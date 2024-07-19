BTK'dan Windows cihazlarda yaşanan global kesinti hakkında açıklama!

BTK tarafından yapılan açıklamada; CrowdStrike yazılımını kullanan Windows cihazların global çapta kesinti yaşadığı, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı ifade edildi. Ayrıca sorunun çözümü için yapılması gerekenler paylaşıldı.
BTK'nın CrowdStrike açıklaması şöyle:
"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."
CrowdStrike mavi ekran hatası nasıl düzeltilir?
BTK, CrowdStrike tarafından yayımlanan güncellemeden etkilenen ve mavi ekran hatası alan kullanıcıların sorunu nasıl giderebileceğini açıkladı.
- Windows’u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.
- C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.
- “C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.
- Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.