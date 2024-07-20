Microsoft, dünyayı etkileyen mavi ekran sorununun çözümünü paylaştı

Microsoft, dünya genelinde birçok sektörde işlerin aksamasına neden olan yazılım güncellemesine ilişkin sorunu çözmek için CrowdStrike ile birlikte çalışıyor. Microsoft, temel sorunun çözüldüğünü söylese de bazı servislerde sorunlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Şirket, 0x50 veya 0x7E hata kodlarıyla mavi ekran hatası alan Windows 10 & 11 kullanıcıları için yol gösterici bir rehber yayınladı.
Windows 10 & 11 için CrowdStrike mavi ekran hatası çözüm adımları
- Güç düğmesine 10 saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın, ardından açın.
- Windows oturum açma ekranında, Shift tuşuna basılı tutarak Güç - Yeniden Başlat’ı seçin.
- Bir seçenek seçin ekranında Sorun Gider'i seçin.
- Sorun giderme ekranında Gelişmiş seçenekler - Başlangıç Ayarları - Güvenli modu etkinleştir'i seçin.
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Güvenli Moda girdikten sonra Başlat'a sağ tıklayıp Çalıştır'a tıklayın ve “cod” yazın.
- Sistem sürücünüz C:\'den farklıysa C: yazın ve Enter’a basın.
- CD C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike yazın.
- dir C-00000291*.sys komutunu girerek “C-00000291*.sys” ile eşleşen dosyayı bulun ve Enter’a basın.
- del C-00000291*.sys komutunu yazıp Enter’a basarak dosyayı kalıcı olarak silin.
- “C-00000291*.sys” için elle arama yapın, çıkarsa silin.
- Bilgisayarı yeniden başlatın.
Windows kurtarma ekranında kalanlar için de iki seçenek var; Güvenli moda geçip yukarıdaki adımları izleyerek C-00000291*.sys dosyasını silmek. İkinci yöntem sistem geri yüklemeyi kullanmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.