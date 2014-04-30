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Microsoft, iPad için Office paketine AirPrint desteğini ekledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, iPad için Office paketine AirPrint desteğini ekledi
Yazılım devi Microsoft, kısa süre önce kullanıma sunduğu iPad özel Office paketine AirPrint desteğini eklediğini duyurdu.
Yayınlanan 1.0.1 güncellemeleriyle iPad uyumlu Word, Excel ve PowerPoint'e AirPrint destekli yazıcılara bağlanma ve hızlı baskı alma desteği getirilmiş oldu. Birçok hata çözümü de getiren güncellemeler, sunum hazırlama uygulaması PowerPoint'e ise hizalama yardımı için akıllı kılavuz özelliğini dahil etti.
Konu hakkında Microsoft tarafından hazırlanan sayfaya ve Office paketine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.pcworld.com/article/2148954/microsoft-office-for-ipad-finally-adds-printing-feature.html Yorum Yaz
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