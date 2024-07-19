Microsoft ve CrowdStrike hisseleri büyük kriz sonrası düştü

Microsoft ve CrowdStrike düştü
Firmaların BT ortamlarındaki güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olacak yazılımlar üreten siber güvenlik firması CrowdStrike, dünya genelinde işletmeleri etkileyen büyük bir kesintiye yol açan bir güncellemenin ardından piyasa öncesi işlemlerde şimdiden yüzde 20 değer kaybetti. Öte yandan Azure bulut hizmetlerini ve Microsoft 365 uygulamalarında güncelleme sonrası küresel kesinti yaşayan Microsoft, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,5 düştü.
Yaşanılan küresel sorun, esasında tüm ülkelerde hissedildi. Cuma sabahı çok sayıda farklı web sitesi çöktü, uçaklar yere indirildi ve TV stüdyoları devam eden büyük BT kesintisinin ortasında yayına ara verdi. Türkiye’de THY, Denizbank ve TÜVTÜRK dahil olmak üzere çok sayıda şirket hizmetlerinde aksama yaşadı.
CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanan Falcon Sensor ürününü etkileyen sorunlu güncellemeyi ise geri çektiğini açıkladı. Ancak zaten etkilenmiş olan sistemler bu hamle ile düzelmeyecek. Microsoft ise sorunu gidermek ve hafifletmek için halihazırda çalışıyor. Firma, zaman içerisinde bazı sistemlerde iyileşmelerin yaşandığını da açıklamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.