Google şimdiye kadarki en büyük startup satın alımı için kesenin ağzını açıyor

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Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgilere göre arama ve yazılım devi Google, genç bir startup olan Wiz'i 23 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Google, Amazon ve Oracle'ın da aralarında bulunduğu ortaklarıyla bir bulut siber güvenlik girişimi olan Wiz, 2020 yılında kurulmuştu.

Google, Wiz için gözünü kararttı

Geçtiğimiz mayıs ayında 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Wiz’in yakın bir tarihte halka arz edilmesi planlanıyordu. Öte yandan Google, Wiz için 23 milyar doları gözden çıkaracak gibi duruyor. Eğer anlaşma tamamlanırsa, 2012'de Motorola Mobility için harcadığının yaklaşık iki katı olan bu rakam, Google'ın başka bir şirket için bugüne kadar ödediği en yüksek rakam olacak.

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Wiz, bulut ortamları için güvenlik katmanları ve değerleri sağlayarak kurumsal bulut altyapısını güvence altına aldığını ve işletmelerin kritik riskleri hızla belirleyip ortadan kaldırmasına olanak sağladığını belirtiyor. Bu da önemli bilgi işlem kaynaklarına sahip büyük firmalar için cazip bir şey. Özellikle siber güvenliğe yönelik artan önem düşünüldüğünde satın alımın kıymeti artıyor. Bununla birlikte Google daha önce de siber güvenlik odaklı büyük satın almalar yapmıştı: Şirket iki yıl önce siber güvenlik firması Mandiant'ı 5,4 milyar dolara satın almıştı.

Google, eğer satın alımı tamamlarsa Google Cloud için firma güvenlik olanaklarını önemli ölçüde güçlendirebilecek. Öte yandan bu satın alım hamlesi düzenleyici kurumların engellemesi veya incelemesiyle karşı karşıya kalabilir. Ek olarak Wiz’deki Amazon ve Oracle varlığı da bir çıkar çatışması doğurabilir.

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Google şimdiye kadarki en büyük startup satın alımını yapıyor