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    Microsoft, dünyayı etkileyen mavi ekran sorununun çözümünü paylaştı

    Geçtiğimiz gün CrowdStrike'ın hatalı bir güncelleme yayınlaması dünya genelinde krize yol açtı. Microsoft, bankalar, havayolları ve fazlasını etkileyen sorunun çözümü için adım adım rehber paylaştı.
    microsoft crowdstrike mavi ekran çözümü adım adım rehber Tam Boyutta Gör
    Microsoft, CrowdStrike'ın neden olduğu mavi ekran sorununu düzeltmeye yönelik adım adım rehber yayınladı.

    Microsoft, dünya genelinde birçok sektörde işlerin aksamasına neden olan yazılım güncellemesine ilişkin sorunu çözmek için CrowdStrike ile birlikte çalışıyor. Microsoft, temel sorunun çözüldüğünü söylese de bazı servislerde sorunlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Şirket, 0x50 veya 0x7E hata kodlarıyla mavi ekran hatası alan Windows 10 & 11 kullanıcıları için yol gösterici bir rehber yayınladı.

    Windows 10 & 11 için CrowdStrike mavi ekran hatası çözüm adımları

    1. Güç düğmesine 10 saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın, ardından açın.
    2. Windows oturum açma ekranında, Shift tuşuna basılı tutarak Güç - Yeniden Başlat’ı seçin.
    3. Bir seçenek seçin ekranında Sorun Gider'i seçin.
    4. Sorun giderme ekranında Gelişmiş seçenekler - Başlangıç ​​Ayarları - Güvenli modu etkinleştir'i seçin.​​​​​​​
    5. Bilgisayarı yeniden başlatın.
    6. Güvenli Moda girdikten sonra Başlat'a sağ tıklayıp Çalıştır'a tıklayın ve “cod” yazın.
    7. Sistem sürücünüz C:\'den farklıysa C: yazın ve Enter’a basın.
    8. CD C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike yazın.
    9. dir C-00000291*.sys komutunu girerek “C-00000291*.sys” ile eşleşen dosyayı bulun ve Enter’a basın.
    10. del C-00000291*.sys komutunu yazıp Enter’a basarak dosyayı kalıcı olarak silin.
    11. C-00000291*.sys” için elle arama yapın, çıkarsa silin.
    12. Bilgisayarı yeniden başlatın.

    Windows kurtarma ekranında kalanlar için de iki seçenek var; Güvenli moda geçip yukarıdaki adımları izleyerek C-00000291*.sys dosyasını silmek. İkinci yöntem sistem geri yüklemeyi kullanmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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