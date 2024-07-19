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    Microsoft ve CrowdStrike hisseleri büyük kriz sonrası düştü

    Dünya çapındaki işletmeleri etkileyen büyük kesintinin ardından piyasa öncesi işlemlerde Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düştü. Yaşanılan sorun pek çok sektörü etkilemişti.
    Microsoft ve CrowdStrike hisseleri büyük kriz sonrası düştü Tam Boyutta Gör
    Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın yayınladığı bir Windows güncellemesi özellikle kurumsal tarafta çalışan makineleri küresel çapta çalışamaz hale getirdi. Bazı bireysel kullanıcıları da etkileyen güncelleme, havacılık, bankacılık, telekomünikasyon, TV ve radyo yayıncılığı ve karasal ulaşalım sistemleri dahil olmak üzere çoğu sektörde binlerce şirketi çevrimdışı kıldı. Yaşanılan kriz halen devam ederken Microsoft ve CrowdStrike hisseleri ise düştü.

    Microsoft ve CrowdStrike düştü

    Firmaların BT ortamlarındaki güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olacak yazılımlar üreten siber güvenlik firması CrowdStrike, dünya genelinde işletmeleri etkileyen büyük bir kesintiye yol açan bir güncellemenin ardından piyasa öncesi işlemlerde şimdiden yüzde 20 değer kaybetti. Öte yandan Azure bulut hizmetlerini ve Microsoft 365 uygulamalarında güncelleme sonrası küresel kesinti yaşayan Microsoft, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,5 düştü.

    Yaşanılan küresel sorun, esasında tüm ülkelerde hissedildi. Cuma sabahı çok sayıda farklı web sitesi çöktü, uçaklar yere indirildi ve TV stüdyoları devam eden büyük BT kesintisinin ortasında yayına ara verdi. Türkiye’de THY, Denizbank ve TÜVTÜRK dahil olmak üzere çok sayıda şirket hizmetlerinde aksama yaşadı.

    CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanan Falcon Sensor ürününü etkileyen sorunlu güncellemeyi ise geri çektiğini açıkladı. Ancak zaten etkilenmiş olan sistemler bu hamle ile düzelmeyecek. Microsoft ise sorunu gidermek ve hafifletmek için halihazırda çalışıyor. Firma, zaman içerisinde bazı sistemlerde iyileşmelerin yaşandığını da açıklamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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