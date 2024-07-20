FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açtı

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Tam Boyutta Gör Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık seçimleri için aday olan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta miting sırasında bir saldırı düzenlenmişti. ABD’de konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma devam ederken FBI’ın Trump'ı vuran kişinin telefonuna erişmek için yayınlanmamış bir teknolojiyi kullandığı ortaya çıktı.

Telefonun kilidi yeni yazılımla açıldı

Soruşturma hakkında bilgilere sahip olan kişilere göre FBI, 14 Temmuz Pazar günü, Trump'ı kulağından yaralayan “Thomas Matthew Crooks” adlı saldırganın telefonuna erişebilmek için İsrail merkezli dijital istihbarat şirketi Cellebrite’tan destek aldı. FBI, halihazırda Cellebrite’ın lisanslı bir yazılımını zaten kullanıyor olsa da saldırganın yeni bir Samsung marka Android cihaza sahip olduğu ve mevcut yazılım cihazın şifresini kıramadığı belirtiliyor. Bunun üzerine ise Cellebrite’ın, FBI’a teknik destek verdiği ve halen geliştirilmekte olan yeni bir yazılımı aktardığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Cellebrite yazılımı sayesinde telefonun kilidinin açmanın yaklaşık 40 dakika sürdüğü bildiriliyor. Cellebrite yazılımı, bir telefonun tekrarlanan şifre denemelerini engelleyen yerleşik mekanizmalarını devre dışı bırakıp aynı zamanda giriş denemesi için milyonlarca kod üretmeyi içeren çeşitli yöntemlerle telefona erişim sağlıyor. Cihazın kilidinin açılması için hangi yöntemin kullanıldığına dair bir detay bulunmuyor.

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Cellebrite, daha önce yazılımının aktivistlere karşı kullanıldığını savunan gizlilik savunucularının eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Firma 2021 yılında bu endişeler nedeniyle Çin ve Hong Kong da dahil olmak üzere belirli bölgelerde faaliyet göstermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Cellebrite, yazılımının yalnızca yasal olarak onaylanmış durumlarda el konulan telefonların kilidini açmak için kullanıldığını ve asla gözetleme amacıyla kullanılmadığının da altını çiziyor.

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FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açıldı