DenizBank'tan küresel Microsoft kesintisine ilişkin açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Dünya çapında çok sayıda şirket, CrowdStrike'ın hatalı bir siber güvenlik güncellemesi nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı. Güncelleme, Windows bilgisayarlarda mavi ekran hatasına yol açtı. Küresel çapta etkilenen şirketler arasında bankalar, havayolları, TV kanalları ve fazlası yer alıyor. Bazıları işlerini neredeyse tamamen durdurmak zorunda kaldı.

BTK'dan Windows cihazlarda yaşanan global kesinti hakkında açıkla 2 sa. önce eklendi

Şu anda çoğu Windows PC, ağ etkinliğini izleyen ve siber saldırıları önleyen bir sistem olan CrowdStrike’ın Falcon Sensor aracı nedeniyle çalışmıyor. Türkiye’de de birçok şirket bu durumdan etkilendi. Ülkemizde etkilendiği resmî duyuruyla onaylanan tek banka şu an DenizBank. Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

DenizBank açıklaması

“Değerli Müşterilerimiz, kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

CrowdStrike, dünya genelini etkileyen mavi ekran sorununun geçici çözümünü paylaştı. Microsoft, sorunun çözüldüğüne dair henüz bir açıklama gelmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

DenizBank'tan küresel Microsoft kesintisine ilişkin açıklama