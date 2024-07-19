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Tam Boyutta Gör Siber güvenlik firması CrowdStrike’ın yayınladığı bir Windows güncellemesi özellikle kurumsal tarafta çalışan makineleri küresel çapta çalışamaz hale getirdi. Bazı bireysel kullanıcıları da etkileyen güncelleme, havacılık, bankacılık, telekomünikasyon, TV ve radyo yayıncılığı ve karasal ulaşalım sistemleri dahil olmak üzere çoğu sektörde binlerce şirketi çevrimdışı kıldı. Yaşanılan kriz halen devam ederken Microsoft ve CrowdStrike hisseleri ise düştü.

Microsoft ve CrowdStrike düştü

Firmaların BT ortamlarındaki güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olacak yazılımlar üreten siber güvenlik firması CrowdStrike, dünya genelinde işletmeleri etkileyen büyük bir kesintiye yol açan bir güncellemenin ardından piyasa öncesi işlemlerde şimdiden yüzde 20 değer kaybetti. Öte yandan Azure bulut hizmetlerini ve Microsoft 365 uygulamalarında güncelleme sonrası küresel kesinti yaşayan Microsoft, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,5 düştü.

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Yaşanılan küresel sorun, esasında tüm ülkelerde hissedildi. Cuma sabahı çok sayıda farklı web sitesi çöktü, uçaklar yere indirildi ve TV stüdyoları devam eden büyük BT kesintisinin ortasında yayına ara verdi. Türkiye’de THY, Denizbank ve TÜVTÜRK dahil olmak üzere çok sayıda şirket hizmetlerinde aksama yaşadı.

CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanan Falcon Sensor ürününü etkileyen sorunlu güncellemeyi ise geri çektiğini açıkladı. Ancak zaten etkilenmiş olan sistemler bu hamle ile düzelmeyecek. Microsoft ise sorunu gidermek ve hafifletmek için halihazırda çalışıyor. Firma, zaman içerisinde bazı sistemlerde iyileşmelerin yaşandığını da açıklamış durumda.

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Microsoft ve CrowdStrike hisseleri büyük kriz sonrası düştü