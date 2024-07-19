SunExpress'te veri sızıntısı: Müşterilere sahte e-posta gönderildi!

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Tam Boyutta Gör Yerli havayolu şirketi SunExpress, veri sızıntısı yaşadığını duyurdu. Sunexpress sistemini hackleyen siber saldırganlar, müşterilere sahte e-postalar gönderdi.

SunExpress’ten Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz 2024 tarihinde bir yöneticinin hesabına giriş yapılarak, kampanya yönetim platformundan Sunexpress adı kullanılarak 596 bin e-posta adresine oltalama amaçlı e-postalar gönderildi. Dolandırıcılık amaçlı gönderilen bu e-postalardaki linklere tıklamamalısınız.

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Sunexpress sadece e-posta adresi verilerinin sızdığını açıkladı. E-posta gönderien 596 bin 659 e-posta adresinin 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu, 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği belirtildi.

Sunexpress’ten KVKK’ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

Bir siber saldırganın, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek veri sorumlusunun kullandığı kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağladığı ve bu hesap üzerinden oltalama amaçlı e-postalar gönderdiği,

İhlalin 15.07.2024 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,

Siber saldırganın, 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorisinin iletişim (e-posta) bilgisi olduğu,

Siber saldırganın e-posta gönderdiği 596.659 e-posta adresinin;

86 adedinin çalışanlara (mevcut ve eski çalışanlar), 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu,

346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği ve siber saldırgan tarafından saldırı esnasında sisteme yüklenen e-posta adresleri olduğu,

• İlgili kişilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde (https://www.sunexpress.com/tr-tr/verilerin-korunmasi/) yer alan form aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.

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