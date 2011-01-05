Microsoft açıkladı: Yeni nesil Windows, ARM desteği sunacak!

Teknoloji dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yazılım dünyasının lider ismi Microsoft, bir süredir konuşulmakta olan iddiaları doğruladı ve yeni nesil Windows işletim sisteminin, x86 mimarisini baz alan Intel ve AMD çözümlerine ek olarak Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments'in firmalarının ARM tabanlı yongada sistem çözümlerine destek sunacağını açıkladı.

Microsoft açıklamasında yeni nesil Windows sürümüyle birlikte SoC yani yongada sistem formundaki ARM işlemcilere desteğin gelmesiyle, iş ortaklarına şimdiye kadarki en geniş donanım tasarım olanağını tanıyacağın açıkladı.

Kaynak: http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/jan11/01-05SOCsupport.mspx