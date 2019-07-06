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Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı

Yazılım devi Microsoft kullanıcı talimatlarını güncelledi ve iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları kapatacağını açıkladı. Ancak bazı istisnaları da belirtti. İşte detaylar.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
5,7b
4
21
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft kullanıcı talimatlarını güncelleyerek önemli bir değişiklik yaptı. Şirketin açıklamalarına göre 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren iki yıl boyunca kullanılmayan Microsoft hesapları hiç bir uyarı vermeden silinecek.

Bazı istisnalar olacak

Eğer bir Microsoft hesabınız varsa, aktif durumda tutmak için en az iki yılda bir hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Ancak tam da bu noktada şirket tarafından açıklanan bazı istisnalar da mevcut. Eğer hesabınız aşağıda belirtilen şartlara uygunsa, bu iki yıl kuralı sizin için geçerli olmayacak:
- Hesabınızla güncel Microsoft ürünü satın aldıysanız
- Microsoft hesabınızla ilişkili aktif bir aboneliğiniz varsa
- Microsoft Mağazası'nda yayınlanmış uygulamalarınız varsa
- Resmi bir Microsoft sertifikası aldıysanız
- Hediye kartı şeklinde de olsa kullanılmayan bir bakiyeniz varsa
- Microsoft'tan herhangi bir ödeme bekliyorsanız
- Aile tarafından onaylanan bir Microsoft hesabınız varsa
Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için buraya tıklayarak Microsoft'un açıklama sayfasına gidebilirsiniz.

https://support.microsoft.com/en-in/help/4511051/microsoft-account-activity-policy Yorum Yaz
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Das Boot 1 gün en beğenilen
2 yıl sonra silinip, tekrar kayıt imkanı sağlanacaksa çok büyük bir güvenlik açığı söz konusu olacak.
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esmerbuyucu 1 gün turgayilhan
Neden yorum yapma gereği duydun o zaman?
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ipli jeton 18 sa.
MS silmekte haklıdır. Aldıysan kullanacaksın, sen kırk yılda bir kullanacaksın diye sunucularında tutmak zorunda değil.
Çözüm önerisi sunuyorum. E posta servisleri pop3 üzerinden başka hesapları bağlama imkanı sunuyor. O pek kullanmadığınız hesaplarda pop3'u etkinleştirin. O hesapları, kullandığınız bir mail adresine bağlayın. Bu hesaplar için ayrı bir klasör açarsanız gelen kutunuzu gereksiz yere doldurmasını da önlersiniz. E posta sağlayıcınız başladığınız hesaplara belirli aralıklarla bağlanıp gelen mesajları alacaktır. Ve hesaplar sürekli kullanımda kalacağı için kapanmayacaktır.
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JESKO 21 sa.
Microsoft siliyorsa bildiği vardır böyle devam.
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StalkerReborn 21 sa.
Daha önce de siliyordu. Sağolsun bir çok hesabım başkasının eline geçti. Teşekkürler Microsoft.
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NOX97 22 sa.
Tüm maillerime bir giriş yapıyım bari şimdi. Hangisiyle nereye üye oldum hatırlamıyorum çünkü.
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jac0B0 22 sa.
Olması gerekendi.
Atarlı ergen et hotmayil hesaplarına grien kaç kişi vardır boşa server meşgul eder.
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Noobmaster69 23 sa.
Hesaba 10 kurus yuklersin omur boyu kapanmaz.
Modern problems require modern solutions.
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Fulton 1 gün
Giren bana girdi DH dahil ıvır zıvır birçok siteye ait üyeliklerim 6-7 farklı hotmail hesabımda ve sadece bir sitede vs şifremi unutursam anca o zaman giriyordum. Siteler de değil sadece mesela TTNet online işlemler hesabım da bir hotmaile bağlı, 15 senelik şey o zamanlar Gmail mi kullanıyorduk hotmail vardı.
Yapacağın işi sileyim Microsoft Allah belanı versin.
1 tane 2 tane yerden bahsetmiyorum. 10larca hatta belki 100lerce yere ait kullanıcı kayıtlarım var. Öyle ki artık birçok yerde giriş yaparken belirlediğim 4-5 farklı kullanıcı adı ve şifremi deneyerek giriyorum hatırlamazsam da bu maillerden biriyle şifremi sıfırlıyordum nasıl olsa biriyle kayıt olmuşumdur deyip.
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scorpion20 13 sa. Fulton
6-7 maile yılda 1 kez giriş yapmak zor olmasa gerek, başka arkadaş da hesaba 50kuruş yükle, sınırsız kullanırsın yazmış öyle yapın olmazsa siz de
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cem650 1 gün
zaten bir işi ne zaman doğru yaptınızki bunuda doğru yapasınız. paranızmı yok yada donanımınızmı yokta hesap silmehe kadar düşüyorsunuz.
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Askaparta 1 gün
Desenize, yığınla hesap silinecek.
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Henkan 1 gün yeni yorumcu
MS Office'i ücretsiz kullanıyorum .edu.tr mail hesabıyla. Allah'tan dahil değilmiş.
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