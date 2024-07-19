SunExpress'te veri sızıntısı: Müşterilere sahte e-posta gönderildi!

SunExpress’ten Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz 2024 tarihinde bir yöneticinin hesabına giriş yapılarak, kampanya yönetim platformundan Sunexpress adı kullanılarak 596 bin e-posta adresine oltalama amaçlı e-postalar gönderildi. Dolandırıcılık amaçlı gönderilen bu e-postalardaki linklere tıklamamalısınız.
Sunexpress sadece e-posta adresi verilerinin sızdığını açıkladı. E-posta gönderien 596 bin 659 e-posta adresinin 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu, 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği belirtildi.
Sunexpress’ten KVKK’ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadelere yer verildi:
- Bir siber saldırganın, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek veri sorumlusunun kullandığı kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağladığı ve bu hesap üzerinden oltalama amaçlı e-postalar gönderdiği,
- İhlalin 15.07.2024 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
- Siber saldırganın, 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği,
- İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
- İhlalden etkilenen kişisel veri kategorisinin iletişim (e-posta) bilgisi olduğu,
- Siber saldırganın e-posta gönderdiği 596.659 e-posta adresinin;
- 86 adedinin çalışanlara (mevcut ve eski çalışanlar), 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu,
- 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği ve siber saldırgan tarafından saldırı esnasında sisteme yüklenen e-posta adresleri olduğu,
- • İlgili kişilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde (https://www.sunexpress.com/tr-tr/verilerin-korunmasi/) yer alan form aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.