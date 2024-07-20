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    Anlık Bildirim

    FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açtı

    FBI, eski Başkan Donald Trump'a suikast düzenleyen ve yaralayan kişinin telefonuna erişebilmek için henüz yayınlanmamış bir teknolojiyi kullandı. Yeni yazılım Cellebrite tarafından üretildi.
    FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açıldı Tam Boyutta Gör
    Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık seçimleri için aday olan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta miting sırasında bir saldırı düzenlenmişti. ABD’de konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma devam ederken FBI’ın Trump'ı vuran kişinin telefonuna erişmek için yayınlanmamış bir teknolojiyi kullandığı ortaya çıktı.

    Telefonun kilidi yeni yazılımla açıldı

    Soruşturma hakkında bilgilere sahip olan kişilere göre FBI, 14 Temmuz Pazar günü, Trump'ı kulağından yaralayan “Thomas Matthew Crooks” adlı saldırganın telefonuna erişebilmek için İsrail merkezli dijital istihbarat şirketi Cellebrite’tan destek aldı. FBI, halihazırda Cellebrite’ın lisanslı bir yazılımını zaten kullanıyor olsa da saldırganın yeni bir Samsung marka Android cihaza sahip olduğu ve mevcut yazılım cihazın şifresini kıramadığı belirtiliyor. Bunun üzerine ise Cellebrite’ın, FBI’a teknik destek verdiği ve halen geliştirilmekte olan yeni bir yazılımı aktardığı belirtiliyor.

    FBI, Trump suikastçisinin telefonunu yeni bir yazılımla açıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Cellebrite yazılımı sayesinde telefonun kilidinin açmanın yaklaşık 40 dakika sürdüğü bildiriliyor. Cellebrite yazılımı, bir telefonun tekrarlanan şifre denemelerini engelleyen yerleşik mekanizmalarını devre dışı bırakıp aynı zamanda giriş denemesi için milyonlarca kod üretmeyi içeren çeşitli yöntemlerle telefona erişim sağlıyor. Cihazın kilidinin açılması için hangi yöntemin kullanıldığına dair bir detay bulunmuyor.

    Cellebrite, daha önce yazılımının aktivistlere karşı kullanıldığını savunan gizlilik savunucularının eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Firma 2021 yılında bu endişeler nedeniyle Çin ve Hong Kong da dahil olmak üzere belirli bölgelerde faaliyet göstermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Cellebrite, yazılımının yalnızca yasal olarak onaylanmış durumlarda el konulan telefonların kilidini açmak için kullanıldığını ve asla gözetleme amacıyla kullanılmadığının da altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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