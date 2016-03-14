Microsoft bugün Windows 10 Mobile güncellemesini duyurabilir

Aylardır akıllı telefonları için Windows 10 Mobile güncellemesini bekleyen Windows Phone topluluğu için heyecan verici haberler var. WindowsLatest tarafından yayınlanan ve Çinli web sitesi ITHome'u kaynak gösteren bir rapor, Microsoft'un gönderdiği iddia edilen bir e-posta ile birlikte, Windows 10 Mobile duyurusunun 14 Mart tarihinde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

Yayınlanan ekran görüntüsünde yazılı devinin 14 Mart tarihinde bir blog yazısı aracılığıyla Windows 10 Mobile işletim sistemini duyuracağını belirttiğini görüyoruz. Duyuru bugün yapıldıktan sona Microsoft'un 17 Mart itibariyle Lumia 1520, 636, 638, 830, 930, 640, 640 XL ve 535 modelleri dahil olmak üzere ilk parti için kademeli olarak Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınlaması bekleniyor.

Microsoft kanadı ise bu konuda henüz bir açıklama yapmış değil. Şirket gerçekten de bugüne kadar Windows 10 Mobil ile ilgili detay verme konusunda oldukça "ketum" davranıyor. Microsoft'un kendi ifadelerine göre güncellemenin 2016 başlarında yayınlanması bekleniyordu, bu nedenle bahsedilen tarih oldukça mantıklı görünüyor. Ancak yine de tüm bunların bir söylenti olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle yazılım devinden onay gelmediği sürece bu konudaki beklentileri yüksek tutmamamız gerektiğini daha önceki benzer raporlardan da öğrenmiştik.

http://www.windowslatest.com/2016/03/14/windows-10-mobile-to-be-announce-by-microsoft-tomorrow/