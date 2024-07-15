Google şimdiye kadarki en büyük startup satın alımı için kesenin ağzını açıyor

Google, Wiz için gözünü kararttı
Geçtiğimiz mayıs ayında 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Wiz’in yakın bir tarihte halka arz edilmesi planlanıyordu. Öte yandan Google, Wiz için 23 milyar doları gözden çıkaracak gibi duruyor. Eğer anlaşma tamamlanırsa, 2012'de Motorola Mobility için harcadığının yaklaşık iki katı olan bu rakam, Google'ın başka bir şirket için bugüne kadar ödediği en yüksek rakam olacak.
Wiz, bulut ortamları için güvenlik katmanları ve değerleri sağlayarak kurumsal bulut altyapısını güvence altına aldığını ve işletmelerin kritik riskleri hızla belirleyip ortadan kaldırmasına olanak sağladığını belirtiyor. Bu da önemli bilgi işlem kaynaklarına sahip büyük firmalar için cazip bir şey. Özellikle siber güvenliğe yönelik artan önem düşünüldüğünde satın alımın kıymeti artıyor. Bununla birlikte Google daha önce de siber güvenlik odaklı büyük satın almalar yapmıştı: Şirket iki yıl önce siber güvenlik firması Mandiant'ı 5,4 milyar dolara satın almıştı.
Google, eğer satın alımı tamamlarsa Google Cloud için firma güvenlik olanaklarını önemli ölçüde güçlendirebilecek. Öte yandan bu satın alım hamlesi düzenleyici kurumların engellemesi veya incelemesiyle karşı karşıya kalabilir. Ek olarak Wiz’deki Amazon ve Oracle varlığı da bir çıkar çatışması doğurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.