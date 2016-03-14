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Microsoft bugün Windows 10 Mobile güncellemesini duyurabilir

Windows Phone topluluğu tarafından merakla beklenen Windows 10 Mobile yükseltmesi bugün resmi olarak duyurulabilir. Gelen haberler Microsoft'un bu yönde bir hazırlıkta olduğunu gösteriyor.
3 yıl
2,8b
1
30
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Aylardır akıllı telefonları için Windows 10 Mobile güncellemesini bekleyen Windows Phone topluluğu için heyecan verici haberler var. WindowsLatest tarafından yayınlanan ve Çinli web sitesi ITHome'u kaynak gösteren bir rapor, Microsoft'un gönderdiği iddia edilen bir e-posta ile birlikte, Windows 10 Mobile duyurusunun 14 Mart tarihinde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.
Yayınlanan ekran görüntüsünde yazılı devinin 14 Mart tarihinde bir blog yazısı aracılığıyla Windows 10 Mobile işletim sistemini duyuracağını belirttiğini görüyoruz. Duyuru bugün yapıldıktan sona Microsoft'un 17 Mart itibariyle Lumia 1520, 636, 638, 830, 930, 640, 640 XL ve 535 modelleri dahil olmak üzere ilk parti için kademeli olarak Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınlaması bekleniyor.
Microsoft kanadı ise bu konuda henüz bir açıklama yapmış değil. Şirket gerçekten de bugüne kadar Windows 10 Mobil ile ilgili detay verme konusunda oldukça "ketum" davranıyor. Microsoft'un kendi ifadelerine göre güncellemenin 2016 başlarında yayınlanması bekleniyordu, bu nedenle bahsedilen tarih oldukça mantıklı görünüyor. Ancak yine de tüm bunların bir söylenti olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle yazılım devinden onay gelmediği sürece bu konudaki beklentileri yüksek tutmamamız gerektiğini daha önceki benzer raporlardan da öğrenmiştik.

http://www.windowslatest.com/2016/03/14/windows-10-mobile-to-be-announce-by-microsoft-tomorrow/ Yorum Yaz
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jamie35 3 yıl en beğenilen
Duyuru yapilali 1 yıl oldu duyuru değil güncelleme bekliyor millet alooo.

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e-Militarist 3 yıl
İnşallah.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Zahmet etmisler caniiim, soyle bir kac yil daha oyalasalardi
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newice 3 yıl
Grand_Alexander
Lumia 1520nin bizim ülkede satılan modeli RM-939 değil RM-937 o yüzden bu söylentiler doğru bile olsa RM-937ye birşey yok

bende 1520 almayı düşüyorum biraz fikir verebilir misin hata etmiş olur muyum
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serinaga 3 yıl
Az daha sabır beyler, yarın gelecekmiş ...
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HLLBN 3 yıl
Son güncellemeyle sistem kendini imha edecek, ihmal edilen kullanıcılar ihtimal dahilinde ihtişamlı bi şekilde ikamet ettikleri yere en yakın mağazalardan android veya ios alarak imkanları dahilinde imtiyaz gösterdikleri bu sistemi imsak vaktine kalmadan terkedebilirler. Bekleyenlere kolay gelsin.
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babasayfa 3 yıl
Rezalet devam ediyor.
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ozkank 3 yıl
Insider versiyonla 3 aydır rehbere, smslere bile giremez hale gelene lumia 820'yi 8.1'e geri döndürdüm, telefon anca kendine geldi. 1299 TL'ye LG G4 satılıyor, sıkayım dişimi de geçeyim...
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Grand_Alexander 3 yıl
Lumia 1520'nin bizim ülkede satılan modeli RM-939 değil RM-937 o yüzden bu söylentiler doğru bile olsa RM-937'ye birşey yok
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babasayfa 3 yıl
735?
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JiggySaw 3 yıl
Şimdi beklenenden erken çıkacak da sanki sorunları, problemleri çözülmüş, tertemiz mi çıkacak? Şu anda bize developer preview diye yüklettikleri buildleri, milyon tane bugı olan, müşteri kaybediyoruz diye tam sürüm adında çıkaracaklar. Sonra ne olacak? Kullanan bakacak ki sistem hatalı, sistem sorunlu, Microsoft hepten güven yitirecek. Varsın 1 yıl daha bekle, adam gibi düzelt şu sistemini öyle çıkar, millet beğenerek kullansın. Edge'de de böyle yaptılar, adam gibi bitirmeden tarayıcıyı piyasaya sürdüler, eklenti desteği falan olmadan, millet bir kere kullandı, beğenmedi bıraktı, bir daha da yüzüne bakmaz, bu da öyle olacak...
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black_flood 3 yıl
çıkartsa ne olacak 1320 modeli ve buna benzer bir kaç model daha yok listede sanırım 1gb ramli modelleride listeden atmış bu zavallılar. bence hiç çıkartmasınlar direk biz bırakıyoruz desinler daha faydalı olacak adamların çıkarttığı güncellemede bile tutarsızlık söz konusu. aynı durum masa üstü piyasasında Vista ve 8 ile yaşanmıştı yaptım oldu budur mantığından vaz geçilmediği sürece hep kaybedecek Microsoft aynı mantıkla hareket etmeye çalışıp başarısız olan apple firması bunun en iyi örneği son 2 senedir.
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mahsur kalan adam 3 yıl
iptal ederlerse şaşırmayın
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microsoft, windows 10 mobile ve
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