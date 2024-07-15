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    Anlık Bildirim

    Google şimdiye kadarki en büyük startup satın alımı için kesenin ağzını açıyor

    Google’a yakın kaynaklara göre firma, siber güvenlik firması Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Bu, şimdiye kadarki en büyük startup satın alımı olacak.
    Google şimdiye kadarki en büyük startup satın alımını yapıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgilere göre arama ve yazılım devi Google, genç bir startup olan Wiz'i 23 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Google, Amazon ve Oracle'ın da aralarında bulunduğu ortaklarıyla bir bulut siber güvenlik girişimi olan Wiz, 2020 yılında kurulmuştu.

    Google, Wiz için gözünü kararttı

    Geçtiğimiz mayıs ayında 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Wiz’in yakın bir tarihte halka arz edilmesi planlanıyordu. Öte yandan Google, Wiz için 23 milyar doları gözden çıkaracak gibi duruyor. Eğer anlaşma tamamlanırsa, 2012'de Motorola Mobility için harcadığının yaklaşık iki katı olan bu rakam, Google'ın başka bir şirket için bugüne kadar ödediği en yüksek rakam olacak.

    Wiz, bulut ortamları için güvenlik katmanları ve değerleri sağlayarak kurumsal bulut altyapısını güvence altına aldığını ve işletmelerin kritik riskleri hızla belirleyip ortadan kaldırmasına olanak sağladığını belirtiyor. Bu da önemli bilgi işlem kaynaklarına sahip büyük firmalar için cazip bir şey. Özellikle siber güvenliğe yönelik artan önem düşünüldüğünde satın alımın kıymeti artıyor. Bununla birlikte Google daha önce de siber güvenlik odaklı büyük satın almalar yapmıştı: Şirket iki yıl önce siber güvenlik firması Mandiant'ı 5,4 milyar dolara satın almıştı.

    Google, eğer satın alımı tamamlarsa Google Cloud için firma güvenlik olanaklarını önemli ölçüde güçlendirebilecek. Öte yandan bu satın alım hamlesi düzenleyici kurumların engellemesi veya incelemesiyle karşı karşıya kalabilir. Ek olarak Wiz’deki Amazon ve Oracle varlığı da bir çıkar çatışması doğurabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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