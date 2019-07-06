Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı

Microsoft kullanıcı talimatlarını güncelleyerek önemli bir değişiklik yaptı. Şirketin açıklamalarına göre 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren iki yıl boyunca kullanılmayan Microsoft hesapları hiç bir uyarı vermeden silinecek.

Bazı istisnalar olacak

Eğer bir Microsoft hesabınız varsa, aktif durumda tutmak için en az iki yılda bir hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Ancak tam da bu noktada şirket tarafından açıklanan bazı istisnalar da mevcut. Eğer hesabınız aşağıda belirtilen şartlara uygunsa, bu iki yıl kuralı sizin için geçerli olmayacak:

- Aile tarafından onaylanan bir Microsoft hesabınız varsa

https://support.microsoft.com/en-in/help/4511051/microsoft-account-activity-policy

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

- Hesabınızla güncel Microsoft ürünü satın aldıysanız- Microsoft hesabınızla ilişkili aktif bir aboneliğiniz varsa- Microsoft Mağazası'nda yayınlanmış uygulamalarınız varsa- Resmi bir Microsoft sertifikası aldıysanız- Hediye kartı şeklinde de olsa kullanılmayan bir bakiyeniz varsa- Microsoft'tan herhangi bir ödeme bekliyorsanızKonuyla ilgili daha geniş bilgi almak içinMicrosoft'un açıklama sayfasına gidebilirsiniz.