FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açtı

Telefonun kilidi yeni yazılımla açıldı
Soruşturma hakkında bilgilere sahip olan kişilere göre FBI, 14 Temmuz Pazar günü, Trump'ı kulağından yaralayan “Thomas Matthew Crooks” adlı saldırganın telefonuna erişebilmek için İsrail merkezli dijital istihbarat şirketi Cellebrite’tan destek aldı. FBI, halihazırda Cellebrite’ın lisanslı bir yazılımını zaten kullanıyor olsa da saldırganın yeni bir Samsung marka Android cihaza sahip olduğu ve mevcut yazılım cihazın şifresini kıramadığı belirtiliyor. Bunun üzerine ise Cellebrite’ın, FBI’a teknik destek verdiği ve halen geliştirilmekte olan yeni bir yazılımı aktardığı belirtiliyor.
Cellebrite, daha önce yazılımının aktivistlere karşı kullanıldığını savunan gizlilik savunucularının eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Firma 2021 yılında bu endişeler nedeniyle Çin ve Hong Kong da dahil olmak üzere belirli bölgelerde faaliyet göstermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Cellebrite, yazılımının yalnızca yasal olarak onaylanmış durumlarda el konulan telefonların kilidini açmak için kullanıldığını ve asla gözetleme amacıyla kullanılmadığının da altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.