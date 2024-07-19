BTK'dan Windows cihazlarda yaşanan global kesinti hakkında açıklama!

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Tam Boyutta Gör Dün gece Windows cihazlar için yayımlanan bir güncelleme, tüm dünyadaki bilgisayarları çalışmaz hale getirdi. Siber güvenlik şirketi CrowdStrike tarafından yayımlanan güncelleme, Windows cihazlarda mavi ekran hatasına neden oldu. CrowdStrike kullanan ticari işletmeler dün gece hizmet veremez hale geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

BTK tarafından yapılan açıklamada; CrowdStrike yazılımını kullanan Windows cihazların global çapta kesinti yaşadığı, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı ifade edildi. Ayrıca sorunun çözümü için yapılması gerekenler paylaşıldı.

Microsoft kaynaklı kesinti küresel çapta mavi ekrana neden oldu 2 sa. önce eklendi

BTK'nın CrowdStrike açıklaması şöyle:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

CrowdStrike mavi ekran hatası nasıl düzeltilir?

BTK, CrowdStrike tarafından yayımlanan güncellemeden etkilenen ve mavi ekran hatası alan kullanıcıların sorunu nasıl giderebileceğini açıkladı.

Windows’u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın. C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin. “C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin. Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.



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