı uygulama ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor." denildi.
Microsoft 365 ekibinin rahatlama sağlamak için ek hafifletme eylemleri gerçekleştirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Etkilenen diğer senaryolarda işlevsellik ve kullanılabilirlikte bir artış gözlemlemeye devam ediyoruz ve tam iyileşmeye doğru ilerlediğimizden emin olmak için bunu yakından takip ediyoruz. Microsoft, bu olayı mümkün olan en yüksek öncelikte ele almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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https://www.donanimhaber.com/pc-laptop-mavi-ekran-hatasi-cozumu-nedir--172454Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.