Microsoft açıkladı: Yeni nesil Windows, ARM desteği sunacak!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknoloji dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yazılım dünyasının lider ismi Microsoft, bir süredir konuşulmakta olan iddiaları doğruladı ve yeni nesil Windows işletim sisteminin, x86 mimarisini baz alan Intel ve AMD çözümlerine ek olarak Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments'in firmalarının ARM tabanlı yongada sistem çözümlerine destek sunacağını açıkladı.
Microsoft açıklamasında yeni nesil Windows sürümüyle birlikte SoC yani yongada sistem formundaki ARM işlemcilere desteğin gelmesiyle, iş ortaklarına şimdiye kadarki en geniş donanım tasarım olanağını tanıyacağın açıkladı.
Kaynak: http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/jan11/01-05SOCsupport.mspx
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risclerin cisclere göre daha iyi bir mimari olduğu gerçek hata amdlerin x86 eski mimmarilerin çekirdekleri risc ti. ama yapılan yatırım yüzünden tetişmeleri çok güc.
ayrıca en tegra 2 lerin içinde ge force var. 300 watlık geforce içine koyamacağına göre içine daha az güc çeken bi varyasayonu var. ve bu hali ile power vrlarda %30 daha iyi. bunların konsollara yarışıyor olması ki x360 130w güç kaynağı ve içinde 3.2ghz 3 çekirdek risc işlemci var vede ati x1900 var olacak iş değil. fişe takılıp çekeceği bi kaç yüz wat ile istediği gücle işelemci ve gpu kullanabilir consollar.
iş güc meselesi işte armların tek artısı enerji verimliliği ve yatırımlarıda onun üzerine yapıyor. yoksa performasta mobil ile sabit cihazların karşılaştırmak akıl işi değil.
Teknoloji konusunda bi örnek vereyim. out of order exection denilen bir teknoloji va.r bu işlem sıralı işlemlerin eğer bir birbirlerini etkilemiyorlarsa paralel işetilmesidir(meselela x=x+2 işlemi y=y+2 ilemi arka arkaya olsun bunların sonuçlar bir birlerini etkilemediğinden paralel işletilir. ama mesela x=x+2 daha y= x+3 ise ikinci için birinci işelmin sonucu gerekir. ) ve bu işi yapan ünite işlemcide hatırı sayılır yer kaplar. mesela atom işlemcilerde bu yoktur atom gücsüzlüğünü en büyük sebebi budur.
armlarda bu ünite a9 lara başlamıştır.
a9 lar tek cycleda (çevrimde ) 4 işlem yaparken en son sandy bidge 16 işlem yapabilmektedir. kaldıki 16 cisc işleminden bahsediyoruz bu da 3-4 kat risc işlemi demek. (aralarındaki fark ta odur risc mimaride işlmeler ksadır ve tek işlem yapar cisc islemleri ise risklerin birkaç işlemde yaptıklaını tek işlemde yapar. )
işte işemcileri bu hale getirmekbüyük zaman para ve arge ister oyüzden şahsi fikrim arm gelir oyunlar akar yanar patlar zıplar demek rüya görmek demektir.
arm yıllar öncede vardı x86 yarıştı ve kaybetti artı dersini almışki düşük eneji seviyelerinde mobilde iddalı olmaktadır. hatta intelde bi arm üreticidir xscale de intelindi ama sattı. arm düşük güç üzerine yatırmı ve geliştimelerini yaparak kazandı ve performasta x86 rakip olması zaten olacak iş değil.
microsoft windows nt çekirdeği zaten ilk çıktığından beri mips ve diğer mimarilere destek veriyordu. zaten setup cdlerinde i386 demesi ondan dır. orda eskiden mips klasorlerinde vardı. o yüzden arma taşıması zor bişey değil. table ve düşük profilli cihazlardan pazar alabilmek için bunu yapması şarttı ve yapacaktır.
x86 bu konuda boş durmayacağı kesin fusion zaten amd nin ilk adımı. 8 watta 1 ghz işlemci vede 80 steamli 6250 gpu koydu.
son olarak arm işlemci üretmiyor sadece üretime hazır mimariler üretip lisanslıyor ve mimari satın alanlarda üretikleri chiplerin içine gömüyorlar. o yüzdende tercihte ilk sırada. x86 üretim lisansı ise intel amd de via da var buda tekele izin verilmemeis yüzünden yapılmış bi şey. nitel x86 da mobil için bi şey üretilse bile bunu amd yada via tarafından üretilmesi lazım yoksa rekabete sorunu çıkar zaten intel bu konuda amd ye sürekli tazminat ödüyor.
Şimdiki yaptığı da anlaştığı firmalarla TEKEL oluşturmaktır...
bu başlıkta bu yorumun gerekliliği varmı sence? sen yaz bakalım sana ödeyelim yüzlerce doları
windows u başkası yapıyor değil mi? MS bünyesinde çalışan binlerce yazılımcıda kod yazmayı bırakıp pazarlama yapıyor. bu kafayla devam edin.
Intel sektörü kısıtlıyor. herkes te x86 ya mecbur diye ses çıkartamıyor.
Gördünüz haberi. Yavaş yavaş dediklerim olmaya başladı. Bir başlasın çorap söküğü gibi gidecek. Bakın MS da ARM için Windows hazırlıyor. Siz asıl o çıksın görün bakalım Intel ne yapıyor.
x86 yı bıkakıp ARM ı satın alırsa veya teknoloji lisanslayıp ARM tabanlı işlemci üretiyor mu üretmiyor mu göreceğiz.
nVidia da ARM ı destekliyor. Microsoft ta iyice abanır şimdi ARM tabanlı Windows'a.
Kimse inanmadı bana. Zaten Freescale de ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyormuş. birakın 4 çekirdeği. Göreceksiniz 8 çekirdekli cep telefonları çıkacak.
Yakında 8 çekirdekli akıllı telefonlar ve bunlar için harici ekran kartlı docking station lar çıkarsa şaşırmayın.
Bundan 3 sene önce Playstation 3 çıktığında müthiş bir cihazdı. Ama 6 ay önce Akıllı telefonlar konsol seviyesinde grafik performansı sunacaklar diye. Bu iyi günleri. Intel, AMD tek firmalar ama ARM 25 firma.
Kimse ARM ile başedemez...
Yapacak zaten. Göreceksin. Intel ya ARM ı satın alır veya işlemcisini lisanslayıp kendisi de işlemci üretir ya da BATAR
Canım kardeşim. Al sana haber: Wireless şarj çıktı. Üstelik yakında telefonların arka panelini boydan boya solar hücre yaparlar. Pil falan öyle kolay bitmeyecek. Teknoloji azdı kudurdu. Kimse tutamaz artık. Kafanı takma.
Hayır tablet değil, akıllı telefonlar alacak. Zaten IBM de yeni bir RAM teknolojisi geliştiriyormuş. Ufacık yere terabytelarca veri sığabilecekmiş.
Ben ne zamandır söylüyordum millet gülüyordu. 2 sene sonra görürsünüz. Söylemişti dersiniz..