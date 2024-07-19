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    SunExpress'te veri sızıntısı: Müşterilere sahte e-posta gönderildi!

    Hackerlar SunExpress'in e-posta sistemine erişerek SunExpress müşterilerine oltalama amaçlı e-posta gönderdi. 500 binin üzerinde e-posta hesabına mail atıldı.      
    SunExpress'te veri sızıntısı: Müşterilere sahte e-posta gönderild Tam Boyutta Gör
    Yerli havayolu şirketi SunExpress, veri sızıntısı yaşadığını duyurdu. Sunexpress sistemini hackleyen siber saldırganlar, müşterilere sahte e-postalar gönderdi.

    SunExpress’ten Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz 2024 tarihinde bir yöneticinin hesabına giriş yapılarak, kampanya yönetim platformundan Sunexpress adı kullanılarak 596 bin e-posta adresine oltalama amaçlı e-postalar gönderildi. Dolandırıcılık amaçlı gönderilen bu e-postalardaki linklere tıklamamalısınız.

    Sunexpress sadece e-posta adresi verilerinin sızdığını açıkladı. E-posta gönderien 596 bin 659 e-posta adresinin 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu, 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği belirtildi.

    Sunexpress’ten KVKK’ya yapılan veri ihlali bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

    • Bir siber saldırganın, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek veri sorumlusunun kullandığı kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağladığı ve bu hesap üzerinden oltalama amaçlı e-postalar gönderdiği,
    • İhlalin 15.07.2024 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
    • Siber saldırganın, 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği,
    • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
    • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorisinin iletişim (e-posta) bilgisi olduğu,
    • Siber saldırganın e-posta gönderdiği 596.659 e-posta adresinin;
    • 86 adedinin çalışanlara (mevcut ve eski çalışanlar), 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu,
    • 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği ve siber saldırgan tarafından saldırı esnasında sisteme yüklenen e-posta adresleri olduğu,
    • • İlgili kişilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde (https://www.sunexpress.com/tr-tr/verilerin-korunmasi/) yer alan form aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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