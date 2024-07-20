Microsoft, dünyayı etkileyen mavi ekran sorununun çözümünü paylaştı

Tam Boyutta Gör Microsoft, CrowdStrike'ın neden olduğu mavi ekran sorununu düzeltmeye yönelik adım adım rehber yayınladı.

Microsoft, dünya genelinde birçok sektörde işlerin aksamasına neden olan yazılım güncellemesine ilişkin sorunu çözmek için CrowdStrike ile birlikte çalışıyor. Microsoft, temel sorunun çözüldüğünü söylese de bazı servislerde sorunlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Şirket, 0x50 veya 0x7E hata kodlarıyla mavi ekran hatası alan Windows 10 & 11 kullanıcıları için yol gösterici bir rehber yayınladı.

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Windows 10 & 11 için CrowdStrike mavi ekran hatası çözüm adımları

Güç düğmesine 10 saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın, ardından açın. Windows oturum açma ekranında, Shift tuşuna basılı tutarak Güç - Yeniden Başlat’ı seçin. Bir seçenek seçin ekranında Sorun Gider'i seçin. Sorun giderme ekranında Gelişmiş seçenekler - Başlangıç ​​Ayarları - Güvenli modu etkinleştir'i seçin.​​​​​​​ Bilgisayarı yeniden başlatın. Güvenli Moda girdikten sonra Başlat'a sağ tıklayıp Çalıştır'a tıklayın ve “cod” yazın. Sistem sürücünüz C:\'den farklıysa C: yazın ve Enter’a basın. CD C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike yazın. dir C-00000291*.sys komutunu girerek “C-00000291*.sys” ile eşleşen dosyayı bulun ve Enter’a basın. del C-00000291*.sys komutunu yazıp Enter’a basarak dosyayı kalıcı olarak silin. “C-00000291*.sys” için elle arama yapın, çıkarsa silin. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows kurtarma ekranında kalanlar için de iki seçenek var; Güvenli moda geçip yukarıdaki adımları izleyerek C-00000291*.sys dosyasını silmek. İkinci yöntem sistem geri yüklemeyi kullanmak.

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Microsoft, CrowdStrike mavi ekran sorununun çözümünü paylaştı