Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft açıkladı: Yeni nesil Windows, ARM desteği sunacak!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
1
38
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yazılım dünyasının lider ismi Microsoft, bir süredir konuşulmakta olan iddiaları doğruladı ve yeni nesil Windows işletim sisteminin, x86 mimarisini baz alan Intel ve AMD çözümlerine ek olarak Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments'in firmalarının ARM tabanlı yongada sistem çözümlerine destek sunacağını açıkladı.

Microsoft açıklamasında yeni nesil Windows sürümüyle birlikte SoC yani yongada sistem formundaki ARM işlemcilere desteğin gelmesiyle, iş ortaklarına şimdiye kadarki en geniş donanım tasarım olanağını tanıyacağın açıkladı.

Kaynak: http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/jan11/01-05SOCsupport.mspx


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IUnknown 8 yıl
su an en hızlı arm işlemciyi atomla karşılaştırıyorlar. arm x86 yı nasıl geçsin hayal görmeyin. x86 için yapılan arge ve yatırım hiç birinde yok.
risclerin cisclere göre daha iyi bir mimari olduğu gerçek hata amdlerin x86 eski mimmarilerin çekirdekleri risc ti. ama yapılan yatırım yüzünden tetişmeleri çok güc.
ayrıca en tegra 2 lerin içinde ge force var. 300 watlık geforce içine koyamacağına göre içine daha az güc çeken bi varyasayonu var. ve bu hali ile power vrlarda %30 daha iyi. bunların konsollara yarışıyor olması ki x360 130w güç kaynağı ve içinde 3.2ghz 3 çekirdek risc işlemci var vede ati x1900 var olacak iş değil. fişe takılıp çekeceği bi kaç yüz wat ile istediği gücle işelemci ve gpu kullanabilir consollar.
iş güc meselesi işte armların tek artısı enerji verimliliği ve yatırımlarıda onun üzerine yapıyor. yoksa performasta mobil ile sabit cihazların karşılaştırmak akıl işi değil.
Teknoloji konusunda bi örnek vereyim. out of order exection denilen bir teknoloji va.r bu işlem sıralı işlemlerin eğer bir birbirlerini etkilemiyorlarsa paralel işetilmesidir(meselela x=x+2 işlemi y=y+2 ilemi arka arkaya olsun bunların sonuçlar bir birlerini etkilemediğinden paralel işletilir. ama mesela x=x+2 daha y= x+3 ise ikinci için birinci işelmin sonucu gerekir. ) ve bu işi yapan ünite işlemcide hatırı sayılır yer kaplar. mesela atom işlemcilerde bu yoktur atom gücsüzlüğünü en büyük sebebi budur.
armlarda bu ünite a9 lara başlamıştır.
a9 lar tek cycleda (çevrimde ) 4 işlem yaparken en son sandy bidge 16 işlem yapabilmektedir. kaldıki 16 cisc işleminden bahsediyoruz bu da 3-4 kat risc işlemi demek. (aralarındaki fark ta odur risc mimaride işlmeler ksadır ve tek işlem yapar cisc islemleri ise risklerin birkaç işlemde yaptıklaını tek işlemde yapar. )
işte işemcileri bu hale getirmekbüyük zaman para ve arge ister oyüzden şahsi fikrim arm gelir oyunlar akar yanar patlar zıplar demek rüya görmek demektir.
arm yıllar öncede vardı x86 yarıştı ve kaybetti artı dersini almışki düşük eneji seviyelerinde mobilde iddalı olmaktadır. hatta intelde bi arm üreticidir xscale de intelindi ama sattı. arm düşük güç üzerine yatırmı ve geliştimelerini yaparak kazandı ve performasta x86 rakip olması zaten olacak iş değil.
microsoft windows nt çekirdeği zaten ilk çıktığından beri mips ve diğer mimarilere destek veriyordu. zaten setup cdlerinde i386 demesi ondan dır. orda eskiden mips klasorlerinde vardı. o yüzden arma taşıması zor bişey değil. table ve düşük profilli cihazlardan pazar alabilmek için bunu yapması şarttı ve yapacaktır.
x86 bu konuda boş durmayacağı kesin fusion zaten amd nin ilk adımı. 8 watta 1 ghz işlemci vede 80 steamli 6250 gpu koydu.
son olarak arm işlemci üretmiyor sadece üretime hazır mimariler üretip lisanslıyor ve mimari satın alanlarda üretikleri chiplerin içine gömüyorlar. o yüzdende tercihte ilk sırada. x86 üretim lisansı ise intel amd de via da var buda tekele izin verilmemeis yüzünden yapılmış bi şey. nitel x86 da mobil için bi şey üretilse bile bunu amd yada via tarafından üretilmesi lazım yoksa rekabete sorunu çıkar zaten intel bu konuda amd ye sürekli tazminat ödüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl
arm'ye destek vermesi yeterli değil. bakalım windows çalıştıran arm tabletler, düşük güç tüketim özelliğini koruyabilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
microsoft bile arm nin hızlı yükselişini görüyor destek sağlayıp sistem saatcak mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Çeşitlilik iyidir yapsınlar.İntelin biraz akıllanması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
tabletlerdeydi galiba windows xpwindows 8de güzel oldu pcler için armde 2cekirdekli ve 4cekirdekli işlemcilerini yakında pazarasunar zaten teknik olarak tamam bi seri üretima gecmek kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
demekki telefonda windows 8olacak zaten xp vardı bazılarında buda beklenen bişeydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Devil01 8 yıl
O değil de "yazılım devi" lafı dikkatiimi çekti. Piyasadaki yazılım üreten firmaları satın alıp, yüksek fiyata aynı yazılımları MS logosu basarak satmak sadece "ticari başarı/sahtekârlık"tır. Kendileri üretse tamam. Ama başkasından aldıklarını satmak sadece pazarlamaclıktır. Tıpkı Bill'in arkadaşından Office'in haklarını ucuza satın alıp şimdi tanesi 100$ civarına satması ya da Aple'dan aldığı kaynaklarla Windows'u piyasaya sürmesi gibi....
Şimdiki yaptığı da anlaştığı firmalarla TEKEL oluşturmaktır...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroniker 8 yıl
BeagleBoard a Windows
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vapor.Experience 8 yıl

Devil01

O değil de "yazılım devi" lafı dikkatiimi çekti. Piyasadaki yazılım üreten firmaları satın alıp, yüksek fiyata aynı yazılımları MS logosu basarak satmak sadece "ticari başarı/sahtekârlık"tır. Kendileri üretse tamam. Ama başkasından aldıklarını satmak sadece pazarlamaclıktır. Tıpkı Bill'in arkadaşından Office'in haklarını ucuza satın alıp şimdi tanesi 100$ civarına satması ya da Aple'dan aldığı kaynaklarla Windows'u piyasaya sürmesi gibi....
Şimdiki yaptığı da anlaştığı firmalarla TEKEL oluşturmaktır...


bu başlıkta bu yorumun gerekliliği varmı sence? sen yaz bakalım sana ödeyelim yüzlerce doları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl

Devil01

O değil de "yazılım devi" lafı dikkatiimi çekti. Piyasadaki yazılım üreten firmaları satın alıp, yüksek fiyata aynı yazılımları MS logosu basarak satmak sadece "ticari başarı/sahtekârlık"tır. Kendileri üretse tamam. Ama başkasından aldıklarını satmak sadece pazarlamaclıktır. Tıpkı Bill'in arkadaşından Office'in haklarını ucuza satın alıp şimdi tanesi 100$ civarına satması ya da Aple'dan aldığı kaynaklarla Windows'u piyasaya sürmesi gibi....
Şimdiki yaptığı da anlaştığı firmalarla TEKEL oluşturmaktır...


windows u başkası yapıyor değil mi? MS bünyesinde çalışan binlerce yazılımcıda kod yazmayı bırakıp pazarlama yapıyor. bu kafayla devam edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
valla gpu üzerinden çalışabilecek bir yazılım yapsalar galiba bilgisayarlarımız hızdan delirir ,ama bu öngörüm birgün olacak adımlar yavaş yavaş geliyo.tabi intel o zaman kalır mı bilmiyorum piyasada..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 8 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
nvidia ve bizim için süper haber amd intele birşey yapamadı ama arm yapar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
İşte bak ben o kadar söyledim herkes güldü bana. Bütün gördüğüm haberlere yazacağım bunu.

Intel sektörü kısıtlıyor. herkes te x86 ya mecbur diye ses çıkartamıyor.

Gördünüz haberi. Yavaş yavaş dediklerim olmaya başladı. Bir başlasın çorap söküğü gibi gidecek. Bakın MS da ARM için Windows hazırlıyor. Siz asıl o çıksın görün bakalım Intel ne yapıyor.
x86 yı bıkakıp ARM ı satın alırsa veya teknoloji lisanslayıp ARM tabanlı işlemci üretiyor mu üretmiyor mu göreceğiz.

nVidia da ARM ı destekliyor. Microsoft ta iyice abanır şimdi ARM tabanlı Windows'a.

Kimse inanmadı bana. Zaten Freescale de ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli işlemci hazırlıyormuş. birakın 4 çekirdeği. Göreceksiniz 8 çekirdekli cep telefonları çıkacak.
Yakında 8 çekirdekli akıllı telefonlar ve bunlar için harici ekran kartlı docking station lar çıkarsa şaşırmayın.
Bundan 3 sene önce Playstation 3 çıktığında müthiş bir cihazdı. Ama 6 ay önce Akıllı telefonlar konsol seviyesinde grafik performansı sunacaklar diye. Bu iyi günleri. Intel, AMD tek firmalar ama ARM 25 firma.
Kimse ARM ile başedemez...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sadtneverdie
nvidia ve bizim için süper haber amd intele birşey yapamadı ama arm yapar :D

Yapacak zaten. Göreceksin. Intel ya ARM ı satın alır veya işlemcisini lisanslayıp kendisi de işlemci üretir ya da BATAR

htc hd2 de windows un yeni versiyonunu da görürüz o zaman :) akıllı telefonların bataryaları laptop gibi 2 saatte biter ve ölecek şekilde yavaş çalışır heralde..

Canım kardeşim. Al sana haber: Wireless şarj çıktı. Üstelik yakında telefonların arka panelini boydan boya solar hücre yaparlar. Pil falan öyle kolay bitmeyecek. Teknoloji azdı kudurdu. Kimse tutamaz artık. Kafanı takma.


Bu konu beni artık pc ve notebookların yerini tabletlerin alacağına inandırmaya başladı.

Hayır tablet değil, akıllı telefonlar alacak. Zaten IBM de yeni bir RAM teknolojisi geliştiriyormuş. Ufacık yere terabytelarca veri sığabilecekmiş.
Ben ne zamandır söylüyordum millet gülüyordu. 2 sene sonra görürsünüz. Söylemişti dersiniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 8 yıl
htc hd2 de windows un yeni versiyonunu da görürüz o zaman :) akıllı telefonların bataryaları laptop gibi 2 saatte biter ve ölecek şekilde yavaş çalışır heralde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 8 yıl
Bu haber bir alttaki nvidia haberi ile degerlendirildiginde anlam kazaniyor.yeni bir acilim x86 mimarisinden sonra tum kullanicilara da iyi gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, arm ve
4 etiket daha windows 8 Windows qualcomm microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim