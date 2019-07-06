Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Microsoft kullanıcı talimatlarını güncelleyerek önemli bir değişiklik yaptı. Şirketin açıklamalarına göre 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren iki yıl boyunca kullanılmayan Microsoft hesapları hiç bir uyarı vermeden silinecek.
Bazı istisnalar olacak
Eğer bir Microsoft hesabınız varsa, aktif durumda tutmak için en az iki yılda bir hesabınızda oturum açmanız gerekecek. Ancak tam da bu noktada şirket tarafından açıklanan bazı istisnalar da mevcut. Eğer hesabınız aşağıda belirtilen şartlara uygunsa, bu iki yıl kuralı sizin için geçerli olmayacak:- Hesabınızla güncel Microsoft ürünü satın aldıysanız
- Microsoft hesabınızla ilişkili aktif bir aboneliğiniz varsa
- Microsoft Mağazası'nda yayınlanmış uygulamalarınız varsa
- Resmi bir Microsoft sertifikası aldıysanız
- Hediye kartı şeklinde de olsa kullanılmayan bir bakiyeniz varsa
- Microsoft'tan herhangi bir ödeme bekliyorsanız
- Aile tarafından onaylanan bir Microsoft hesabınız varsaKonuyla ilgili daha geniş bilgi almak için buraya tıklayarak Microsoft'un açıklama sayfasına gidebilirsiniz.
https://support.microsoft.com/en-in/help/4511051/microsoft-account-activity-policy Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çözüm önerisi sunuyorum. E posta servisleri pop3 üzerinden başka hesapları bağlama imkanı sunuyor. O pek kullanmadığınız hesaplarda pop3'u etkinleştirin. O hesapları, kullandığınız bir mail adresine bağlayın. Bu hesaplar için ayrı bir klasör açarsanız gelen kutunuzu gereksiz yere doldurmasını da önlersiniz. E posta sağlayıcınız başladığınız hesaplara belirli aralıklarla bağlanıp gelen mesajları alacaktır. Ve hesaplar sürekli kullanımda kalacağı için kapanmayacaktır.
Atarlı ergen et hotmayil hesaplarına grien kaç kişi vardır boşa server meşgul eder.
Modern problems require modern solutions.
Yapacağın işi sileyim Microsoft Allah belanı versin.
1 tane 2 tane yerden bahsetmiyorum. 10larca hatta belki 100lerce yere ait kullanıcı kayıtlarım var. Öyle ki artık birçok yerde giriş yaparken belirlediğim 4-5 farklı kullanıcı adı ve şifremi deneyerek giriyorum hatırlamazsam da bu maillerden biriyle şifremi sıfırlıyordum nasıl olsa biriyle kayıt olmuşumdur deyip.
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